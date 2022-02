EHC Sursee erlebt den grössten Erfolg in der Vereinsgeschichte

Eishockey Der EHC Sursee erlebt den grössten Erfolg in seiner Vereinsgeschichte Zweitligist Sursee steht im Playoff-Viertelfinal. Nun wartet Schaffhausen auf Jozef Kováciks Equipe. Michael Wyss 07.02.2022, 17.46 Uhr

«Ich bin einfach sehr stolz auf meine Mannschaft», sagt der 64-jährige Headcoach Jozef Kovácik. «Wir haben die Qualifikation in der Gruppe 1 der Region Ost auf Rang eins abgeschlossen und in den Playoff-Achtelfinals auch Engiadina in der Best-of-3-Serie mit 2:0 eliminiert und gezeigt, dass die bisherigen Leistungen kein Zufallsprodukt waren.» Bereits in seiner achten Saison ist der Slowake verantwortlich für das Fanionteam des EHC Sursee. Er formte den einstigen Drittligisten zu einem bestandenen Zweitligisten.