Der FC Entlebuch ist auf der Zielgeraden

Fussball Souveräner Leader FC Entlebuch ist auf der Zielgeraden Drittligist Entlebuch hat die Aufstiegsspiele zum Greifen nah, Nottwil ist auf dem Weg Richtung Ligaerhalt. Michael Wyss 25.04.2022, 16.09 Uhr

Patrick Wigger, Captain FC Entlebuch. Bild: Michael Wyss (Entlebuch, 23. April 2022)

«Ich hätte das sofort unterschrieben beim Saisonstart. Dass wir nach dem 17. Spieltag mit 41 Punkten auf Rang eins stehen, konnte nicht erwartet werden und macht mich sehr stolz», so Entlebuchs Sportchef Patrick Mahler. Er sagt weiter:

«Als Absteiger ist es nie einfach, in einer neuen Liga der doch hohen Erwartungshaltung gerecht zu werden. Doch die Spieler haben dies bisher mit Bravour gemeistert. Chapeau!»

Mit 13 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht die Farbschachen-Equipe unmittelbar vor dem Erreichen der Aufstiegsspiele. Die Reserve der Entlebucher auf das weiter aufstrebende Buttisholz (32) beträgt fünf Runden vor Qualifikationsschluss neun Punkte. Auch die Fairnesswertung spricht für den Leader der 3. Liga Gruppe 3. «Wir haben uns ein beruhigendes Polster erarbeitet und sind auf Kurs. Die Top 2 werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Die Aufstiegsspiele hätte sich unser Vereinsumfeld nach dem letztjährigen Abstieg auch verdient», so FCE-Trainer Franz Gaisberger.

Heute spielt Entlebuch im Cup-Viertelfinal

Zuletzt konnte der letztjährige Absteiger mit zwei Unentschieden gegen Escholzmatt-Marbach (0:0) und Nottwil (2:2) resultatmässig nicht ganz überzeugen. Gaisberger sieht es nicht so tragisch und betont: «Wenn du oben stehst, erwarten alle jedes Wochenende, dass du gewinnst. Es zählen nur Siege. Doch jedes Spiel muss zuerst gespielt werden und wir sind in einer starken Gruppe, das darf man nicht vergessen. Wir sind keine Übermacht, müssen um jeden Punkt fighten. Die Gegner sind heiss, wenn sie gegen uns spielen. Sie können gegen uns nur gewinnen, das ist nicht immer ganz einfach.» Weiter geht es für die Entlebucher am Samstag beim Schlusslicht Sempach II, welches mit sechs Punkten abgeschlagen in der Tabelle liegt und in grosser Abstiegsnot steckt. Wo sieht FCE-Captain Patrick Wigger (Verteidiger) die Gründe, dass Entlebuch wieder oben mitmischt?

«Wir haben ein breites Kader und keine personellen Veränderungen auf die neue Saison erfahren. Wir haben auch sportlich Fortschritte gemacht und sind eine verschworene Truppe. Der Teamgeist stimmt. Die Aufstiegsspiele werden wir erreichen. Diese Zugabe lassen wir uns nicht nehmen.»

Bereits heute Dienstag sind die Entlebucher im IFV-Cup gefordert. Der Drittligist trifft im Viertelfinal auf den Zweitligisten Sins. Gaisberger: «Wir freuen uns auf dieses Duell. Wir sind auf dem Papier Aussenseiter, eine Rolle, die uns behagt. Wir können nur gewinnen.» Mit den Aargauern unter ihrem Spielertrainer Samuel Lustenberger gastiert der letztjährige IFV-Cupfinalist im Entlebuch. «Im Verein kann sich niemand so richtig erinnern, wann wir letztmals im IFV-Cup überwinterten. Das Cupmärchen soll noch weitergehen», wünscht sich Gaisberger.

Nottwil hat auf 0:7-Debakel reagiert

Einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt machte Nottwil (9. Rang; 21 Punkte) zuletzt mit einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage. «Wir haben nach dem 0:7-Debakel in Ruswil reagiert und zuletzt zehn Punkte geholt. Der Punktgewinn im Entlebuch war verdient. Noch sind wir nicht aus dem Schneider, doch die jüngsten Resultate sind vielversprechend. Diese Serie war nötig», so Trainer Heinz Schumacher. Die Nottwiler haben sieben Punkte Reserve auf den Abstiegsbereich.