Handball Krienser Premieren zum Jahresende: HC Kriens-Luzern siegt zum ersten Mal auswärts Kriens-Luzern erringt einen 39:24-Sieg in Genf. Dabei kommt es zu einem kleinen Weihnachtswunder. Stephan Santschi 19.12.2021, 20.29 Uhr

Jubeln ist beim HC Kriens-Luzern angesagt. Urs Flueeler / KEYSTONE

Es war das letzte Spiel des HC Kriens-Luzern in diesem Jahr, die Partie vom kommenden Donnerstag bei Suhr Aarau ist wegen diverser positiver Coronatests beim Gegner ins neue Jahr verschoben worden. Der Abschluss war dabei ein gelungener, gegen Chênois Genève resultierte für die Zentralschweizer der erste Auswärtssieg in dieser Saison.

«Hätten wir auch in Basel so gekämpft, wären zwei Punkte mehr auf unserem Konto»,

befand Trainer Goran Perkovac mit Bezug auf die bisher bitterste Niederlage von Ende November beim RTV Basel.

Der Aufsteiger aus Genf, der noch keinen einzigen Punkt gewann und am Sonntag zudem diverse Absenzen beklagte, war wie erwartet von Beginn weg chancenlos. Die bisher keineswegs überzeugenden Luzerner waren dabei nicht in der Verfassung, um in der Startaufstellung zu experimentieren, «ich wollte die Mannschaft am Anfang nicht mit Rotationen verunsichern», erklärte Perkovac. Sein Team war jedenfalls konzentriert bei der Sache und führte beim ersten Timeout des Gegners in der 8. Minute bereits mit 7:2, mit einer Trefferquote von 100 Prozent.

Perkovac prüft erstmals die 7:6-Taktik

Kriens-Luzern hatte das Geschehen auch in der Folge unter Kontrolle, nach einer Viertelstunde begann Perkovac sein Personal zu wechseln, am Ende hatte jeder im Minimum rund 20 Minuten absolviert. Akteure wie Spielmacher Janus Lapajne, dessen 1:1-Täuschung zuletzt von der Konkurrenz entschlüsselt schien oder Kreisläufer Domen Sikosek Pelko, der wegen seiner Abwehrschwäche nicht mehr in der Stammsieben steht, nutzten die Gelegenheit, um Selbstvertrauen zu tanken. Zur Pause führten die Gäste 17:10, nach dem Seitenwechsel strebten sie dem Kantersieg entgegen.

Und dann kam es in den letzten fünf Minuten noch zu einem kleinen, vorgezogenen Weihnachtswunder. Erstmals prüfte Perkovac im Angriff das ungeliebte 7:6-Überzahlspiel, nahm den Goalie raus und schickte einen zweiten Kreisläufer aufs Feld. Obwohl der Gegner nicht über NLB-Niveau hinauskam, war das Ergebnis aufschlussreich. In den letzten fünf Angriffen fanden die Luzerner in fünf ausgezeichnete Abschlusspositionen, verwerteten alle fünf Möglichkeiten, wobei sich auch die verunsichert wirkenden Moritz Oertli und Josip Vekic entfalten konnten. Prompt schraubte Kriens-Luzern das Skore vom 34:22 noch auf ein 39:24.

Ob diese Variante auch gegen stärkere Gegner eine Option ist, wird sich im neuen Jahr zeigen. «Hierfür brauchen wir Spieler, die gute Entscheidungen treffen können», sagt Perkovac und der steht mit Andy Schmid wohl erst nächste Saison im Kader. Fest aber steht, dass Kriens-Luzern künftig «mit mehr Spass und Feuer angreifen muss», wie es Perkovac nennt, um in der laufenden Spielzeit noch etwas reissen zu können. Das Jahr beendet die mit vielen Vorschusslorbeeren und grossen Ambitionen angetretene Mannschaft nämlich auf dem enttäuschenden achten Platz.

Gavranovic ist beim Trainingsstart dabei

Trotzdem sieht Goran Perkovac einen Aufwärtstrend, «wir sind auf einem guten Weg, werden stabiler, rücken näher zusammen». Zumindest die Abwehrarbeit ist mit dem Innenblock Aljaz Lavric/Gino Delchiappo tatsächlich verbessert, auch Goalie Rok Zaponsek entwickelt sich zu einem sicheren Wert. Hoffnung macht auch Captain Filip Gavranovic, der am 10. Januar zum Trainingsstart erwartet wird. Nur wenn er wegen körperlicher Beschwerden definitiv forfait geben sollte, wird Kriens-Luzern im Winter auf dem Transfermarkt aktiv.

Chênois GE – Kriens-Luzern 24:39 (10:17)

Sous-Moulin. – 100 Zuschauer. – SR Jucker/Capoccia. – Strafen: je 2-mal 2 Minuten. – Chênois: Soullier (10 Paraden)/Panchaud; Sonzogni (2 Tore), Strelnikov (2), Isanchuk (5), Muresan (2), Chardon (3/2), Fromaget (2); Ouedraogo (4), David, Ghozi (4).

Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden; 2 Tore)/Eicher (5;1); Wanner (1 Tor), Orbovic (5), Lapajne (5), Harbuz (4/2), Schlumpf (1), Delchiappo (1), Lavric (1); Sikosek Pelko (3), Oertli (4), Vekic (1), Buob, Langenick (4), Idrizi (6).

Bemerkungen: Chênois u.a. ohne Bouilloux, Poret, Malfondet und Kerboua. Kriens-Luzern ohne Gavranovic (im Aufbau) und Rellstab (verletzt). Soullier pariert Penalty von Harbuz (13./5:8).