Fussball Nun müssen Tore her: Der FC Hergiswil will schnell von hinten weg Dem FC Hergiswil (2. Liga inter) bereitet das schmale Kader etwelche Sorgenfalten. Ruedi Vollenwyder 11.03.2022, 05.00 Uhr

Schüsse wie derjenige von Hergiswil-Captain Yves Erni (Mitte) müssen vermehrt ins Tor. Bild: Patrick Hürlimann (Hergiswil, 13. November 2021)

Im Vorfeld dieser 2.-Liga-inter-Meisterschaft wünschte sich Hergiswils Vereinspräsident Thomas Bucher «eine ruhige Saison mit einer Platzierung im vorderen Drittel». Und nach fünf Spielen und neun eroberten Punkten schien sein Wunsch auch aufzugehen. Doch dann folgte ein veritabler Einbruch. Das Team um Trainer Sascha Imholz holte in den restlichen acht Partien nur mehr fünf Punkte. Der Absturz auf den viertletzten Tabellenplatz war die Folge.

Sicher war auch viel Pech mit verletzten Spielern, fehlendes Abschlussglück, aber auch Unvermögen (nur 16 erzielte Tore) im Spiel. Denn in sieben verlorenen Matches fehlte jeweils nur ein Tor, um zumindest noch einen Punkt zu retten. Trainer Sascha Imholz lakonisch:

«Wer keine Tore schiesst, der kann auch nicht gewinnen, auch wenn die Defensive mit nur 14 Gegentreffer noch so gut arbeitet.»

Was die Toreproduktion in der Vorbereitungsphase angeht, da kann sich das Team um Trainer Sascha Imholz weiter nicht brüsten. In den fünf Testspielen fand der Ball nur viermal den Weg ins gegnerische Netz.

Flavio Weber kehrt zurück

In personeller Hinsicht müssen die Hergiswiler einen nicht zu unterschätzenden Aderlass hinnehmen. Präsident Thomas Bucher: «Im Januar musste ich zur Kenntnis nehmen, dass Luan Haxhimurati (4 Tore) und Kevin Kehrer (1) uns aus beruflichen und familiären Gründen ab sofort nicht mehr zur Verfügung stehen.» Dieser Hiobsbotschaft steht eine erfreuliche Meldung gegenüber: Mit Flavio Weber (32) wird ein routinierter, erfahrener Spieler seine Fussballschuhe wieder für den FC Hergiswil schnüren. Er kehrt nach seinem kurzen Abstecher bei den SC-Kriens-Senioren zu den Nidwaldnern zurück. «Ein wirklicher Aufsteller», so Bucher.

Bis auf die überraschenden Abgänge, erst zwei Trainingseinheiten auf Rasen und die Offensivflaute in den Testspielen wurde die Rückrundenvorbereitung beim FC Hergiswil nicht gross gestört. Ein Novum: Die Physio Plus «im Zwyden» ermöglichte es dem Fanionteam, einmal wöchentlich ein Krafttraining in zwei Gruppen zu absolvieren, welches die Spieler zusätzlich auch unter der Woche individuell nutzen konnten.

«An der Physis sollte es also nicht liegen»,

meinte Sascha Imholz schmunzelnd. Er ist auch überzeugt und zuversichtlich, genügend Potenzial in seinem gegenwärtig schmalen Kader zu haben, um den «Anschluss ans Mittelfeld bewerkstelligen zu können».

Die erste Möglichkeit dazu, in der Tabelle weiter vorzurücken, hat der FC Hergiswil im Spiel gegen Gambarogno-Contone (Samstag, 17 Uhr). Allerdings ersatzgeschwächt, denn gegen die Tessiner werden nebst den langzeitverletzten Luca Bertucci und Devin Arnold auch die gesperrten Ramon Achermann und Luca Mombelli fehlen. Es würde nicht überraschen, wenn Trainer Sascha Imholz selber mitspielen würde. Gegen die auf dem dritten Tabellenplatz liegenden Tessiner haben die Hergiswiler in der Vorrunde mit 0:1 verloren.

Testspiele: Kriens (ChL) 0:6, Obergeissenstein (2.) 0:4, FCL U18 0:3, Sarnen (2.) 1:3, Bubendorf (2. i) 3:2.

Fussball, 2. Liga inter: Hergiswil – Gambarogno-Contone (Samstag, 17.00, Grossmatt).