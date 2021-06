LK-Zug-Trainer Christoph Sahli spricht über sportliche Zukunft

Die neu gegründete Talent Impact AG macht es möglich: Mit ihr erhalten Handballerinnen beim LK Zug die Möglichkeit, Spitzensport zu betreiben. In Zusammenarbeit mit dem OYM in Cham profitieren mit Blick auf die nächste Saison vier LKZ-Spielerinnen davon.

Bereits seit vergangenem Sommer sind mit Charlotte Kähr, Joline Tschamper und Svenja Spieler drei Spielerinnen in diesem Programm – bisher unter dem Namen «Talents 3» integriert. Während Kähr mit dem sportlichen Wechsel nach Deutschland ausscheidet, kommen Rückraumspielerin Celia Heinzer und Torhüterin Jenny Abt neu dazu. Mit der Gründung der AG wird das Gefäss ebenfalls ausgebaut. Die Athletinnen kommen in den Genuss eines Gesamtpakets. So sollen sie sich sportbegleitend auch in der Ausbildung und/oder im Beruf weiterentwickeln können. Für den beruflichen Weg steht ihnen ein Leadership-Coach zur Verfügung.

Dass das Programm jetzt ausgegliedert wird, «haben wir bewusst so gewählt», erklärt Stefan Scheidegger, Verwaltungsratspräsident der Talent Impact AG. Denn damit soll einerseits der Weg der Professionalisierung noch fokussierter gegangen werden und andererseits will man das Projekt vom LK Zug entkoppeln. «Damit nehmen wir das finanzielle Risiko vom Verein.» (ep)