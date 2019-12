Eiskunstläuferin Anna Spitznagel: Ein «Happy Girl» liebt Sprünge und Pirouetten Anna Spitznagel startete beim Pilatus-Cup vor Heimpublikum. Nun darf die Eiskunstläuferin an den Schweizer Meisterschaften antreten. Michael Wyss 16.12.2019, 16.54 Uhr

Die 12-jährige Eiskunstläuferin Anna Spitznagel vom Eisklub Luzern. Bild: Michael Wyss (Luzern, 13. Dezember 2019)

«Sie ist eine Frohnatur, ein aufgewecktes Kind. Sehr neugierig und zielstrebig», sagt Sonja Spitznagel-Rohrer über ihre Tochter Anna. Die 12-jährige Primarschülerin (6. Klasse) hatte am vergangenen Wochenende beim 5. Pilatus Cup und Swiss Cup für Swiss Ice Skating, ihren ganz grossen Auftritt. «Zufrieden bin ich aber nicht ganz mit meinen beiden Darbietungen. Ich war nervös und schon etwas kribbelig, weil ich vor Heimpublikum mein Programm zeigen durfte.»

Die junge Eiskunstläuferin (Leistungsklasse «Silber») des organisierenden Eisklub Luzern (EKL) konnte sich in der Kategorie Mini (U12) im Mittelfeld klassieren. «Ich kann es sicher viel besser, als ich es gezeigt habe.» Wenn sie nicht gerade auf dem Eis stand, verkaufte sie mit ihren Gspändlis Kuchen am Stand. Am Freitagabend durfte sie noch bei einer Show, unter der Leitung von Ingrid Scherrer (Headcoach Breitensport) auf dem Aussenfeld laufen, das anlässlich einer Firmen-Weihnachtsfeier stattfand.

Ihre Qualitäten unter Beweis stellen, kann die junge Eiskunstläuferin bereits wieder am Wochenende vom 24. bis 26. Januar, wenn die Schweizer Meisterschaften der Jugend/Mini in Lugano stattfinden. Anna Spitznagel, die seit sechs Jahren dem Eislaufklub Luzern angehört und im zürcherischen Hedingen wohnhaft ist, hat sich erstmals für diese Meisterschaften qualifiziert und startet in der Kategorie Mini für den EKL. «Ich habe auf dieses Ziel hingearbeitet und bin nun glücklich. Ich freue mich sehr darauf», so die Schülerin.

Angefangen hat es auf dem Weiher von Hedingen

Eine Rangierung hat sie sich nicht zum Ziel gesetzt, aber die im Sternzeichen Schütze geborene sagt: «Ich kann dort viele Erfahrungen sammeln.» Mit der Qualifikation zur SM, die sie bereits im November an einem Wettkampf schaffte, gehört sie zu den Top-40 ihres Alters. Und was meint EKL-Präsident Daniel Eichenberger (42) zu diesem Erfolg? «Wir sind natürlich stolz. Anna ist auch Imageträgerin für den EKL und bestes Beispiel, dass wir mit unserer Nachwuchsarbeit auf dem richtigen Weg sind.»

Die Freude zum Eislaufen entdeckte die 12-Jährige auf dem Hedinger Weiher. Mutter Sonja Spitznagel-Rohrer, die in Gisikon aufgewachsen ist: «Vor vielen Jahren war dieser im Winter während einiger Wochen gefroren und ich ging mit Anna in jeder freien Minute zum Eislauf. So fing es an.» Die Primarschülerin macht am liebsten die Sprünge und Pirouetten. Trainiert wird bis fünf Mal in der Woche auf dem Eis. Dazu kommen noch Trainingseinheiten neben dem Eis. Während der Saison nimmt die junge Hedingerin an sechs bis acht Wettkämpfen in der Schweiz und benachbarten Ausland teil.

Warum läuft die junge Hedingerin für den EKL? «Ich begann beim Zuger Eislauf-Verein. Meine damalige Trainerin wechselte dann aber nach Luzern, und ich ging mit ihr. Es gefällt mir sehr gut hier. Ich habe den Plausch. Wir sind eine grosse Familie.» Ihr heutiger Trainer heisst Patrick Addeo. Er sagt über Anna kurz und treffend: «Sie ist ein Happy Girl.» Das wird sie auch bleiben, unabhängig davon, ob erfolgreich oder nicht, die Klassierungen stehen bei ihr nicht zuoberst auf der Prioritätenliste: «Ich will einfach Freude an meinem Hobby haben. Ich habe mir an verschiedenen Wettkämpfen schon Podestplätze erkämpft. Das ist schön, aber nicht das Wichtigste.»

Pilatus-Cup in Luzern

Minis (10–12 Jahre): 1. Sophie von Felten Sophie (Zürich/EK Luzern) 87,27 Punkte. 3. Jayana Tischler (Luzern/ISC Engelberg) 78,72. 6. Nina Kalamujic (Zug) 74,93 7. Ella Fehn (Engelberg) 74,35. 22. Anna Spitznagel (EK Luzern) 62,62. – Bestenliste Swiss Cup (alle für die Schweizer Meisterschaft vom 25.–27. Januar 2020 in Lugano qualifiziert: 4. Tischler 80,93. 6. Fehn 79,87. 14. Kalamujic 74,93. 21. Spitznagel 69,85 27. Amina Shamsutdinova (Küssnacht) 66,12.

Jugend, Mädchen (13 Jahren/älter): 6. Karina Okabe (EK Luzern) 73,42. 8. Sienna Kemppi (Zug), 71,86. – Youngsters, Mädchen: 3. Gina Kälin (ISC Engelberg) 22,30. 6. Iris Wespi 20,03. 9. Naima Zanolla 19.23. 11. Caroline Liesenberg 18,44. 12. Alisha Selina van Ransbeek 17,45 (alle EK Luzern). Resultate unter: www.eisklub-luzern.ch