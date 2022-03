Rollhockey - Auf den RHC Uri wartet der ultimative Härtestest

Detailhandel Zentralschweizer Firma mischt mit Snackautomaten den Detailhandel auf

Rund 300 Automaten will der Kioskbetreiber Valora an seinen Verkaufsstellen aufstellen. Damit tritt er in Konkurrenz zum Branchenprimus Selecta. Chancen auf den Zuschlag hat Invenda aus Alpnach.