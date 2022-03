FC Altdorf zu Gast bei Obergeissenstein

Fussball Heisser Rückrundenstart für Altdorf: Kellerduell bei Obergeissenstein Zum Auftakt der Rückrunde muss der FC Altdorf gleich ein Kellerduell bestreiten. Er gastiert beim Tabellenvorletzten Obergeissenstein. Urs Hanhart 18.03.2022, 05.00 Uhr

Die Altdorfer mit Fabian Nickel (rechts) haben im Winter eine durchzogene Vorbereitung erlebt. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 3. Oktober 2021)

Für den FC Altdorf ist die Ausgangslage vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte ziemlich ungemütlich. Nach der nicht gerade wunschgemäss verlaufenen Hinrunde überwinterten die Urner in der 2. Liga regional auf dem 12. Tabellenplatz, nur knapp über dem Abstiegsstrich. Die bisherige Saison war geprägt von vielen unnötigen Niederlagen und einigen Vorstellungen auf heimischem Terrain, die nicht mit einem Remis, sondern mit einem Sieg hätten enden müssen. Nebst Unvermögen war häufig auch fehlendes Wettkampfglück im Spiel.

Nun blickt man bei den Hauptörtlern aber nach vorne und will sich möglichst schnell aus dem Abstiegssumpf befreien. Allerdings sind die Vorzeichen dafür nicht optimal, wie FCA-Trainer Dominic Herger erklärt:

«Die Vorbereitung auf die Rückrunde war ziemlich durchzogen. Wir hatten mit diversen Absenzen zu kämpfen. Aber diejenigen, die trainieren konnten, haben konzentriert gearbeitet. Von daher sieht es nicht so schlecht aus.»

Lars Zgraggen am Kreuzband operiert

In den sechs Testspielen hinterliess die Herger-Elf keinen überzeugenden Eindruck. Einzig die Partie gegen den Drittligisten Meggen konnte mit 3:1 gewonnen werden. Nebst Niederlagen gegen Goldau (2. Liga inter), Sarnen (2. Liga) und Kriens (3. Liga) gab es noch zwei Unentschieden gegen Erstfeld (3. Liga) und Littau (2. Liga). «Das war resultattechnisch nicht gerade das Gelbe vom Ei», bilanziert Herger. «Aber wir konnten durch die erwähnten Abwesenheiten nur selten mit der gleichen Formation spielen. Zudem haben wir viel ausprobiert. Man sollte die Ergebnisse nicht überbewerten. Es gibt zweifellos noch Potenzial nach oben.» Die Urner müssen für den Rest der Saison auf Lars Zgraggen verzichten. Er musste sich einer Kreuzbandoperation unterziehen. Auch Oguz Cil ist verletzt. Und zwei Akteure, die in der RS weilen, stehen zwar zur Verfügung, können aber kaum trainieren.

Zum Auftakt der Rückrunde kommt es gleich zu einem spannenden Kellerduell. Altdorf muss am Samstag bei Verfolger Obergeissenstein antreten, der knapp unter dem Abstiegsstrich liegt. Zu diesem Match sagt Herger: «Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht, und steigen zuversichtlich in diese Partie. Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen.» In der Hinrunde konnten sich die Urner diskussionslos mit 4:0 gegen die Stadtluzerner durchsetzen. Allerdings geht Herger davon aus, dass es diesmal schwieriger werden dürfte, zu einem Vollerfolg zu kommen. Seine Begründung:

«OG ist sehr heimstark. Ausserdem wird auf einem Kunstrasen gespielt, was für uns ungewohnt ist. Die Voraussetzungen sind ganz anders als noch in der Vorrunde, nicht zuletzt auch deshalb, weil beide Teams unter Druck stehen.»

Grosses Gedränge am Tabellenende

Der FCA-Trainer ist zuversichtlich, dass seine Elf im Vergleich zur ersten Saisonhälfte noch zusetzen wird. «In einigen Spielen ist uns gelungen, auch mit den Besten der Liga gut mitzuhalten», sagt Herger und ergänzt: «In der letzten Saison haben wir in den drei Entscheidungsspielen bewiesen, dass wir erfolgreich sein können in dieser Liga, wenn die Mannschaft geschlossen auftritt, am gleichen Strick zieht und vor allem auch konstanter wird.» Im hinteren Teil der Tabelle herrscht ein ziemlich grosses Gedränge. So liegt der Tabellenachte Sins nur gerade drei Punkte vor dem FC Altdorf. Auch Hochdorf als Sechster und Ägeri als Siebter sind in Sachen Abstiegsgefahr noch nicht über dem Berg. «Weil es so eng zu- und hergeht, braucht es von Wochenende zu Wochenende gute Leistungen. Man darf sich keine grossen Auszeiten erlauben», betont Dominic Herger.

Hinweis: Fussball, 2. Liga. Samstag, 18.00: Obergeissenstein – Altdorf.