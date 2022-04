Kampfsport Er lässt seinen Gegnern keine Chance: Der «Löwe» Luan Rudaj beisst gnadenlos zu Luan Rudaj (29) ist Weltmeister im Muay Thai. Die Titelverteidigung plant der Geuenseer als Grossevent in der Stadthalle Sursee. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luan Rudaj mit seinem Siegergürtel: Er betritt bisher 17 Profikämpfe, alle hat er gewonnen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 31. März 2022)

Es wurde ruhig, die Zuschauerinnen und Zuschauer im Rawai Boxing Stadium in Phuket waren paralysiert. Sornpharam Bundasak, der thailändische Lokalmatador, ging nach einem harten Ellbogentreffer zu Boden, blieb bewusstlos liegen, fast wäre er sogar aus dem Ring gestürzt. Der Arzt nahm sich dem Verwundeten an, bange Minuten verstrichen, «auch ich machte mir Sorgen», erzählt Luan Rudaj. Kurz darauf kam die Entwarnung, Bundasak war wieder bei Sinnen und Rudaj Weltmeister im Muay Thai. «Eine riesige Erleichterung», wie er sagt. Denn so hart sein Sport ist: «Die Gesundheit geht vor. Auch nach dem Duschen habe ich ihn wieder gefragt, wie es ihm geht. Wir prügeln nicht nur aufeinander ein.»

Der 29-jähriger Schweizer aus Geuensee mit kosovarischen Wurzeln ist seither in Albanien und im Kosovo ein gefeierter Star, gibt zahlreiche Interviews und hat Auftritte im Fernsehen. Hierzulande schaffte es sein internationaler Grosserfolg bei den grösseren Gazetten indes nicht einmal in die Nachrichtenspalte, obwohl er offiziell für die Schweiz antritt. «Muay Thai ist in der Schweiz nicht angesehen. Es ist gefährlich und die Verletzungsgefahr ist grösser als beim Kickboxen», erklärt Rudaj. Für ihn ist der Vollkontaktkampfsport allerdings mehr. «Es geht um Disziplin, Respekt, um einen Lebensstil und die Geschichte dahinter.»

Bild des Gegners auf Handy-Display

Luan Rudaj ist damit auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Kampfsport-Karriere angekommen. Bereits 2019 war er Weltmeister des Verbands IPCC, nun trägt er den Siegergürtel im Federgewicht (bis 57,2 Kilo) der renommierteren All Fight System Organization (AFSO). Dafür hat er in den letzten Monaten wie ein Verrückter geschuftet, jeweils um 4.30 Uhr morgens stand er auf. «Gewinnen heisst, dass du bereit bist, länger zu laufen, härter zu arbeiten und mehr zu geben als alle anderen», lautet einer seiner Leitsätze.

Wenn der Wecker auf seinem Handy klingelte, erschien auf dem Display das Bild seines Kontrahenten. «Ich sagte mir: Wenn ich jetzt liegen bleibe, hat er den Sieg mehr verdient als ich.» Und so entwich er den warmen Federn, machte sich auf seine zwölf Kilometer lange Joggingstrecke und kehrte erst spät nachts wieder nach Hause zurück. Dazwischen lagen die Arbeit als Sicherheitschef bei der SBB und der Abstecher in sein Fitnesscenter, wo er am Abend jeweils zwei Stunden trainierte und anschliessend noch Thai- und Kickboxunterricht gab. «Meine beiden Kinder sah ich während drei Monaten fast nur schlafend. Es war brutal, die schwerste Zeit meines Lebens.»

Ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Im Kampf gegen Bundasak gelang ihm sowohl physisch wie auch taktisch eine Top-Performance. Der Mix aus Boxschlägen, Lowkicks auf den gegnerischen Oberschenkel, Clinch (Umklammern) und dem finalen Kopftreffer mit dem Ellbogen überforderte den favorisierten und erfahreneren Kontrahenten. «Ich war geladen und überzeugt, dass mein Gegner nicht so gelitten hat wie ich, um dahin zu kommen. Ich allein hatte es verdient zu gewinnen», betont Rudaj, der sich in Anlehnung an die albanische Bedeutung seines Vornamens als «Löwe» bezeichnet.

Im Rawai Boxing Stadium in Phuket liess sich Luan Rudaj am 22. Februar zum Muay-Thai-Weltmeister küren. Bild: PD

Sein letzter Kampf hatte wegen der Coronamassnahmen schon über zwei Jahre zurückgelegen. Die Pause nutzte er, um eine Kreuzbandverletzung operativ behandeln zu lassen. Beruflich musste er nach einer Alternative suchen, weil das Fitness- und Trainingscenter MoveOn im Würzenbach, das er seit 2020 mit Mike Schilliger führt, auf bundesrätliche Anordnung vorübergehend geschlossen war. Tagsüber arbeitet er nun als Sicherheitschef auf den Gleisen, überprüft diese auf ihre Tauglichkeit, abends gibt er im Eagle Muay Thai Kampfsportlektionen und im Rahmen des Angebots von «Knock-in» pädagogische Boxtrainings.

Sein Plan: Kampfsport mit regionalem Touch

Mittlerweile hat Luan Rudaj 17 Profikämpfe bestritten, seine Bilanz ist makellos, sämtliche hat er gewonnen. In Geuensee ist man stolz auf seinen Weltklasse-Sportler, an den Dorfeingängen hängen Plakate mit Gratulationen, an der nächsten Gemeindeversammlung soll er geehrt werden.

Das nächste Highlight steht bereits in Aussicht, die Titelverteidigung seines WM-Titels. Den Veranstaltungsort kann er innerhalb eines Jahres selbst bestimmen, der Gegner wird ihm vom Verband zugeteilt. «Mein Favorit ist die Surseer Stadthalle, voraussichtlich im kommenden Oktober oder November», berichtet Rudaj.

Dann sollen nicht nur er und sein direktes Umfeld, sondern auch ein breiteres Schweizer Publikum mitbekommen, auf welchem sportlichen Niveau sich Luan Rudaj bewegt. Im Fokus stehen dann sein WM-Kampf als Höhepunkt und das Image des Muay Thai, das er auffrischen möchte, aber nicht nur. «Ich möchte einen grossen, ganztägigen Event für alle aufziehen. Mit Techniktrainings für Kinder, mit Karate- und Judoeinlagen oder Gesangs- und Tanzauftritten – je nachdem, wer sich im Vorfeld bei mir meldet», sagt Rudaj und erklärt: «Der Anlass soll einen regionalen Touch haben. So könnten nicht Nummerngirls, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Stiftung Brändi die nächste Runde ankünden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen