Lara Ernst ist eigentlich zu gut für die 1. Liga

Handball Sie ist Emmens Toptorschützin und auch deshalb eigentlich zu gut für die 1. Liga Emmen gewinnt in der 1.-Liga-Abstiegsrunde gegen Zofingen mit 25:22. Die wichtigste Waffe im Kampf um den Ligaerhalt ist Lara Ernst. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 27-jährige Lara Ernst war im Handball einst für Höheres berufen, sie liebäugelte mit einer grossen Karriere. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 19. März 2022)

Wer pro Spiel im Schnitt 8,5 Tore erzielt, braucht sich nicht zu wundern, wenn der Gegner eine Spezialbewachung anberaumt. Dass dies wie am letzten Samstag gleich von Beginn weg passiert, ist aber doch eher selten. Lara Ernst, Emmens Topskorerin, hatte im Heimspiel gegen Zofingen stets eine Gegenspielerin unmittelbar vor sich, schaute sich das Angriffsspiel ihrer Teamkolleginnen deshalb vornehmlich aus der Distanz an.

Eine Spielerin ihrer Klasse nimmt man aber nicht einfach so aus dem Spiel, am Ende hatte die 1,75 Meter grosse Rechtshänderin trotzdem acht Tore zum 25:22-Sieg beigetragen. «Bitternötig» sei er gewesen, dieser Erfolg, schliesslich war es nach vier Niederlagen der erste in der 1.-Liga-Abstiegsrunde.

«Ich hoffe, dass wir nun den Schalter im Kopf umlegen können. Bisher sind wir nämlich unter Wert geschlagen»,

sagt Ernst. Fünf Spieltage vor Saisonschluss stehen die Emmerinnen auf dem letzten Rang und damit weiterhin auf einem Relegationsplatz.

An der Hand eines späteren Olympiasiegers

Lara Ernst ist im sportlichen Überlebenskampf Emmens stärkste Waffe. 119 Tore hat sie in 14 Meisterschaftspartien erzielt, damit zählt sie zu den Toptorschützinnen der gesamten 1. Liga.

«Ich übernehme gerne Verantwortung, möchte das Team führen. Wenn es brenzlig wird, schaue ich nicht gerne zu»,

erklärt die linke Rückraumspielerin. Wer sieht, mit welcher Wucht sie aus der Distanz abzieht, wie sie die Kontrahentin mit einer Täuschung aussteigen lässt oder mit Übersicht eine Mitspielerin bedient, schöpft den Verdacht: Lara Ernst war im Handball einst für Höheres berufen.

Und tatsächlich: Die heute 27-jährige Deutsche liebäugelte mit einer grossen Sportkarriere. Aufgewachsen ist sie im 10'000-Einwohner-Dorf Willstätt, das in ihrer Kindheit ein Team in der ersten Männer-Bundesliga führte. «Wir waren jedes zweite Wochenende in der Halle», erinnert sich Ernst, mitunter durfte sie bei der Mannschaftsvorstellung an der Hand eines Akteurs auf den Platz laufen. Ihr Lieblingsspieler im eigenen Team war Goalie Vlado Sola, der später mit Kroatien Weltmeister und Olympiasieger wurde. Bei der Konkurrenz faszinierte sie Stefan Kretzschmar, «bei ihm habe ich mehrere Autogramme auf T-Shirts und Bällen abgeholt».

Knie und Rücken sorgen für Rückschläge

Die eigene Laufbahn führte sie über den Oberligisten TV Lahr in die dritthöchste Liga nach Freiburg, wo ihre Ambitionen einen frühen Dämpfer erhielten. «Mit 16 zog ich mir einen Kreuzbandriss zu», erzählt Ernst, «danach habe ich mir den Sprung nach ganz oben nicht mehr zugetraut.» Als sie die Physiotherapie-Ausbildung abgeschlossen hatte, lancierte sie ihre Berufskarriere, wechselte im Winter 2018 in die Schweiz und verstärkte das SPL-2-Team des BSV Stans.

Bald kam der nächste Rückschlag, bei einem Sturz während eines Spiels erlitt sie einen Bandscheibenvorfall. Nach einem Jahr Pause und einem sauberen Aufbau steht Lara Ernst nun bei Handball Emmen in der zweiten Saison. Mit ihrer Treffsicherheit und ihrem Spielwitz ist sie eigentlich zu stark für die 1. Liga, ob sie es auf höherer Stufe nochmals probieren will, lässt sie vorderhand offen.

«Reizen würde es mich schon, ich bin ein ehrgeiziger Mensch»,

hält sie mit einem Schmunzeln fest. «Noch weiss ich aber nicht, ob es mir den Aufwand wert ist.» Zunächst will sie nun mit Emmen möglichst viele Spiele gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. «Alle in dieser Gruppe sind schlagbar.»

Emmen – Zofingen 25:22 (14:12)

Rossmoos. – 119 Zuschauer. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Emmen, 7-mal 2 Minuten plus rote Karten für Hunkeler (42./Foul im Gegenstoss) und Dolder (49./Foul im Gegenstoss) gegen Zofingen. – Emmen: Hubler (5 Paraden)/Messerli-Nussbaumer (5); Sägesser (2 Tore), Brunner (6), Bühler (1), Ernst (8/4), Stirnimann (2), Harder (1); Grippo (2), Müller, Schürch (3), Schmid, Aregger, Kretzschmar. – Bemerkung: Rechsteiner pariert Penalty von Ernst (49./24:16).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen