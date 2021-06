Corona und Medien: Unihockey-Funktionär über seine Erlebnisse

Interview Unihockey-Funktionär und Lehrer David Huber spricht über seine frustrierenden Erlebnisse: «Ich habe viel Unrecht erlebt» David Huber kritisiert in einem Buch den Umgang von Politik und Medien mit Corona. Stephan Santschi 15.06.2021, 05.00 Uhr

Den Ballast zu Papier gebracht: David Huber (37). Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 9. Juni 2021)

Eigentlich hätten am Wochenende in Sursee die Unihockey-Schweizer-Meisterschaften der U15-Junioren stattfinden müssen. Wieso ist der Anlass abgesagt worden?

David Huber: Obwohl seit dem 1. März bis 20-Jährige wieder normal trainieren und Wettkämpfe austragen dürfen, verlangte Swiss Unihockey von allen Teilnehmern einen negativen Coronatest. Das bewegte zu viele der zwölf Regionalauswahlen zu einer Absage. Es ist eine Bankrotterklärung für den Sport, dass aus Angst vor verzerrten Fallzahlen und einem Imageverlust 300 Kinder dieses genialen Erlebnisses beraubt werden.

Womit wir mitten im Thema sind. Im Mai veröffentlichten Sie das Buch «Verunglimpfungen – Spaltung & Versöhnung in der Corona-Krise». Was bewog Sie dazu?

Weil ich die Zahlen und Fakten zu Corona immer weniger mit den Massnahmen in Einklang bringen konnte, entstand die Idee zum Buch. Seit dem Frühjahr 2020 habe ich privat und in meinen verschiedenen Funktionen im Unihockey viel Unlogik und Unrecht erlebt. Meine Anfragen ans Bundesamt für Gesundheit, an die Luzerner Dienststelle für Volkschulbildung DVS oder an die IG Sport Luzern zeigen, dass die Massnahmen auch auf Unwissen, dem fatalen Fokus auf Fallzahlen sowie der Angst vor den eigenen Massnahmen, wie etwa die Quarantänen, basieren. Mir tat es gut, diesen Ballast zu Papier zu bringen, zudem wollte ich, dass die Menschen davon erfahren. Und dann hatte ich noch ein Schlüsselerlebnis.

David Huber, Autor des Buches «Verunglimpfungen - Spaltung & Versöhnung in der Corona-Krise» Bild: Boris Bürgisser (Sursee, 9. Juni 2021)

Welches?

Als ich mit dem Zug unterwegs war, erlebte ich, wie eine Frau mit Maske zu einem unmaskierten Herrn sagte: «Ich hoffe, dass Sie sich anstecken.» Und der Mann erwiderte: «Das wünsche ich Ihnen auch.» Dass sich völlig unbekannte Menschen eine potenziell tödliche Krankheit wünschen, zeigte mir, wie schlimm sich Angst und Spaltung in unserer Gesellschaft entwickelt haben. Darum sind mir die Kapitel zur inneren Befreiung, zu Achtsamkeit und Versöhnung sehr wichtig geworden. Ich möchte die Menschen aber auch ermutigen, nicht jede Unlogik und jedes Unrecht hinzunehmen, sondern aufzustehen und sich mit Wort und Tat dagegen zu wehren.

Wo trafen Sie als Unihockey-Funktionär und Lehrer im freiwilligen Schulsport auf Unlogik und Unrecht?

Zwei Beispiele: Mitte März kam im Kanton Luzern die Maskenpflicht für Fünft- und Sechstklässler im Sportunterricht, obwohl bis 20-Jährige in ihren Vereinen bereits wieder normal trainieren und Wettkämpfe bestreiten konnten. Das wollte ich nicht hinnehmen. So erkundigte ich mich bei der DVS nach den Gründen. Man teilte mir mit, dass klassenübergreifender, freiwilliger Schulsport im ganzen Kanton sogar verboten sei. Ich habe mich gegen diesen Widersinn gewehrt und trotzdem weiterhin die Lektionen im freiwilligen Schulsport angeboten.

Und Beispiel Nummer zwei?

Im Januar erfuhr ich, dass im Kanton Luzern gewisse Hallen geschlossen waren oder Vereine keine Nachwuchstrainings anboten, obwohl der Bundesrat diese für Jugendliche bis 16 Jahre uneingeschränkt erlaubte. Ich bat die IG Sport Luzern, die Gemeinden und Vereine zu motivieren, Trainings zu ermöglichen und anzubieten, schliesslich sollte das Immunsystem nicht nur geschützt, sondern vor allem gestärkt werden. Die IG meinte aber, dass die Sportbetriebe für alle geschlossen seien, sie hatte die Regel falsch verstanden. Später zeigte eine Umfrage bei den Sportvereinen, dass 81 Prozent wünschen, dass sich die IG für mehr Lockerungen im Sport einsetzen sollte. Ich hoffe, die Interessensgemeinschaft wird künftig ihrem Namen wieder gerecht.

Wie gestalten sich die Feedbacks auf Ihr Buch?

Mehrheitlich sind sie positiv und ermutigend, eine Rückmeldung machte mich aber sprachlos. Eine Pflegefachfrau mit vielen Jahren Berufserfahrung schrieb mir: «Die letzten 15 Monate haben mich zutiefst traumatisiert. Was ich an Unmenschlichkeit den Patienten gegenüber erlebt und mit verbrochen habe, kann man nur als Folter bezeichnen. Die Panik der Institutionen, in der Öffentlichkeit nicht als coronabetroffen dazustehen, hat zu einer katastrophalen Umsetzung der Massnahmen geführt. Alle meine Relativierungen, Erfahrungen, Fragezeichen, Hinweise werden abgetan. Ich arbeite jeden Tag an der Coronafront, warum wissen es das BAG, der Bundesrat und vor allem die Medien besser?»