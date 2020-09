FC Littau dreht Spiel in Altdorf Der FC Altdorf muss gegen Littau in der 2. Liga regional eine 1:3-Heimniederlage einstecken. 20.09.2020, 20.50 Uhr

Altdorf (Markus Zurfluh, links) hatte einen schweren Stand. Bild: urh

Der FC Littau startete gegen Altdorf engagiert in die Partie. In der 3. Minute brauchte es eine gute Parade von Kai Nicolas Stutz, um das 0:1 zu verhindern. Zwei Minuten später fiel aber der Führungstreffer für Altdorf. Pirmin Baumann nahm ein weites Zuspiel von Dario Zgraggen mit der Brust an, drehte sich um den letzten Verteidiger und schoss aus 10 Metern den Führungstreffer.