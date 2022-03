Mountainbike Künftig soll es ein Podestplatz sein: Rebekka Estermann liebäugelt mit einer Profikarriere Rebekka Estermann fährt am Swiss Bike Cup in Rickenbach auf Platz acht. Die 22-jährige Surseerin hat grosse Ziele. Michael Wyss 14.03.2022, 14.28 Uhr

«Der Elite-Schweizer-Vizemeister-Titel im Radquer in Steinmaur Anfang Januar wie auch der 13. Rang an der U23-Mountainbike-Weltmeisterschaft im Cross Country in Italien 2021 waren meine jüngsten und bisher grössten Erfolge», sagt Rebekka Estermann anlässlich der Swiss-Bike-Cup-Saison, die am Wochenende im luzernischen Rickenbach startete.

«Auf das Heimrennen habe ich mich sehr gefreut, denn ich kenne immer wieder viele Leute.»

Estermann, die bei den Eliten startete, erreichte den achten Rang von 28 gestarteten Fahrerinnen. «Mein Ziel war es, unter die Top 8 zu fahren. Mit dem Resultat bin ich zufrieden.» Auf die ganze Rennserie angesprochen, will die Surentalerin eine Top-3-Klassierung anstreben. «Ich weiss noch nicht, ob ich alle Rennen fahren werde. Aber ein Podestplatz wäre sicher top.» Weitere Rennen sind in Savognin, Lugano, Leysin, Gränichen (AG), Basel und Gstaad. Der Swiss Bike Cup ist die grösste Mountainbike-Rennserie der Schweiz und geniesst auch über die Landesgrenzen hinaus einen hohen Stellenwert.

Vieles ist möglich, wenn es im Kopf stimmt

Estermann (VC Sursee), die diese Saison erstmals in der Elite starten kann und Swiss Cycling angehört, hat grosse Pläne für die Saison im Cross Country.

«Ich will im Weltcup mit guten Leistungen auf mich aufmerksam machen und viel Erfahrung sammeln können. Wenn ich mich für eine Europa- oder Weltmeisterschaft qualifizieren könnte, wäre das ein grosses Ding für mich.»

Übrigens: Die Weltmeisterschaft 2022 findet in Frankreich statt, die Europameisterschaft in Deutschland. «Wir haben zwei Grossanlässe. Dort zu starten, ist natürlich ein Ziel von mir.»

Estermann, die an der ETH Zürich das Masterstudium Atmosphäre und Klima absolviert, trainiert in der Woche bis zu 25 Stunden. Eines Tages den Mountainbikesport professionell auszuüben, wäre das ein Ziel? «Ich werde 2023 mein Studium beenden, dann schauen wir weiter. Wenn man grosse Ziele hat, wäre es sicher von Vorteil, wenn man sich zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren könnte.» Kein Geheimnis macht Estermann daraus, dass sie natürlich auch den Traum von einer Olympiateilnahme hat. 2024 finden in Paris die Sommerspiele statt, mit Estermann? Sie sagt lachend: «Viel Zeit bleibt mir nicht mehr, doch es kann immer alles passieren.» Bestes Beispiel ist die Bernerin Marlen Reusser, die 2017 im Radsport ihre erste Lizenz löste, sich im Jahr 2019 für den Profisport entschied und im Juli 2021 an den Sommerspielen in Tokio im Alter von 29 Jahren sensationell Silber im Zeitfahren gewann. «Es ist vieles möglich, wenn es im Kopf stimmt», sagt Estermann. Sie bringt die Voraussetzungen mit, um erfolgreich zu sein:

«Ich bin ehrgeizig, ruhig, zurückhaltend und bescheiden.»

Das sind wichtige Voraussetzungen, um Träume eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen.