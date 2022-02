Starker Nachwuchs des RHC Uri

Euro-Girls Junge Urnerinnen erleben im Rollhockey ihre internationale Premiere Lotti Zurfluh (16) und Chiara Gisler (15) vom Rollhockeyclub Uri sind für das U17-Nationalteam aufgeboten worden. Demnächst geben sie ihren Einstand im rot-weissen Trikot. Urs Hanhart 03.02.2022, 14.53 Uhr

U17-Nationaltrainer Simon von Allmen setzt bei den Euro-Girls 2022 auf die RHC-Uri-Akteurinnen Lotti Zurfluh (vorne), Chiara Gisler (Mitte) und Luisa Zurfluh (auf Pikett). Bild: Urs Hanhart

Beim RHC Uri wird offensichtlich vorzügliche Nachwuchsarbeit geleistet. Erst kürzlich hat Ryan Gisler ein Aufgebot für das Schweizer U17-Nationalkader erhalten. Und nun ziehen die Mädchen nach. U17-Frauen-Nationaltrainer Simon von Allmen, der auch das NLA-Frauenteam des RHC Uri betreut, hat die Uri-Akteurinnen Lotti Zurfluh und Chiara Gisler erstmals in seine Auswahl berufen. Das Nationalteam wird vom 17. bis 20. Februar in Vordemwald (AG) die Euro-Girls 2022 bestreiten.

«Dieses Turnier ist für uns sehr wichtig, denn es ist für die U17 das einzige auf internationalem Parkett und gilt als inoffizielle Europameisterschaft», sagt von Allmen. Einen offiziellen Kontinentaltitelkampf gibt es in dieser Kategorie noch nicht. Die Schweiz wird im Aargau unter anderem auf die Nationalteams von Deutschland und England sowie drei spanische Topklubs treffen. «Unser Ziel ist, möglichst viele Spiele auf hohem Niveau zu bestreiten und die Bronzemedaille von der letzten Austragung 2020 zu verteidigen», so der Coach. Eine spezielle Vorbereitung auf dieses Saisonhighlight gab es nicht. Dies deshalb, weil das U17-Nationalteam in der NLA der Frauen mitspielt, wenn auch je nach Spielregion in einer anderen Zusammensetzung. Dadurch kommt die Auswahl zu genügend Ernstkämpfen. Von der Equipe, die vor zwei Jahren sehr gut abschnitt, sind noch drei Akteurinnen dabei. Alle anderen sind dieser Kategorie entwachsen.

Spielerinnen mit grossem Potenzial

Lotti Zurfluh kommt in Vordemwald als Keeperin zum Einsatz. Zu ihr sagt von Allmen: «Sie hat in letzter Zeit grosse Fortschritte erzielt und sich dadurch den Platz in der Nationalmannschaft verdient. Hervorzuheben ist neben der sportlichen Fitness auch ihre schnelle Auffassungsgabe. Für unser Team ist sie ein sicherer Rückhalt.» Im Gegensatz zu Zurfluh, die viel später mit Rollhockey begonnen hat, verfügt Feldspielerin Chiara Gisler bereits über eine ansehnliche Erfahrung. Sie hat sämtliche Nachwuchsstufen beim RHC Uri durchlaufen. «Wenn Chiara Gisler ihr volles Potenzial abruft, ist sie eine äusserst wertvolle Spielerin, die sehr komplett ist. Zudem versteht sie es, die vorgegebene taktische Marschroute gut umzusetzen», so von Allmen. Auf Pikett ist mit Luisa Zurfluh eine weitere Akteurin vom RHC Uri. Sie würde zum Einsatz kommen, falls eine Spielerin der Stammformation ausfällt.

«Bevorstehendes Turnier ist ein Highlight»

Das aufgebotene Uri-Duo freut sich auf die internationale Feuertaufe. «Es ist eine Ehre, für das Nationalteam spielen zu dürfen», sagt Lotti Zurfluh. Ihre Teamkollegin Chiara Gisler betont: «Mittlerweile spiele ich seit über zehn Jahren Rollhockey. Das bevorstehende Turnier ist ein Highlight für mich.» Zu dieser Sportart kam sie durch ihren Vater Thomas Gisler, der viele Jahre zu den Teamstützen im NLA-Team des RHC Uri gehörte. Auf ihre langfristigen Ziele angesprochen, verrät sie: «Rollhockey zu spielen, macht mir grossen Spass. Es wäre schön, wenn ich später auch den Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft schaffen würde und vielleicht eine EM oder WM bestreiten könnte.» Lotti Zurfluh denkt nicht so langfristig: «Ich schaue von Jahr zu Jahr und nehme es, wie es kommt. Auf ein Ziel verkrampfen, möchte ich mich nicht.» Ersatzspielerin Luisa Zurfluh hat diesbezüglich eine ganz ähnliche Einstellung.

Ein Sieg ist Pflicht für die NLA-Männer Am Samstag (18 Uhr) trifft das NLA-Team des RHC Uri zu Hause auf Montreux. Mit nur einem Sieg aus neun Spielen liegen die Westschweizer aktuell auf dem letzten Tabellenrang – bei einem Torverhältnis von –27. Doch so einfach, wie es auf dem Papier aussieht, dürfte die Aufgabe für die Urner nicht werden. In den meisten Spielen hielt Montreux phasenweise gut mit. Können sie ihre Leistung über 50 Minuten durchziehen, dürfte Montreux für den RHC Uri eine echte Gefahr darstellen. Im letzten Spiel vor dem Saisonunterbruch reichte es den Urnern in Montreux denn auch nur zu einem Mini-Sieg (4:3). Im Kampf gegen den Abstieg sind die Urner dringend auf Punkte angewiesen. Die Niederlage in der Verlängerung vor Wochenfrist gegen den Zweitletzten Wolfurt hat gezeigt, dass das Erreichen des Ligaerhalts keine leichte Aufgabe wird. Umso wichtiger ist, dass sich der RHC Uri gegen das vermeintlich schwächste Team der Liga keine Blösse gibt. Patrick Greimel kann wieder eingesetzt werden. Der Routinier musste sich zu Beginn des Jahres einem medizinischen Eingriff unterziehen. Die Rückkehr des flinken Angreifers ist ein Glücksfall für den RHC Uri. Seine Erfahrung und sein Kampfgeist kann das Team in den bevorstehenden Monaten gut gebrauchen. «Wir gehen die Aufgabe gegen Montreux seriös an und wollen eine gute Balance zwischen Angriff und Abwehr finden; kein blindes Anrennen und kein zu ängstliches Abwarten», sagt Trainer Carlos Sturla. Trotz 2G-Regelung in der Halle fanden letzte Woche viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg nach Seedorf. Auch morgen hoffen die Urner auf tatkräftige Unterstützung auf dem Weg zum vierten Saisonsieg. (ji)