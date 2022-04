Handball Handballfest ohne Happyend: Dem HC Kriens-Luzern droht das Playoff-Aus Kriens-Luzern verliert zu Hause gegen Wacker Thun mit 28:31 und steht vor dem Saisonende. Stephan Santschi 24.04.2022, 20.44 Uhr

Janus Lapaine (am Ball) schiesst zwar acht Tore für Kriens, es kamen aber auch einige Fehler hinzu. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Die Spielzeit war abgelaufen, On Langenick durfte aber noch zum Penalty antreten oder besser gesagt: er musste. Zu diesem Zeitpunkt spielte es zwar keine Rolle mehr, sein Versuch rundete allerdings den unglücklichen Auftritt der Krienser ab. Langenick machte nämlich das halbe Dutzend vergebener Siebenmeter komplett, vor ihm hatten bereits Hleb Harbuz, Janus Lapajne (2-mal), Milos Orbovic und Ammar Idrizi die Nerven versagt. Am Ende verlor Kriens-Luzern mit 28:31 und liegt im Playoff-Viertelfinal (best of 5) gegen Wacker Thun nun mit 0:2-Siegen zurück.

«Wir waren wieder nicht schlechter, stolperten über unsere eigenen Füsse»,

haderte Trainer Goran Perkovac.

Dabei war alles für ein Handballfest angerichtet. Der Bierwagen, der Pasta-Stand und das HCK-Stübli waren bereit, 1000 Zuschauer sorgten im Maihof für eine grossartige Atmosphäre. Kommunikationschef Daniel Frank gab beim Einlaufen der Krienser Spieler den Einpeitscher, zelebrierte jeden Namen laut und genüsslich, unterstützt von Hupen, Pauken und Klatschpappen auf der Tribüne. Der erste Dämpfer allerdings folgte früh: Harbuz verschoss nach zwei Minuten den ersten Penalty, das Heimteam lag von Beginn weg im Rückstand.

Peinlich: die Matchuhr im Maihof

Der Wille, eine schwache Saison halbwegs zu retten, war indes spürbar. Die Nummer sechs der Qualifikation lieferte den favorisierten Berner Oberländern wie schon am Mittwoch einen harten Abnützungskampf. Die Deckung stand kompakt, ging die virtuosen Akteure in Thuns Rückraum kompromisslos an und ärgerte sich erneut über deren teils theatralisches Gebaren bei Fouls – in der 26. Minute führte dies zu einer Rudelbildung. Krachende Zweikämpfe und Leidenschaft prägten die erste Halbzeit ebenso wie Nervosität und fehlerhaftes Angriffsspiel, zur Pause stand es 11:11-Remis.

Wie schon zu Beginn verschlief Kriens-Luzern auch den Start in den zweiten Durchgang, liess gute Chancen liegen, lag nach 35 Minuten 11:14 zurück. Perkovac reagierte, stellte in der Offensive auf die 7:6-Variante um. Besserung trat vorderhand keine ein. Weil sich die Krienser mit Strafen wie jener gegen den reklamierenden Torhüter Rok Zaponsek selbst schwächte. Und weil sich die Verunsicherung einer missratenen Saison mehr und mehr bemerkbar machte. Lapajne spielte einen ungenauen Pass, Wacker konterte, traf ins leere Tor, führte nach 42 Minuten mit 20:16. Gar peinlich für die Stadt Luzern war die Matchuhr, die ein Eigenleben entwickelte und für viel Verwirrung sorgte.

Kriens-Luzern gab sich derweil nicht geschlagen, pendelte zwischen Hoffnung und Verzweiflung, kämpfte sich heran (21:22), liess sich wieder distanzieren (21:25), kam nochmals zurück (27:27) und stand am Ende doch mit leeren Händen da.

«In der zweiten Halbzeit haben wir im Zentrum schlecht gedeckt, vielleicht hatten wir müde Beine»,

befand Perkovac mit Bezug auf das schmale Kader. In den entscheidenden Momenten waren die Thuner abgezockter, hatten die eine oder andere wichtige Goalieparade mehr, wirkten im Angriff eine Spur harmonischer. «Wir sind traurig», sagte Lapajne, aufgegeben haben sich die Zentralschweizer aber noch nicht.

Krienser Kampf um TV-Spiel in Sursee

Am Donnerstag stemmen sie sich im dritten Spiel in Thun gegen das vorzeitige Saisonende. «Ein Sieg ist machbar, unsere Moral stimmt», versichert Perkovac. Der Lohn wäre ein weiteres Handballfest – am nächsten Sonntag als TV-Spiel auf SRF in der Surseer Stadthalle. Das Spektakel im Maihof macht jedenfalls Lust auf mehr.

Kriens-Luzern – Wacker Thun 28:31 (11:11)

Maihof, Luzern. – 1000 Zuschauer. – SR Capoccia/Jucker.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 6-mal 2 Minuten gegen Thun.

Kriens-Luzern: Zaponsek (10 Paraden, 1 Tor)/Eicher (3); Idrizi (1 Tor), Orbovic (4), Lapajne (8/3), Harbuz (1), Langenick (2), Sikosek Pelko (6), Delchiappo (3), Lavric; Rellstab (1), Schlumpf, Buob, Wanner (1).

Thun: Wick (11 Paraden)/Winkler (3); Gruber (4 Tore), von Deschwanden (7/1), Suter (4), Raemy (5), Dähler, Sorgen (4), Huwyler, Felder; Schwab, Lüthi, Chernov (1), Linder (2/2), Dannmeyer (4).

Bemerkungen: Wick pariert Penalties von Harbuz (3./0:1), Orbovic (25./9:10) und Idrizi (29./11:11). Lapajne wirft Penalty die Latte (16./5:6). Winkler pariert Penalties von Lapajne (57./27:28) und Langenick (60./28:31). Zaponsek pariert Penalties von Suter (10./3:5) und Linder (24./9:10). der wirft Penalty über das Tor (30./11:11).