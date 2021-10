Interview Hypnose im Sport: «Wir arbeiten da, wo es rockt» Adrian Brüngger, Ex-Trainer der Handballer von Pfadi Winterthur, über den Nutzen von Hypnose – beispielsweise im Playoff-Final. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im letzten Juni, im entscheidenden Spiel des Playoff-Finals gegen Schaffhausen, schied Winterthurs Rückraumspieler Adir Cohen mit einer Handverletzung aus. Was war geschehen?

Adrian Brüngger: Er erzielte ein Tor, landete auf dem Bauch und stützte sich mit den Händen auf dem Boden ab. Dabei fiel ihm ein Gegenspieler auf den Arm, wodurch sich Adir zwei Knochen in der linken Hand brach. Er hatte extreme Schmerzen, unter normalen Umständen hätte er nicht mehr spielen können.

Ein paar Minuten später stand Cohen aber wieder auf dem Platz und trug sogar drei weitere Treffer zum Gewinn des Meistertitels bei.

Plötzlich sass er neben mir und sagte, dass er keine Schmerzen mehr habe, dass er wieder auf den Platz möchte. Hansruedi Wipf (Inhaber von Omni Hypnosis International, Anm. d. Red.) war von der Tribüne heruntergekommen und hatte mit Adir eine Kurzhypnose-Session gemacht.

Wie lief das ab?

Ich möchte vorwegnehmen, dass wir damit sehr vorsichtig umgehen. Hätte der Spieler Kopfschmerzen oder bestünde der Verdacht auf innere Verletzungen, würden wir dies nicht machen. In diesem Fall war aber sehr offensichtlich, was den Schmerz verursacht hatte. Zudem wollte Adir unbedingt spielen. Ein physiologischer Schmerz entsteht durch ein Signal, das vom Körper an das Hirn gesendet wird. Mit einem sehr starken Schmerzmittel könnte man dieses Signal unterbinden, doch dann wäre der Spieler plemplem. Eine Hypnose hat einen ähnlichen Effekt, nur geschieht dies auf natürliche Art und Weise.

Was heisst das konkret?

Hypnose ist ein veränderter Bewusstseinszustand, kein Schlaf, keine Ohnmacht. In diesem Zustand arbeiten wir mit der Kraft des Geistes, mit der Vorstellungskraft. Wir richten den Fokus auf die betroffene Körperstelle und vermitteln dem Spieler mit positiven Suggestionen Wohlbefinden. Schmerz ist das Gegenteil von Entspannung. Es bringt nichts, auf die Zähne zu beissen, denn je angespannter man ist, desto grösser werden die Schmerzen. Deshalb geht die Hypnose mit mentaler Entspannung einher. Der Knochen heilt so natürlich nicht, am nächsten Tag musste Adir trotzdem operiert werden.

Wozu kann die Hypnose im Sport sonst noch eingesetzt werden?

Hypnose ist wie ein Schweizer Armeemesser sehr vielseitig. Wir verwenden sie sehr oft bei der Rehabilitation von Verletzungen. Gerade im professionellen Sport besteht ein Unterschied zwischen gesund sein und spielfähig sein. Mit Hilfe der Hypnose kehren Spieler nach Verletzungen schneller auf den Platz zurück. Wir verwenden sie auch für die Regeneration nach Spielen, damit sich der Spieler schneller erholen und auf die nächste Aufgabe fokussieren kann. Im Spiel soll er sich nicht die Energie von Dingen nehmen lassen, die er nicht beeinflussen kann. Und dann gibt es die Hypnose-Klassiker wie das Empfinden von Coolness statt Nervosität oder die Förderung von Kampfgeist, Vertrauen, Fokus, Team-Spirit und des Umgangs mit Negativerlebnissen.

Spüren Sie Vorbehalte gegenüber der Hypnose?

Als wir vor zehn Jahren damit begannen, gab es Spieler, die sagten, dass dies nichts für sie sei. So sah es auch in der allgemeinen Sportwelt aus. Mittlerweile betreut Omni Hypnosis International viele Sportler auf Toplevel, aus der National Hockey League zum Beispiel. Jeder will besser werden, und wenn ein Sportler merkt, dass ihm etwas hilft, macht er es – egal, wie man es nennt. Das Potenzial ist aber weiterhin riesig. Um im athletischen, taktischen oder technischen Bereich die letzten fünf Prozent herauszuholen, bräuchte es hunderte, tausende Trainings. Mit Hypnose erreichen wir das gleiche in den meisten Fällen in nur einer Sitzung.

Weshalb geht das so schnell?

Oft harzt es im Mentaltraining daran, dass es sich auf das Bewusstsein bezieht, auf die Logik, den Willen, die Rationalität. Doch wer zu viel denkt, der verliert, denn im Sport hat man oft keine Zeit zum Nachdenken, die Dinge müssen automatisch passieren. Deshalb dringen wir mit der Hypnose ins Unterbewusstsein vor. Dort befinden sich die Emotionen, die Gewohnheiten, dort ist die Blockade oder das fehlende Selbstvertrauen zu Hause. Die Forschung zeigt, dass das Bewusstsein pro Sekunde neun Ereignisse verarbeiten kann, das Unterbewusstsein hingegen elf Millionen. Wir arbeiten also da, wo es rockt, Veränderungen sind unglaublich schnell möglich. Auch ich staune immer wieder über die Ergebnisse. Etwa dann, wenn mir Sportler Fotos von sich auf einem Podest schicken.

Zur Person Adrian Brüngger war zwischen 2008 und 2021 Cheftrainer der NLA-Handballer von Pfadi Winterthur. In seiner letzten Saison gewann er mit dem Team den ersten Meistertitel seit 17 Jahren, davor drei Schweizer Cups. Brüngger ist Mitinhaber und CEO von Omni Hypnosis International.