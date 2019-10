Die Hergiswiler Ringer bringt Rekordmeister an den Rang einer Niederlage

Die Hergiswiler Ringer bringt Rekordmeister an den Rang einer Niederlage Das NLA-Ringer-Derby zwischen Hergiswil LU und Willisau sorgt für Emotionen. Den Sieg tragen die Willisauer nach Hause. Simon Gerber

Joel Ambühl von den Hergiswiler liegt der Grecostil nicht besonders. Bild: Manuela Jans-Koch

Wenn sich Hergiswil gegen die Willisauer Lions duelliert, dann fiebert ein ganzes Dorf mit – und das ist schon seit Jahren so. Begegnen sich die beiden Nachbarn auf der Ringermatte, ist die Rivalität kaum zu überbieten, gehen die Emotionen hoch. Für zahlreiche Beobachter ist dieser Kampf das einzig wahre Derby im Schweizer Ringsport. Auch am vergangenen Samstag boten die beiden Teams mit spektakulären Kämpfen dem begeisterungsfähigen Publikum einen hohen Unterhaltungswert.

Für den Rekordmeister war es kein einfacher Abend. Die Willisauer mussten in den beiden schwersten Gewichtsklassen auf die Teamleader Stefan Reichmuth und Samuel Scherrer verzichten. Sie stehen momentan an den Militär-Weltmeisterschaften in China im Einsatz. Die Napfringer witterten deshalb die Chance, den Rekordmeister wieder einmal als Verlierer nach Hause zu schicken oder wenigstens ein Unentschieden zu retten.

Zwei Kranzschwinger für Hergiswil im Einsatz

Doch aus den erhofften Siegen der beiden Kranzschwinger in den schweren Gewichtsklassen wurde nichts. Es zeigte sich einmal mehr, dass Zweikämpfe im Sägemehl und auf der Matte zwei grundsätzlich verschiedene Paar Schuhe sind. Der zwar körperlich überlegene Toni Kurmann fand gegen das technisch vielseitige Repertoire von Ali Mavlaev kein Rezept und musste sich auf die Schulter geschlagen geben. Nicht viel besser erging es dem durch eine Grippe geschwächten Joel Ambühl. Dem siebenfachen Kranzgewinner in dieser Saison gelang es gegen den Ringerspezialisten Dominik Bossert zwar einen Mannschaftspunkt zu ergattern. Der entscheidende Siegeswurf blieb allerdings aus. «Mir fehlte es im ersten Meisterschaftskampf etwas an der Kraft. Mein Gegner reagierte auf meine Angriffe blitzschnell. Zudem kam mir der Grecostil, bei dem die Beinarbeit verboten ist, nicht entgegen», erklärte der 21-Jährige. Als Schwinger sei es schwierig, die Abläufe auf der Matte richtig zur Geltung zu bringen.

Noch nie war Patrick Rölli gegen den Favoriten Timon Zeder so nahe am Sieg. Er führte bis sechs Sekunden vor Schluss mit 2:0, ehe sich dieser Vorsprung in Luft auflöste. Der einzige Sieg für die Napfringer vor der Pause gelang dem Ukrainer Alexander Golin gegen den überforderten Pascal Mühlemann.

Im zweiten Kampfabschnitt holten die Gastgeber etwas auf. Der Ausnahmekönner Thomas Suppiger glich mit dem Schultersieg mittels Kreuzgriff gegen Andreas Reichmuth zum 11:11 aus. Wenig später brachte Martin Grüter mit konsequenten Beinangriffen gegen Mansur Mavlaev Hergiswil mit 14:12 in Front. Mit einem Feuerwerk von Angriffen sorgten für die Gäste das Brüderduo Tobias und Michael Portmann sowie Jonas Bossert für den krönenden Abschluss eines bis zum Schluss spannenden Hinterländerderbys.

«Die Partie hätte auf beide Seiten kippen können. Entscheidend waren für uns die klaren Siege in den schweren Klassen. Zudem führten wir technisch die feinere Klinge», resümierte Fredi Infanger, der Sportchef der Willisau Lions.