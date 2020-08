Jenny Dürst, Lido Luzerns Nummer 1, bezwingt Legende Martina Hingis Lido Luzerns Frauen gewinnen im NLB-Interclub gegen Zug 6:0. Lidos Jenny Dürst siegt gegen Martina Hingis. Albert Krütli 31.08.2020, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina Hingis kann gegen Lido Luzern nicht brillieren. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 29. August 2020)

Zum Auftakt des NLB-Interclubs, der wegen der Coronapandemie um vier Monate verschoben wurde, stand natürlich der erste Auftritt von Martina Hingis mit ihrem neu gegründeten Team des TC Zug im Mittelpunkt. Die Zugerinnen empfingen im Zentralschweizer Derby Lido Luzern – und auch wenn des Dauerregens wegen die Partie in die Tennishalle von Sports Zugerland nach Cham verlegte werden musste, wollten sich dieses Ereignis über 100 Tennisfans nicht entgehen lassen. Und sie wurden nicht enttäuscht, denn die Partie zwischen der 39-jährigen 25-fachen Grand-Slam-Siegerin in Einzel (5), Doppel (13) und Mixed (7) und Jenny Dürst, Lidos Nummer 1, hielt, was sie versprach.

Schnell lag Hingis 3:0 vorne, und alles schien, seinen erwarteten Lauf zu nehmen. Hingis, die 209 Wochen lang die Nummer 1 in der Einzel-Weltrangliste war und in dieser Interclub-Saison als N1.8 eingestuft wurde, sicherte sich den ersten Satz gegen Dürst (N2.19) mit einem Netzroller schliesslich mit 6:4. «Ich wusste nicht, was mich erwartet», sagte die 21-jährige Zürcherin, «ich konnte lange nicht realisieren, dass ich gegen diese Tennis-Legende auf dem Platz stand. Aber ich wusste, dass ich nichts zu verlieren hatte und deshalb ohne Druck aufspielen konnte.»

Dürst doppelt im Doppel nach

Und das gelang Dürst, die mit Weihermatt Urdorf bereits den NLA-Interclub bestritt und den Halbfinal gegen den späteren Meister Chiasso mit 3:4 verlor. Was sich im ersten Satz andeutete, setzte sich im zweiten Durchgang fort: Dürst spielte frech und druckvoll auf, beging trotzdem wenige Fehler und siegte mit 6:4. Nach dem Satzausgleich dasselbe Bild: Lidos Nummer 1 hielt ihr Niveau, während bei Hingis, die immer wieder ihre Spielfreude und nach wie vor vorhandenen Qualitäten zeigte, die Fehlerquote stieg. Dürst konnte im Entscheidungssatz beim Stand von 5:4 und 6:5 zwar den eigenen Service jeweils nicht durchbringen – aber das Tiebreak gewann sie schliesslich klar mit 7:1.

«Ich habe schon gemerkt, dass sie nicht mehr die Jüngste ist», sagte Dürst nach ihrem Sieg, «auch wenn sie immer noch fit und läuferisch stark ist. Zudem kam mir das Spiel in der Halle entgegen, weil ich in dieser Saison selten draussen angetreten bin. Ich glaube, ich habe wohl noch nie so gut gespielt wie diesmal», freute sich die Teamleaderin über ihren gelungenen Auftritt. Im anschliessenden Doppel setzte Jenny Dürst zusammen mit Coach Chiara Volejnicek gleich noch einen drauf und bezwang Martina Hingis, die mit der erst 12-jährigen Julia Stuskova spielte, mit 7:6 und 6:2. So realisierte Luzern Lido schliesslich einen souveränen 6:0-Auftaktsieg, denn die beiden 44-jährigen Zugerinnen Nadine Kenzelmann und Géraldine Dondit hatten gegen Sandy Marti (28) und Jessica Crivelletto (21) keine Chance. Stuskova ihrerseits wehrte sich gegen Volejnicek (24) nach Kräften, aber auch das reichte schliesslich nicht.

