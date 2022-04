Rad Gute Beteiligung am ersten Energie-Uri-Cuprennen Mountainbikerinnen und Mountainbiker liefern sich packenden Wettkämpfe auf der technisch anspruchsvollen Strecke in Amsteg. Geni Wipfli 21.04.2022, 15.36 Uhr

Start der Hauptkategorie. Insgesamt finden im Plattischachen fünf Abendrennen statt. Bild: Lothar Imhof (Amsteg, 20. April 2022)

Im EWA-Areal in Amsteg fand am Mittwoch das erste von total fünf Abendrennen statt. Die Beteiligung, vor allem in den jüngsten Kategorien, war gross. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kamen auf der gut überschaubaren Bikestrecke in den Genuss von packenden Wettkämpfen. Erfreulich, dass nebst den vielen Rennfahrerinnen und Rennfahrern der IG Radsport Uri auch ein starkes Team vom RV Einsiedeln am Start war.

Am ersten Rennabend mussten alle Teilnehmenden auf der 960 Meter langen und technisch anspruchsvollen Strecke ein Mountainbike-Rennen bestreiten. Den Start machte die U9-Kategorie auf der leicht verkürzten Strecke. Nach zwei Runden konnte Lian Gnos das Rennen vor Tim Zgraggen und Ben Imhof gewinnen. Die Mädchen wurden separat gewertet, Siegerin Lena Kieliger kam als gute Siebte ins Ziel. In der U11-Kategorie konnten sich Julian Tresch und Lian Scheiber absetzen. Den Spurt nach vier Runden entschied Julian Tresch für sich. Mit einer Minute Rückstand wurde Noah Hofer guter Dritter. Bei den Mädchen gewann Mara Stalder vor Aurelia Müller und Milena Müller.

Patrick Tresch triumphiert im Hauptrennen

Die U13- und U15-Kategorien starteten zusammen über acht Runden. Das Erstfelder U15-Multitalent Elena Frei feierte einen Start-Zielsieg und konnte auch die Knaben auf die Plätze verweisen. Giorgia Restivo sicherte sich den zweiten und Jill Nietlispach den dritten Rang bei den U15-Mädchen. Ein starkes Rennen fuhren auch die Zwillinge Chris und Tom Furrer. Sie verloren nur 28 Sekunden auf Elena Frei. Im Spurt um den U15-Sieg verwies Chris seinen Bruder Tom auf den zweiten Rang. Die U13-Kategorie wurde eine sichere Beute des RV Einsiedeln. Bei den Knaben gewann Gian Marco Greuter vor Andy Steiner und Mattia Frei. Stark fuhren auch die beiden Mädchen, es gewann Viviane Greuter vor Elina Tresch.

Das Hauptrennen mit vier Kategorien führte über zwölf Runden. Lag das Feld nach den ersten zwei Runden noch nahe beisammen, setzte sich in der Folge mit Patrick Tresch, Marco Bissig, Nik Küttel und Janik Birchler ein Quartett ab. Der erneuten Tempoverschärfung von Patrick Tresch konnte nur noch der U19-Fahrer Marco Bissig folgen. Zwei Runden vor Schluss war es dann auch um Marco Bissig geschehen – und Patrick Tresch, der ehemalige Elitefahrer und Leiter der IG Radsport Uri, feierte einen viel umjubelten Sieg.

Nun folgen Strassenrennen und Kriterium

In der Amateur- und U23-Kategorie fuhren Nik Küttel auf den zweiten und Silvan Gisler auf den dritten Rang. Marco Bissig gewann die U19-Kategorie vor dem Einsiedler Janik Birchler und Fabian Imholz. In der U17-Kategorie siegte Lewin Iten vom Ägeri Bikeclub vor Augusto Restivo und Josias Wicki. Das Trio verlor nur 90 Sekunden auf den Tagessieger Patrick Tresch. Mit dabei in der Hauptkategorie war auch die rennerprobte U17-Frau Aline Epp.

Am kommenden Mittwoch, 27. April, findet das zweite Energie-Uri-Cuprennen in Amsteg statt. Dabei werden die Sieger bei einem Strassenrennen und einem Kriterium ermittelt. Der erste Start (Kategorie U9) ist auf 17.50 Uhr angesagt. Sofern weitere Fahrer und Fahrerinnen an den Cuprennen teilnehmen möchten: Ab 16.45 Uhr erfolgt die Starnummerausgabe im EWA-Gebäude in Amsteg.

Rangliste: srb-uri.ch