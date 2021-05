Kriens Ohne Zuschauer, aber mit viel Engagement: So präsentieren sich 200 Frauen an den Luzerner Kunsturnerinnentagen 200 Mädchen und junge Frauen dürfen sich sich an den Luzerner Kunstturnerinnentagen in Kriens vor dem Kampfgericht messen. Eltern und Interessierte können per Livestream mitfiebern. Theres Bühlmann 24.05.2021, 19.57 Uhr

Es war eine «Invasion der charmanten Art», am vergangenen Wochenende in der Krienser Krauerhalle. Anmut und Eleganz waren gefragt, und Beweglichkeit. Zur Durchführung gelangten die Kunstturnerinnentage Luzern, bei denen rund 200 Akteurinnen aus der ganzen Schweiz vor die Kampfrichterinnen traten, vom Einführungsprogramm (EP) bis zu den Routiniers im P6 mit ihren gehaltvollen und ausdrucksstarken Vorführungen.

Annik Aepli vom BTV Luzern zeigt Haltung. Bilder: Patrick Hürlimann (Kriens, 23. Mai 2021)

Aus der Innerschweiz griffen der BTV Luzern, Altdorf und Küssnacht ins Geschehen ein. «Nach der Absage im letzten Jahr war es uns sehr wichtig, diesen Wettkampf nun durchzuführen, damit die Turnerinnen wieder Gelegenheit bekamen, sich zu messen und so die Resultate ihres grossen Trainingsaufwandes zu sehen», sagte OK-Präsidentin Yolanda Ammann. Es sei ein schönes Gefühl gewesen, festzustellen, wie glücklich sich die Turnerinnen zeigten und wie gross ihre Freude war. Coronabedingt fehlten die Zuschauer, dafür gab es für Eltern und Interessierte einen Livestream. So konnte aus der Ferne mitgefiebert, mitgezittert und mitgefeiert werden.

Lohn für unzählige Übungsstunden

Beim Aufwärmen gab es noch letzte Hilfestellungen der Trainerinnen, «Arme gut durchstrecken». Dann hiess es antreten und warten, bis das Kampfgericht das Gerät freigab. Das eine oder andere Herz mag hier wohl etwas höher geschlagen haben. Und nun volle Konzentration, die Übung sauber durchturnen, Schlusspose, durchatmen – geschafft. Die Betreuer schauten gespannt zu, und die Kolleginnen drückten auf der Bank in der Halle oder auf der Tribüne die Daumen und spendeten Applaus:

«Super gemacht, Sara.»

Manchmal war auch Trost gefragt, wenn es nicht so lief, wie es laufen sollte. Und gross war die Freude nach einem gelungenen Vortrag. Solche gab es am Wochenende viele zu beklatschen und sind Lohn für unzählige schweisstreibende Übungsstunden. Denn Kunstturnen ist eine komplexe Angelegenheit und gehört zu den trainingsintensivsten Sportarten. «Der Aufwand bei den Jüngsten im EP, im Alter von fünf bis sechs Jahren, beträgt bei uns vier Stunden in der Woche», sagte Bettina Schurtenberger, technische Leiterin der Kunstturnerinnen des BTV Luzern. P1-Turnerinnen im Alter von acht bis neun Jahren wenden 9,5 Stunden auf. Joy Rohrer (12), die dem BTV Luzern angehört und beim regionalen Leistungszentrum in Liestal trainiert, in Kriens aber nicht dabei war, steht als Mitglied des Nachwuchs-A-Kaders des Schweizerischen Turnverbandes (STV) wöchentlich rund 20 Stunden in der Halle.

Enya Furrer vom BTV Luzern tritt am Stufenbarren an.

Aus den Reihen des BTV Luzern absolvierte am Sonntag auch die 10-jährige Alisha Cotichini im P2 ihren Wettkampf. Seit sechs Jahren betreibt sie Kunstturnen, geht viermal in der Woche ins Training und kommt so auf 12,5 Stunden. Sie scheint den Spagat zwischen Schule und Sport gut zu meistern. «Wenn ich am anderen Tag in der Schule einen Test habe, dann kann ich mich durch das Kunstturnen gut ablenken», sagte die 4.-Klässlerin. Ihre Lieblingsdisziplin ist das Bodenturnen, «weil ich die meisten Übungen kann und mich sicher fühle». Für die Zukunft wünscht sich sie einfach «Spass haben und möglich viele Punkte holen».

BTV-Turnerinnen warten auf ihren Einsatz.

Für gute Trainingsarbeit gibt es Stoffhund Luzi

Für die Kleinsten in ihrem Verein hat sich Bettina Schurtenberger übrigens etwas Besonderes ausgedacht, dies in Form von Luzi, einem Stoffhund mit rosaroten Schlappohren. Wer sich im EP durch gute Trainingsleistungen auszeichnet, darf Maskottchen Luzi für eine Woche mit nach Hause nehmen.

Im Herbst geriet der Schweizerische Turnverband in die Negativschlagzeilen. In den Magglingen-Protokollen erhoben acht ehemalige Athletinnen aus den Bereichen Kunstturnen und Rhythmischer Gymnastik schwere Vorwürfe und prangerten die Trainingsmethoden und Umgangsformen im nationalen Leistungszentrum in Magglingen an. «Hier trat ein Strukturproblem des STV zu Tage», sagte Bettina Schurtenberger. «Die haben schlichtweg zu wenig hingeschaut.» Sie hofft, dass mit der neuen Führung frischer Wind in den Verband kommt und die Verantwortlichen auch auf die Basis und Vereine hören. Für sie sei es als Trainerin wichtig, den Turnerinnen schöne Wettkämpfe zu ermöglichen, so Schurtenberger. Die jungen Athletinnen sollen Freude am Kunstturnen haben – so wie am Wochenende in Kriens.

Hinweis:

Die Kunstturnerinnen des BTV Luzern organisieren im Juni ein Schnuppertraining. Mehr dazu und die Ranglisten unter www.kunstturnerinnen.ch.