«Uns geht es um den Spass», sagte Martina Hingis, die im Oktober 2017 ihren endgültigen Rücktritt als Profi gab, vor der Saison. Der Ehrgeiz ist aber zweifellos immer noch vorhanden und das Team wird sich bestimmt steigern. Allmend Luzern sollte also bereits mal gewarnt sein: Am nächsten Samstag, um 12.00Uhr, empfangen die Zugerinnen Allmend zum zweiten Zentralschweizer Derby. Und hoffentlich spielt dann auch das Wetter mit, was nochmals mehr Zuschauer anziehen würde – denn das Spiel von Martina Hingis ist für die Tennisfans nach wie vor eine Augenweide.

Überzeugender Start der Allmend-Frauen

Allmend Luzern überzeugte in der 1. Runde gegen Aufsteiger les Iles Sion und gewann 5:1. «Was für ein Start», resümierte Coach Corinne Erni, «wir freuen uns auf die Fortsetzung». Auch diese Partie wurde in die Halle verlegt. Im Sportpark Pilatus in Kriens musste sich nur Allmends Nummer 1, Kristina Milenkovic, gegen die um 21 Positionen besser klassierte Ylena In-Albon geschlagen geben, die ganz einfach zu stark war. Aber: Milenkovic und Erni hatten im Doppel In-Albon/Julie Schalch im Griff, wehrten im ersten Durchgang vier Satzbälle ab und gewannen 7:6, (7:0), 6:3 – der grossartige Start war perfekt.

Die Männer von Allmend Luzern starteten mit einem 7:2-Sieg in Rapperswil in die Saison. Adam Moundir und Jonas Schär, die Nummern 1 und 2, kassierten die beiden Niederlagen. Moundir spielte gut, aber nicht sehr gut, um zu reüssieren. «Dazu kam, dass er wohl die negative Bilanz von 1:7-Siegen gegen Daniel Valent im Hinterkopf hatte», vermutete Allmend Coach Philipp Dillschneider. «Und Schär traf mit dem Deutschen Hendrik Jebens auf einen Gegner, der wirklich stark aufspielte.» Mit den sieben Punkten war Dillschneider trotzdem mehr als zufrieden. Er freute sich, dass sein Team zwei Doppel nach je einem Satzrückstand noch für sich entscheiden konnte und dass mit Yaka Sokolaj ein Spieler aus dem eigenen Klub gleich zwei Punkte holte. «Das war ein gelungener Auftakt», bilanzierte Philipp Dillschneider.

Übrigens: In der Mannschaft von Rapperswil tauchte ein Name auf, der in unserer Region bekannt ist. Der 29-jährige Luzerner Tizian Bucher, ehemalige grosse Nachwuchshoffnung, arbeitet in Zürich und ist jetzt für die St.Galler im Einsatz. Raphael Lustenberger liess dem früheren N-Spieler (N3.46) beim 6:0, 6:1-Sieg allerdings keine Chance. Und wer weiss: Vielleicht taucht ja irgendeinmal ein noch viel bekannteres Gesicht im Team von Rapperswil auf. Roger Federer baut sich in dieser Gegend ja eine Villa und wird dort bald einmal ansässig sein...

Tennis

Interclub. NLB. Frauen. 1. Runde: Zug – Luzern Lido 0:6. Allmend Luzern – Les Iles Sion 5:1. – Rangliste: 1. Luzern Lido 6. 2. Allmend Luzern 5. 3. Les Iles Sion 1. 4. Dählhölzli BE 0. 5. Zug 0.

2. Runde. Samstag, 5.September, 12.00: Zug – Allmend Luzern, Les Iles Sion – Dählhölzli BE. – Modus: Gruppensieger steigt in die NLA auf, kein Absteiger.

Zug – Luzern Lido 0:6

Martina Hingis (N1.8) v. Jenny Dürst (N2.19) 6:4, 4:6, 6:7. Nadine Kenzelmann (R2) v. Sandy Marti (N3.34) 0:6, 0:6. Géraldine Dondit (R2) v. Jessica Crivelletto (N4.55) 3:6, 2:6. Julia Stuskova (R2) v. Chiara Volejnicek (N4.57) 3:6, 2:6. Hingis/Stuskova v. Dürst/Volejnicek 6:7, 2:6. Kenzelmann/Dondit v. Crivelletto/Samira Giger (N4.72) 3:6, 1:6.

