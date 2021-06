Laufsport Grünes Licht für zwei Nidwaldner Bergläufe Das freut alle Bergläufer: Sowohl der Bannalper Berglauf am Sonntag wie der Stanserhorn-Berglauf am 4. Juli finden statt. Kurt Liembd 17.06.2021, 14.30 Uhr

Start des Stanserhorn-Berglaufes auf dem Dorfplatz in Stans. Die Teilnehmerzahl ist dieses Jahr limitiert. Bild: Kurt Liembd (7. Juli 2019)

Was lange unklar war, löst in der Berglauf-Szene grosse Freude aus: Die beiden Nidwaldner Bergläufe auf die Bannalp und aufs Stanserhorn können durchgeführt werden. Die Freude ist umso grösser, nachdem die ersten zwei Austragungen der Zentralschweizer Berglaufmeisterschaft wegen Corona abgesagt werden mussten – sowohl der Rütlischwur-Gedenklauf in Seelisberg (6. Juni) wie der Haldi-Berglauf in Schattdorf (13. Juni). Doch am kommenden Sonntag soll nun mit dem «Bannalper» die Berglaufmeisterschaft 2021 so richtig beginnen. Es ist der dritte von insgesamt neun Wertungsläufen, wobei es durch den Ausfall der ersten beiden nun nur noch sieben sind.

Beide Nidwaldner Läufe sind jedoch coronabedingt mit kleinen Einschränkungen verbunden und erfolgen gemäss Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). So stehen keine Garderoben und Duschen zur Verfügung. Auch gibt es keine Nachmeldungen vor Ort. Zudem ist die Teilnehmerzahl limitiert – beim «Bannalper» auf 150 Läufer und Läuferinnen und beim Stanserhorn-Berglauf auf 300.

Streckenänderung, weil zu viel Schnee liegt

Beim «Bannalper» gibt es darüber hinaus eine Streckenänderung. Dies aber nicht wegen Corona, sondern, weil zu viel Schnee auf der Strecke liegt. Das OK unter der Leitung von Christian Stebler macht Sicherheitsgründe für die Streckenänderung geltend. Gestartet wird nicht wie bisher beim Restaurant Eintracht Wolfenschiessen, sondern bei der Brändlen-Bahn. In Oberrickenbach geht es neu via Spies und Schindlenboden zum Bannalpsee statt auf der Originalstrecke via Eggligrat und Firnhütt.

Die Gesamtlänge von elf Kilometern mit 1180 Höhenmetern bleibt praktisch gleich. Jedoch entfällt dieses Jahr die Streckenrekord-Prämie, da nicht auf der Originalstrecke gelaufen wird. Der Stanserhornlauf erfolgt jedoch auf der Originalstrecke auf 10,9 Kilometern mit 1416 Höhenmetern. Wie jedes Jahr erhalten alle Läufer an beiden Läufen ein Erinnerungsgeschenk am Stanserhornlauf in Form von einem Paar Teleskop-Trekkingstöcken. «Wir sind sehr glücklich, dass wir den Lauf überhaupt durchführen können, wenn auch unter erschwerten Bedingungen», sagt Peter Achermann, OK-Präsident des Stanserhorn-Berglaufes.

Anmelden kann man sich online unter bannalper-berglauf.ch und stanserhorn-berglauf.ch. Alternativ sind Anmeldungen auch im Sportgeschäft Achermann in Stans und Alpnach möglich.

Die weiteren Zentralschweizer Bergläufe nach dem Bannalper und Stanserhorn-Berglauf: 8. August: Rugghubel-Berglauf, Engelberg; 22. August: Internationaler Rigi-Berglauf; 12. September: Mösere-Berglauf, Malters; 26. September: Wildspitz-Berglauf, Steinerberg; 3.Oktober: Berglauf Hasle.