Biathlon: Giannina Piller gewinnt Swiss-Cup-Challenger-Serie

Biathlon 14-jährige Giannina Piller aus Obwalden ist Hobbygeigerin mit gutem Auge und viel Puste Biathletin Giannina Piller reiht Sieg an Sieg. In Realp liefert die 14-jährige Obwaldnerin ein Meisterstück ab. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.02 Uhr

Eindrücklicher hätte Giannina Piller ihre Topform nicht unter Beweis stellen können. Beim vierten Wettkampf der Biathlon-Swiss-Cup-Challenger-Serie, der am Samstag bei klirrender Kälte in Realp ausgetragen wurde, gab die 14-jährige Obwaldnerin in der U15-Kategorie der Konkurrenz deutlich das Nachsehen. Im Einzelwettkampf über sechs Kilometer lieferte die Nachwuchshoffnung vom SC Schwendi-Langis ein nahezu perfektes Rennen ab.

Bei allen vier Schiesseinlagen traf sie als Einzige im 20-köpfigen Feld jeweils fünfmal ins Schwarze, und auch läuferisch war die Athletin eine Klasse für sich. Der Zweitplatzierten Bernerin Livia Germann, die sich nur einen Fehlschuss leistete, knöpfte sie in der Endabrechnung nicht weniger als 2:39 Minuten ab. Zieht man 45 Strafsekunden ab, war die entfesselte Gymnasiastin in der Loipe fast 2 Minuten schneller als ihre erste Verfolgerin.

Eine Klasse für sich: Giannina Piller vom SC Schwendi-Langis. Bild: Urs Hanhart

«Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung», bilanzierte Piller. «Wegen der leichten Neuschneeauflage war es sehr anstrengend zum Skaten. Am Schiessstand gab es herausfordernde Bedingungen. Während des Anschiessens kam der Wind von links und dann im Wettkampf von rechts. Aber ich habe die Visierlinie zum Glück richtig korrigiert, es hat funktioniert.»

In Realp konnte sie bereits ihren vierten Saisonsieg einfahren. Im Swiss Cup holte sie bisher stets das Punktemaximum und ist damit auf dem besten Weg, sich den Gesamtsieg zu sichern. Ausstehend sind sechs Challenger-Rennen. Das Highlight für Piller folgt Mitte Februar in Pontresina. Im Oberengadin werden die Schweizer Meisterschaften ausgetragen. Dazu verriet sie: «Ich möchte den im Vorjahr errungenen Schweizer-Meister-Titel erfolgreich verteidigen.»

Fünf Trainings pro Woche

Ursprünglich war geplant, den Challenger-Einzelwettkampf auf dem Langis durchzuführen. Wegen der prekären Schneelage musste er jedoch nach Realp verlegt werden. «Ich fand es natürlich schade, dass ich nicht auf meiner Heimloipe antreten konnte, ich laufe sehr gerne dort», meinte Piller, fügte aber an: «Realp gefällt mir aber auch gut. Im Sommer trainieren wir oft hier oben.»

Apropos Training: In der Regel absolviert sie fünf Einheiten pro Woche. Derzeit besucht die Ausnahmekönnerin das Gymnasium an der Kantonsschule in Sarnen, liebäugelt aber mit einem Wechsel an die Sportmittelschule Engelberg. Piller, die in ihrer Freizeit auch Geige spielt, kam vor rund sechs Jahren zum Biathlon.

«Ich machte zuvor Langlauf und habe dann beim SC Schwendi-Langis einen Biathlon-Schnupperkurs besucht. Von dieser Sportart war ich auf Anhieb begeistert», erklärte sie. «Ich finde Biathlon deutlich spannender als Langlauf. Durch das Schiessen kann viel passieren und sich alles in kurzer Zeit völlig ändern. Zudem ist es eine grosse Herausforderung, die beiden Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Darin liegt die Faszination.»

In Realp gingen etwas über 100 Biathletinnen und Biathleten an den Start. Bei den gleichaltrigen Knaben sicherte sich Tobit Keller, SC Einsiedeln, trotz dreier Fehlschüsse den Kategoriensieg. Auch für den Schwyzer war dies bereits der vierte Vollerfolg in dieser Saison.

Hinweis Resultate: swiss-ski-kwo.ch