Allmend Luzern – Les Iles Sion 5:1

Kristina Milenkovic (N3.32) v. Ylena In-Albon (N2.11) 1:6, 3:6. Sina Amrhein (N4.63) s. Julie Schalch (N4.52) 6:2, 6:1. Selina Kaufmann (R1) s. Mélanie Bornet (R1) 6:1, 6:1. Florence Fischer (R1) s. Jessica Morisod (R1) 6:0, 6:2. Milenkovic/Corinne Erni (R1) s. In-Albon/Schalch 7:6, 6:3. Amrhein/Fischer s. Morisod/Magali Chételat (R2) 6:2, 6:3.

NLB. Männer. Gruppe 1. 1. Runde: Rapperswil – Allmend Luzern 2:7. Seeblick ZH – Tennisclub Thun 5:4. CT Neuchâtel – Lugano 1903 4:5. – Rangliste: 1. Allmend Luzern 7. 2. Seeblick ZH 5. 3. Lugano 1903 5. 4. CT Neuchâtel 4. 5. Tennisclub Thun 4. 6. Rapperswil 2. – 2. Runde, Samstag, 5.September, 12.00Uhr: Allmend Luzern – Seeblick ZH, Rapperswil – CT Neuchâtel.

Rapperswil – Allmend Luzern 2:7

Daniel Valent (N2.29) s. Adam Moundir (N1.7) 6:7, 6:4, 6:4. Hendrik Jebens (N2.30) s. Jonas Schär (N2.18) 6:2, 7:6. Massimo Lüscher (R1) v. Mischa Lanz (N2.24) 0:6, 1:6. Tizian Bucher (R1) v. Raphael Lustenberger (N2.28) 0:6, 1:6. Jonas Imhof (R1) v. Timo Lanz (N3.66) 3:6, 3:6. Yves Boppart (R2) v. Yaka Sokolaj (R1) 2:6, 4:6. Valent/Jebens v. Moundir/Mischa Lanz 5:7, 2:6. Lüscher/Bucher v. Schär/Timo Lanz 7:5, 1:6, 5:10. Imhof/Boppart v. Lustenberger/Sokolaj 6:3, 3:6, 6:10.

Gruppe 2. 1. Runde: Belvoir ZH – Horgen 1:8. LTC Winterthur – Teufenthal 6:3. – Rangliste: 1. Horgen 8. 2. LTC Winterthur 6. 3. Teufenthal 3. 4. Belvoir ZH 1. 5. Büsingen 0. – Modus: Sieger Final der Gruppenersten steigt in die NLA auf, keine Absteiger.

NLC. Männer. 1. Runde. Gruppe 4: Meggen – Wettswil am 20. September. Aarau – Horgen 1 0:0*. Wohlen Niedermatten – Basler LTC 4:5. – 2. Runde, Samstag, 5.September, 11.00Uhr: Meggen – Wohlen Niedermatten. – Gruppe 6: Niederurnen – Allmend Luzern verschoben. St. Gallen – Uster 6:3. Weinfelden – Thalwil 3:4. – 2. Runde. Samstag, 5.September, 12.00: Uster – Allmend Luzern.

Gruppe 7: Sporting BE – Horw 0:0*. Herzogenbuchsee – Lutry 7:2. Genève E.V. – Scheuren 8:1. – 2. Runde. Samstag, 5.September, 14.00: Horw – Lutry.

Gruppe 8: Old Boys BS – Zug 0:0*. Brugg – Kleinbasel, Morges – Pully verschoben. – 2. Runde, Samstag, 5.September, 13.00Uhr: Pully – Zug. – Modus: Keine Aufsteiger und Absteiger.

NLC. Frauen. 1. Runde. Gruppe 2: Wohlensee – Luzern Lido 0:0*. Horgen – Lancy-Fraisiers 0:0*.

2. Runde. Samstag, 5.September, 12.00: Luzern Lido – Dufour 2. –Modus: Keine Aufsteiger und Absteiger.

*Eine Begegnung wird 0:0 gewertet, wenn bei schlechtem Wetter nicht in eine Halle ausgewichen werden kann, es zu viele Spielerabsenzen gibt oder kein Ersatzdatum gefunden werden kann.