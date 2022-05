KTV Altdorf erleidet einen Rückschlag

Hallensport Kehrausstimmung lähmt die Altdorfer Handballer Altdorf geht in der 1.-Liga-Abstiegsrunde gegen Herzogenbuchsee mit 29:32 unter, bleibt jedoch Leader. Urs Hanhart 01.05.2022, 21.58 Uhr

Altdorfs Torhüter kann sich gegen Herzogenbuchsee über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Bild: Bild Urs Hanhart (Altdorf, 30. April 2022)

Nach dem Schlusspfiff versuchte Altdorf-Coach Stefan Arnold nichts zu beschönigen. Er sprach Klartext und betonte: «Wir haben unsere schwächste Vorstellung seit langem abgeliefert, mit Sicherheit die schlechteste im Rahmen der Abstiegsrunde.» Die Gründe für den unerwarteten Taucher gegen den Tabellenvorletzten Herzogenbuchsee lagen für ihn auf der Hand: «Bei uns war der Wurm drin. Wir waren im Kopf nicht bereit und die Einstellung hat nicht gestimmt. Gegen einen solchen Gegner 32 Tore zu kassieren, ist wirklich blamabel, auch wenn Herzogenbuchsee das Beste aus seinen Möglichkeiten herausgeholt hat.»

In den vorangegangenen acht Abstiegsspielen vermochten die Gelb-Schwarzen fast durchgehend zu überzeugen. Von einer Ausnahme abgesehen, gingen sie stets als Sieger vom Platz. Im Duell gegen den krassen Aussenseiter Herzogenbuchsee war die KTV-Truppe jedoch weit davon entfernt, an diese eindrückliche Serie anzuknüpfen. Von Beginn weg unterliefen den unkonzentriert wirkenden Platzherren viele Fehlwürfe und unnötige Ballverluste. Dadurch lagen sie nach zehn Minuten bereits mit 3:8 im Hintertreffen. Auch ein sehr früh genommenes Time-out brachte keine Besserung. Altdorf rannte weiterhin einem grossen Rückstand hinterher, und bis zur Pause wuchs der Abstand sogar auf sechs Längen an (Halbzeitstand 13:19).

Ein kurzes Strohfeuer reichte nicht

Die Hoffnung der Fans, nach dem Seitenwechsel endlich ein verbessertes Heimteam zu Gesicht zu bekommen, verblasste sehr schnell. Zwar vermochten die Gastgeber den Rückstand mit einem Zwischenspurt bis zur 40 Minute zu halbieren (20:23), allerdings entpuppte sich die vermeintliche Steigerung nur als Strohfeuer. Die Gäste zogen in der Folge auf zwischenzeitlich acht Tore davon und schaukelten den für sie im Abstiegskampf ungemein wichtigen Auswärtssieg problemlos über die Runden. In den letzten zehn Minuten konnten die Hausherren lediglich noch etwas Resultatkosmetik betreiben.

Erfolgreichste Offensivakteure auf Seiten der Urner waren die beiden Rückraumspezialisten Petar Bubalo mit neun und Florian Henrich mit acht Treffern. Gut in Szene setzten sich auch die beiden Flügelspieler Luca Aschwanden und Lorin Schleich, die je drei Mal einnetzten.

Reaktion im letzten Spiel?

«Durch den grossen Rückstand, den wir uns Beginn einhandelten, sind wir unter Druck geraten. Das führte zu vielen überhasteten Abschlüssen. Zudem wurde vor allem in der ersten Halbzeit oft halbhoch geworfen, was wir eigentlich bei diesem Goalie vermeiden wollten», bilanzierte Arnold. Trotz dieser alles anderen als budgetierten Heimniederlage hat der KTV Altdorf seine Führung in der dritten Erstliga-Abstiegsgruppe verteidigt. In der zehnten und letzten Runde können die Urner, die drei Punkte vor West HBC liegen, die Spitzenposition nicht mehr verlieren.

Im abschliessenden Heimspiel gegen Muri, das am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in der Feldli-Arena ausgetragen wird, geht es für die Innerschweizer also nur noch ums Prestige. Dennoch betonte Arnold: «Wir wollen diese Scharte auswetzen und die Saison mit einem Sieg abschliessen. Das Team muss sich jetzt nochmals zusammenreissen.»