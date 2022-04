Reiten Ein beliebte Osteranlass: In Dagmersellen ertönt das Startzeichen 800 Mal Der KRV Willisau führte das Osterspringen durch. Am Start war auch Vereinsmitglied Aurel Bürli. Michael Wyss 18.04.2022, 17.19 Uhr

Aurel Bürli mit seiner Stute Lupina II CH. Bild: Michael Wyss (Dagmersellen, 16. April 2022)

«Auf den Concours des organisierenden KRV Willisau freue ich mich natürlich immer. Das ist ein Highlight im Vereinsjahr», weiss Aurel Bürli. Der 44-jährige Willisauer, der seinen Lebensunterhalt als Landwirt und Lohnunternehmer verdient, ist im Alter von 12 Jahren dem KRV Willisau beigetreten. Warum Reitsport? «Mein Vater war bereits Reiter und hat mir das Gen vermutlich vererbt.» Für Bürli ist der Reitsport auch wichtiger Ausgleich zum Berufsalltag. «Beim Reiten kann ich abschalten und meiner Leidenschaft nachgehen.»

Sein ganz grosser Stolz ist seine eigene zehnjährige Stute Lupina II CH, die sein Vater als Fohlen aufgezogen hat. «Sie hat ihren eigenen Charakter, ist sehr dominant und weiss was sie will. Aber fokussiert auf ihre Aufgabe, sei es im Training oder beim Concours», weiss der Willisauer.

Und wie beschreibt sich Bürli? «Ruhig, ausgeglichen und zielstrebig. Einen gesunden Ehrgeiz ist wichtig. Nullfehlerritte und gute Klassierungen sind immer das Ziel.» Für eine Klassierung reichte es dem Familienvater in Dagmersellen, der auf Stufe 110 (31.; 34.) startete, nicht. Seine Ziele für die Zukunft? «Ich will mit Lupina diese Saison auf 120/125 springen und einmal an der Kantonsmeisterschaft 125 starten.»

Willisauer schätzen Oberwiggertaler Gastrecht

OK-Präsident Beat von Matt (60), Grosswangen, seit 30 Jahren selber Mitglied im KRV Willisau, hat mit seinem Organisationskomitee wiederum für ein perfekt organisiertes Osterspringen des KRV Willisau gesorgt.

«Dass wir beim KRV Oberwiggertal die hervorragende Infrastruktur nutzen können, schätzen wir sehr. In Willisau verfügen wir nicht über eine solche Anlage. Ein Anlass dieser Grösse können wir leider nur in der Fremde durchführen.»

Zwischen Karsamstag und Dienstag (ohne Sonntag) ertönte das Startzeichen 800-mal. Beat von Matt: «Unser Osterspringen geniesst grosse Tradition in der Region und ist über die Kantonsgrenzen hinaus beliebt. Der Anlass ist für uns von existenzieller Bedeutung.» Der KRV Willisau hat langjährige Sponsoren und treue Partner. «Ohne ihre Unterstützung könnten wir diesen Anlass nicht mehr durchführen. Wir stossen immer wieder auf viel Goodwil.»

Ranglisten: www.krvwillisau.ch