Karriere von Spono-Eagles-Handballerin Catherine Csebits bekommt neuen Schub

Aufgeben war für sie keine Option: Handballerin Catherine Csebits (21).

Bilder: Patrik Hürlimann (Nottwil, 4. November 2020)

Nach einer langen Verletzungsodyssee ist sie wieder zurück. Bei den Spono Eagles tastet sich Catherine Csebits erneut an höhere Aufgaben heran. «Ich habe noch einige Luft nach oben», sagt sie zwar und lächelt. Doch die Spielgestalterin ist mit der Momentaufnahme zufrieden. Sie hat gelernt, geduldig zu sein, sie will weiter Schritt für Schritt nehmen. Und sie ist dankbar dafür, dass «mir mein neuer Verein diese Chance gibt».

Nach zwei Ermüdungsbrüchen an den Füssen und einer langwierigen Schulterverletzung soll ihre Handballkarriere jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Dies, nachdem die heute 21-Jährige ihr Talent schon früh hatte aufblitzen lassen, dieses aber wegen erwähnter Umstände bisher (noch) nicht wirklich ausleben konnte.

Positive Erinnerungen an Dänemark

Die ersten handballerischen Gehversuche machte Catherine Csebits – zusammen mit ihrem Bruder – bei den U13 im heimischen Muttenz. Später wechselte sie zum ATV/KV Basel, integrierte sich dort schnell ins damalige SPL1-Team. Mit 17 Jahren machte sie den nächsten Karriereschritt, ging für ein Jahr nach Aarhus an die Handballakademie und spielte zugleich bei der SK Aarhus in der dänischen U18-Meisterschaft mit. «Das war ein tolles Erlebnis. Auf die gewonnene Bronzemedaille bin ich noch heute recht stolz», erinnert sie sich gerne an dieses auf ein Jahr befristete Engagement. Denn in der Schweiz wartete der Maturaabschluss und sportlich führte der Weg der Baselbieterin für eine Saison zum LK Zug. Dort erlitt sie am Mittelfussknochen ihren ersten Ermüdungsbruch. Die Verletzungspause habe sich ewig lang angefühlt, sagt sie. Erst zu Beginn der Rückrunde kehrte sie auf die Platte zurück. Nach der Matura zog es Catherine Csebits zum Bundesligisten Nellingen – und damit erneut ins Ausland. Dort blieb das Verletzungspech aber weiterhin an ihr haften. «Ich erlebte ein Déjà-vu», erinnert sie sich nur ungern an ihren zweiten Ermüdungsbruch am Fuss. Der Ausfall von rund einem halben Jahr war für sie ein «arger Dämpfer». Doch die Rückraum-Mitte-Spielerin arbeitete hart für ihr Comeback. Dieses kam. Der Zeitpunkt schien mit ihrem Geburtstag einhergehend ideal getimt. Doch dann passierte es wieder. Sie verletzte sich erneut, diesmal war es die Schulter ihres Wurfarms.

Und als ob es noch nicht genug wäre, zog sich Nellingen aus wirtschaftlichen Gründen aus der ersten Bundesliga zurück, wagte in der dritten Liga einen Neustart. Catherine Csebits stand plötzlich ohne Verein da, die Schulter musste in der Schweiz operiert werden, es folgte eine lange Reha-Pause.

Doch trotz schwerer Rückschläge liess sich die 21-Jährige nicht entmutigen. Aufgeben war für sie keine Option. Wobei sie auch sagt: «Es gab Tage, da zweifelte ich daran, ob alles gut kommt.» Ihre Familie, ihr Umfeld gaben ihr jedoch stets Kraft, auch viel Halt. «Ich durfte einen tollen Support geniessen», betont sie. Den Handballsport habe sie in dieser Zeit allerdings extrem vermisst.

«Ich wusste um die Qualitäten von Cati»

Dass sie jetzt, nach einer insgesamt rund zweijährigen Verletzungspause, bei den Spono Eagles gelandet ist, daran hat deren Sportchef und SPL1-Co-Trainer Mirko Stadelmann einen grossen Anteil. «Ich wusste um die Qualitäten von Cati, um ihre Spielintelligenz, die Power und das Durchsetzungsvermögen», sagt Stadelmann. Er habe mit ihr immer wieder Kontakt gehabt, einmal mehr, einmal etwas weniger. Im Sommer war sie nun für einen sportlichen Wechsel an den Sempachersee bereit.

Bisher hat Catherine Csebits den Entscheid nicht bereut, sie spricht von einem «coolen Teamfeeling», von «unterschiedlichen Spielertypen, die für eine gute Dynamik sorgen». Csebits, die an der Uni Basel Medienwissenschaft und Deutsche Philologie studiert und zu den Trainings von Muttenz nach Nottwil jeweils pendelt, ist bei den Eagles angekommen. Sie sagt aber auch: «Noch bin ich nicht dort, wo ich einmal war. Doch ich bin happy, ist es so, wie es im Moment ist.»

Wird das Nationalteam wieder zum Thema?

Csebits hat alle nationalen U-Stufen durchlaufen. Unter Jesper Holmris – dem Vorgänger des jetzigen Nationaltrainers Martin Albertsen – hat sie auch ihre ersten A-Nationalteam-Aufgebote bekommen. Noch ist es vielleicht zu früh, diese Klammer wieder zu öffnen. Mit ihren derzeit guten Leistungen dürfte die Nati für die Spielgestalterin aber früher oder später erneut zum Thema werden. Sie selber allerdings möchte sich stets auf den nächsten Gegner fokussieren – und ihren Beitrag leisten, damit die Bilanz der Spono Eagles in der noch jungen Saison möglichst lange makellos bleibt.

