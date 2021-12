Tennis Noah López und Tina Nadine Smith überzeugen im Ausland Noah López (19) erzielte beim 15000-Dollar-Turnier in Antalya sein bisheriges Bestresultat. Albert Krütli 06.12.2021, 17.28 Uhr

Der Ballwiler Noah Lopez, die Nummer 2 der Zentralschweiz überstand die Qualifikation in Antalya. Bild: Pius Amrein

Noah López (19) erzielte beim 15000-Dollar-Turnier in Antalya sein bisheriges Bestresultat. Die Nummer 2 der Zentralschweiz (N3.35) überstand die Qualifikation, ehe er im Haupttableau in der Startrunde Antonio Cayetano March (ATP 708), aus Ekuador mit 0:6, 7:5, 3:1 w.o. bezwang. «Ich bin ruhig und fokussiert geblieben», freute sich der Ballwiler. So konnte er den zweiten Satz nach 2:5-Rückstand noch drehen. Sein Gegner war mental fragiler, denn im Entscheidungssatz zertrümmerte March nach dem 1:2 den Schläger und gab ein Game später auf. Den Achtelfinal verlor López, der als ITF 1866 so gut wie noch nie zuvor klassiert ist, gegen den als Nummer 5 gesetzten Ungarn Gergely Madarasz (ATP 583) 2:6, 3:6.