Kriens verabschiedet sich von internationalem Squash-Turnier

Squash Kriens verabschiedet sich von internationalem Turnier Diese Woche findet zum letzten Mal das Sekisui Open statt – mit 16 Squasherinnen und Squashern aus den Top 100. Stefan Kleiser 04.04.2022, 16.38 Uhr

Diese Woche ist am Sekisui Open vielleicht für längere Zeit die letzte Möglichkeit, Squasher aus den Top 100 in Kriens zu sehen. Bild: Stefan Kleiser

Heute werden die ersten Matches des Sekisui Opens ausgetragen. Das Squash-Turnier von Kriens, ein Event der Challenger Tour der Professional Squash Association (PSA) mit 12000 Dollar Preisgeld, ist gut besetzt. Der topgesetzte Edmon Lopez ist zwar bloss die Nummer 110 der Welt. Allerdings nur, weil er seit dem Ende des Shutdowns im Squash wegen Covid erst wenige Turniere bestritten hat. Vor einem Jahr wurde der Spanier noch an Position 51 geführt. Im Februar gewann er das Santiago Open, 2018 das Sekisui Open. Insgesamt acht Squasher stehen in den Top 100 der PSA, genauso wie acht am Sekisui Open gemeldete Frauen.

Es ist aber das vorerst letzte Mal, dass derart starke Squasherinnen und Squasher im Sportpark Pilatus um Weltranglistenpunkte kämpfen. Denn die Partnerschaft mit dem Chemieunternehmen Sekisui läuft aus. «Es wird eine Neuausrichtung geben müssen», erklärt OK-Präsident Christoph Zust.

«Wir müssen neue Sponsoren finden.»

Gleich nach dem Turnier wird mit der Akquise begonnen. «Es soll wieder etwas stattfinden», sagt Zust. Da das Geld für Randsportarten wie Squash knapp ist, wird es im besten Fall ein kleineres Turnier sein. Für 2023 sicherte sich der Squash Club Pilatus Kriens die Durchführung der Schweizer Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren.

Nur noch wenige Krienser mit einer Profi-Lizenz

Auch die Veranstaltung einer Junioren-EM stehe «immer mal wieder im Raum», so Zust. Aber vom personellen Aufwand her wäre eine EM mit Team- und Einzel-Event schwierig zu stemmen. 2016 wurde sie in Kriens ausgetragen, Zust spielte damals selbst mit.

Gäbe es 2023 kein PSA-Challenger-Turnier mehr, wäre das nicht tragisch. Denn das Sekisui Open wurde lanciert für die besten eigenen Squasher. Am ersten Sekisui Open von 2012 nahmen zehn Spieler aus Kriens teil. «Das Sekisui Open gab uns die Gelegenheit, PSA-Luft zu schnuppern und einen guten Zugang zur Tour zu haben», erinnert sich Cédric Kuchen, der 2012 ebenso startete wie 2022. Aktuell aber haben nur noch drei Squasher aus dem Klub eine Karte für die Profi-Tour gelöst.

Kuchen ist nicht nur Profi-Squasher, sondern auch Trainer in Kriens. Derzeit bereitet er sich auf die Abschlussprüfung des Berufstrainer-Lehrgangs vor.

«Ich trainiere auch Junioren, die sagen, dass sie Profi werden wollen und die sich jedes Turnier ansehen»,

berichtet der 29-Jährige. Es seien «fünf, sechs», von denen könne er sich vorstellen, dass sie auch jenseits des Juniorenalters international antreten werden. Sie sind aber erst 13 bis 15-jährig – also noch zu jung für den ersten PSA-Start. Erst in ein paar Jahren macht ein kleines PSA-Turnier der Kategorie Satellite für sie und den Klub wieder Sinn. Andererseits schweisse ein Event den Verein zusammen, sagt Kuchen. Und es schaffe dem Nachwuchs eine Verbindung zu den Profis. Etwa dadurch, dass einige Squasher privat untergebracht sind. «So entstanden in den letzten Jahren Freundschaften.» Es heisse, Ägypten sei darum die erfolgreichste Squash-Nation, «weil die Junioren nahe bei den Stars sind und der Traum realistisch wird, denn die Junioren sehen Spieler, die von Squash leben.»