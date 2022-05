Kunstturnerinnentage Luzern: Viel Applaus für die Kinder

Kunstturnen Kunstturnerinnentage Luzern: Applaus ist der Lohn für viele Trainingsstunden 180 Kunstturnerinnen zeigen in der Krienser Krauerhalle ihr Können in einer Sportart, die sehr trainingsintensiv und komplex ist. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.36 Uhr

Kunstturnerinnen vom BTV machen sich bereit. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Mai 2022)

Eleganz und Anmut, Akrobatik und Dynamik, gepaart mit Ausdrucksstärke: All dies war am Samstag in der Krienser Krauerhalle gefragt. Zur Austragung gelangten die Kunstturnerinnentage Luzern, die heuer allerdings statt an zwei nur an einem Tag durchgeführt und mit rund 180 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz weniger Anmeldungen aufwiesen als in den Jahren zuvor. Geschuldet ist dies dem Umstand, dass im Kanton Genf gleichzeitig ein SM-Qualifikationswettkampf stattfand. Ein eingespieltes OK unter dem Präsidium von Yolanda Ammann und rund 50 Helferinnen und Helfer sorgten in Kriens dafür, dass hinter und vor den Kulissen alles reibungslos ablief.

Vor dem Wettkampf hiess es für die Turnerinnen: Einmarschieren und Aufstellung vor dem Kampfgericht nehmen. Dann horchten sie den letzten Anweisungen der Trainerinnen– «Füsse strecken, Arme etwas höher». Es galt, die Nervosität in den Griff zu bekommen, sich voll auf den Wettkampf zu konzentrieren und die Übung sauber durchzuturnen. Schlusspose, geschafft! Am Ende durften sie das Lob der Trainerinnen und Teamkolleginnen entgegennehmen, «gut gemacht». Manchmal war auch Aufmunterung nötig, wenn es nicht so lief wie gewünscht.

Aufmunterungen unter Teamkolleginnen Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Mai 2022)

Start im Alter von vier bis fünf Jahren ist ideal

Im letzten Jahr fehlten die Zuschauerinnen und Zuschauer der Pandemie wegen, umso grösser war nun die Freude von Eltern, Grossmamis und Göttis, wieder auf den Tribünen die Daumen zu drücken. Sie erschienen zahlreich und honorierten die Darbietungen der Turnerinnen, die mit viel Spass, Engagement und Freude ans Werk gingen, mit grossem Applaus – als Lohn für unzählige Übungsstunden. Denn Kunstturnen ist eine komplexe Angelegenheit und gehört zu den trainingsintensivsten Sportarten. Somit muss auch früh begonnen werden.

«Der ideale Einstieg ist im Alter von vier bis fünf Jahren»,

sagte Karin Fischer, eine der Trainerinnen der Kunstturnerinnenriege des BTV Luzern. Der BTV ist der einzige Verein in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden, der eine Kunstturnerinnenriege führt. In der Zentralschweiz sind dies auch noch Küssnacht und Altdorf.

Rosalie Hunkeler vom BTV Luzern springt vom Balken weg. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Mai 2022)

Die Kunstturnerinnenriege des BTV Luzern zählt zirka 50 Turnerinnen, 26 davon waren am Samstag in Kriens im Einsatz. Darunter im P1 auch die neunjährige Carla Britschgi, die seit fünf Jahren turnt und in Sarnen wohnt. Ihr Talent hat sie schon öfter unter Beweis gestellt, so gewann sie Anfang April an den Kunstturnerinnentagen beider Basel souverän im P1. In Kriens resultierte unter den 51 klassierten P1-Turnerinnen der starke vierte Rang. 12,5 Stunden wendet Britschgi wöchentlich für ihr Training auf.

«Mir gefällt an dieser Sportart besonders, dass wir verschiedene Elemente turnen können»,

sagte die Drittklässlerin, die in ihrer Freizeit auch noch Schlagzeug spielt.

Carla Britschgi bei ihrem Auftritt. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Mai 2022)

Küssnachterinnen räumen ab

Im P4A (Amateure) war Jeanne Duss vom BTV Luzern im Einsatz. Die 13-jährige Kantischülerin kommt ebenfalls auf ein wöchentliches Trainingspensum von 12,5 Stunden. Sie belegte beim Alpencup im März in Altdorf in ihrer Kategorie den zweiten Platz und stand am Samstag als Drittplatzierte wieder auf dem Podest. Als Ziel setzt sich Jeanne Duss, die in Luzern wohnt und auch eine grosse Vorliebe fürs Wellenreiten und Snowboarden hat, die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen, die im Juni in Utzenstorf stattfinden. Gross räumten in Kriens die Küssnachterinnen ab. Im P1 resultierte für die Schwyzerinnen ein Dreifachtriumph, im P2 sind gleich vier an der Ranglistenspitze zu finden – und im P6 setzte sich Céline Sidler durch.

Konzentration war gefragt. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 7. Mai 2022)

Hinweis: Die Kunstturnerinnen des BTV Luzern organisieren wieder Schnuppertrainings. Mehr dazu und die komplette Rangliste unter kunstturnerinnen.ch

