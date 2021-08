Tennisturnier für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung

Tennis Academy Hochdorf Grosse Emotionen in Hochdorf: «Diese sind der schönste Lohn für uns» Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung trafen sich zu einem Tennisturnier – und verdienten sich viel Applaus. Peter Birrer 30.08.2021, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anja van Helden von der Tennisgruppe procap Behindertensport Zug (oben) gewinnt Gold in ihrer Leistungsgruppe. Pius Amrein (Hochdorf, 28. August 2021)

Die Bilder zum Abschluss des Tages sind wunderbar. Zwei Paletten dienen als Podest, unmittelbar davor stehen die Helferinnen und Helfer Spalier, dann geht es los mit der sehnlichst erwarteten Rangverkündigung. Wer aufgerufen wird, läuft durch die Gasse Richtung Podest, geniesst den Applaus, und manche Teilnehmende reissen jubelnd die Arme in die Luft – unabhängig von ihrer Klassierung.

Als die Medaillensätze verteilt sind, kommt Michel Bätscher strahlend vom Platz. «Diese Emotionen sind der schönste Lohn für uns», sagt er, «dafür nahmen wir gerne einen grossen organisatorischen Aufwand auf uns – und wollen das im nächsten Jahr wieder tun.» Bätscher ist Headcoach der Tennis Academy Hochdorf und am Samstag Co-Organisator einer besonderen Veranstaltung auf der Anlage. In Zusammenarbeit mit Special Olympics Switzerland wird ein Tennisturnier für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung organisiert. Der Sommercup 2021 im Luzerner Seetal hat einen hohen Stellenwert, erst recht, weil aufgrund der aktuellen Coronasituation drei von fünf Turnieren aus dem Jahreskalender gestrichen wurden.

Anja van Helden, das vielseitige Sporttalent

Am Event ist auch Anja van Helden am Start, die 31-Jährige gehört zur Tennisgruppe procap Behindertensport Zug und ist eine leidenschaftliche Sportlerin. 2015 hat sie an den World Games in Los Angeles mit den Schweizer Fussballerinnen Silber gewonnen, sie ist eine begabte Fünfkämpferin – und eben: Sie ist ein Tennistalent. In Hochdorf tritt sie in ihrer Leistungsgruppe gegen drei Konkurrenten an, setzt sich jeweils in einem Satz durch und wird dafür mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

«Ich möchte nicht nur erfolgreich spielen, sondern auch gut und elegant», sagt sie, «ich habe hohe Ansprüche an mich.» Gelingt ihr das nicht, drückt das auf die Stimmung: «Dann ärgere ich mich ziemlich.» Van Helden geniesst die Atmosphäre bei Veranstaltungen wie dem Turnier in Hochdorf. «Weil hier alle so akzeptiert werden, wie sie sind», sagt sie, «und weil alle fair miteinander umgehen.»

Christoph Meienberg, einer ihrer Teamkollegen, wird einmal bezwungen, das heisst: Platz 2 und Silber. Aber die Laune lässt sich der 45-Jährige deswegen nicht verderben. «Er spielt einfach gern», sagt sein Vater Max Meienberg, der Verantwortliche der Zuger Tennisgruppe. «Und das zeigt er, indem er auf dem Platz auch dann lächeln kann, wenn er hart gefordert wird.» Christoph Meienberg zählt zu den Routiniers. 2007 gewann er an den World Games in Shanghai Silber im Einzel und Doppel, acht Jahre später erneut Silber im Einzel und Bronze im Doppel.

In Los Angeles durfte er überdies zusammen mit ein paar Auserwählten mit Pete Sampras, der ehemaligen Weltnummer 1 aus den USA, trainieren. Christoph Meienberg, so erzählt es sein Vater Max, habe sich wahnsinnig auf den Samstag in Hochdorf gefreut. «An solchen Turnieren geht es auch darum, Freundschaften zu pflegen», sagt er, «die Gegner sind eben auch Kollegen, das Wiedersehen mit ihnen ist für Christoph jedes Mal etwas Spezielles.»

Bätschers Freude über die Hilfsbereitschaft

Ein Vergnügen ist der Sommercup auch für Lilian Dupuis, die als Verantwortliche von Special Olympics Switzerland vor Ort ist. «Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Teilnehmenden bei der Sache sind, zeigt das, was der Sport ihnen bedeutet», sagt sie. «Entsprechend wichtig ist darum die Förderung.» Michel Bätscher von der Tennis Academy Seetal trainiert selber Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und tut das deshalb besonders gerne, weil es sich um eine dankbare Aufgabe handelt: «Der Eifer ist riesig. Es macht Spass, mit solchen Sportlerinnen und Sportlern zu arbeiten.» Am Samstag coacht er Andres Ott – der Einheimische gewinnt in der stärksten Kategorie Bronze.

Erfreut ist Bätscher auch über die Hilfsbereitschaft der vielen Freiwilligen am Sommercup in Hochdorf. 47 Ehrenamtliche sorgen an diesem Samstag für einen reibungslosen Ablauf, und mit Daniel Rüttimann sowie Reto Anderhub schauen auch zwei Gemeinderäte am Turnier vorbei. Rüttimann richtet vor der Siegerehrung ein paar Worte an die Gäste, bevor auch er Spalier steht und jenen applaudiert, die ihre Auszeichnungen abholen dürfen.

Weitere Eindrücke vom Tennisturnier