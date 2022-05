Girls Ice Hockey Day Luzern: Lauter kleine Stalders im Eiszentrum

Luzern Lauter kleine Lara Stalders im Eiszentrum: So verlief der erste Zentralschweizer Girls Icehockey Day Nationalspielerin Lara Stalder ist die treibende Kraft hinter dem Girls Icehockey Day in Luzern. Sie will mehr Mädchen fürs Hockey begeistern. Peter Birrer Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.04 Uhr

Sie kurven elegant um Hindernisse. Sie üben den Umgang mit dem Puck. Sie kicken auf dem Eis mit ihren Schlittschuhen gegen einen Ball. Sie alle tragen ein Trikot mit der Rückennummer 7 und dem Schriftzug «Stalder». Und sie haben in der Eishockey-Montur einfach Spass am Spiel.

Lara Stalder initierte am Muttertag den ersten Girls' Ice Hockey Day. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Die Mädchen übten den Umgang mit dem Puck. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Der Anlass soll Mädchen für das Eishockey begeistern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Nicht nur auf dem Eis wurde fleissig geübt, sondern auch daneben in Turnschuhen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Die Kinder waren zwischen 3 und 16 Jahre alt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Lara Stalder bei der Autogramm-Stunde zum Schluss Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022) Alle tragen ein Trikot mit dem Schriftzug «Stalder». Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022)

Am Muttertag findet im Eiszentrum Luzern zum ersten Mal der Girls Icehockey Day in der Zentralschweiz statt, an dem 61 Mädchen teilnehmen, es gibt solche, die aus der Westschweiz oder dem süddeutschen Raum anreisen. Die Jüngste ist gerade einmal drei, die Älteste 16. Zum leitenden Team gehört ein Zentralschweizer Trio, das für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Peking zum Einsatz kam: Lena-Marie Lutz, Noemi Ryhner – und Lara Stalder.

Nicht nur auf dem Eis wird fleissig geübt, sondern auch daneben. Nicht in Schlitt-, sondern in Turnschuhen. Dass überall der Name Stalder dominiert, hat einen einfachen Grund: Lara Stalder ist die treibende Kraft hinter dem sportlichen Anlass an diesem Muttertag.

Auch in Turnschuhen wurde trainiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022)

Die bald 28-jährige Adligenswilerin ist eine Stürmerin von Weltklasseformat, dreifache Olympiateilnehmerin mit der Schweiz und Captain des Nationalteams. Die vergangenen neun Jahre hat sie im Ausland verbracht, vier in den USA, fünf in Schweden, zuletzt bei Brynäs IF. 89 Skorerpunkte in 33 Partien reichten zwar nicht für den Meistertitel 2022, aber der Playoff-Final bleibt dennoch in Erinnerung. Allein deshalb, weil 7500 Menschen die Halle füllten und für eine wunderbare Ambiance sorgten.

Sie will in ihrer Region etwas bewegen

In der Fremde hat sich Stalder durchgesetzt, aber ihre Geschichte möchte sie noch um einige Kapitel erweitern. Gleichzeitig ist es ihr ein Anliegen, in der Zentralschweiz junge Mädchen fürs Eishockey zu begeistern. Sie sagt:

«Ich möchte in der Region, in der ich aufgewachsen bin, etwas bewegen und aufzeigen, warum auch für Mädchen Eishockey so faszinierend sein kann.»

Lara Stalder gibt den Mädchen Anweisungen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022)

Lara Stalder ist das beste Beispiel dafür, was mit Entschlossenheit und Unerschrockenheit zu erreichen ist. Und dass es möglich ist, Grenzen zu verschieben. Stalder engagiert sich für mehr Akzeptanz, sie ist überzeugt, dass das Fraueneishockey in der Gesellschaft deutlich besser positioniert werden kann: «Das Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Wir müssen aber Strukturen schaffen und zuerst einmal allen Interessierten den Einstieg erleichtern.» Eines ihrer wichtigsten Anliegen hat sie auf ihrer Website platziert:

«Ich spiele nicht Frauenhockey. Ich spiele Hockey! Es ist Zeit, dass wir ernst genommen werden.»

Lara Stalder bei der Autogramm-Stunde nach dem Training. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 8. Mai 2022)

Wie Roger Stalder Lara Stalders Manager wurde

In ihrer Karriere hat die Zentralschweizerin schon so manchen Award gewonnen, nationale Meistertitel, vor allem auch Bronze bei Olympia 2014. Aber reich geworden ist sie deswegen nicht, vom Eishockey allein kann sie nicht leben. Der Zahlenmensch, der in den USA Marketing Analytics studierte, arbeitete zuletzt bei Brynäs im Marketingbereich. Dass sie es sich leisten konnte, 2021 erstmals ein Sommertraining im hochmodernen Leistungszentrum OYM in Cham zu absolvieren, hat nicht zuletzt mit der Verbindung zu einem Namensvetter zu tun: Roger Stalder hat für sie Managementaufgaben übernommen. Mit Lara ist er nicht verwandt, er wusste bis vor drei Jahren nicht einmal, wer sie überhaupt ist und was sie macht.

Als der Rothenburger Roger Stalder daheim in einem leeren Raum im Keller eine Sportsbar einrichtete, wollte er die Wände nicht nur mit Wimpeln oder Poster schmücken, sondern primär mit Shirts von Sportlerinnen und Sportlern, die auch Stalder heissen. Im Internet machte er sich auf die Suche, stiess auf Lara Stalder, las ihre Statistiken und war tief beeindruckt. Er nahm Kontakt mit ihr auf, erfuhr, dass sie trotz ihrer herausragenden Qualitäten um jeden Franken kämpfen muss, und dachte: Das muss sich ändern.

Roger Stalder sorgte für einen professionellen Internetauftritt, entwarf ein eigenes Logo für die Athletin, sammelte 14000 Franken, um ihr einen dreimonatigen Aufenthalt im OYM zu finanzieren, und gründete einen Donatorenklub. Diese Gruppe besteht mittlerweile aus 25 Mitgliedern, die für mindestens zwei Jahre ihre Unterstützung zugesichert haben und für die Sommertrainings 2022 sowie 2023 aufkommen. «Lara ist eine Topsportlerin», sagt Roger Stalder, «im OYM profitiert sie von Bedingungen, die sie noch besser machen.»

Mit dem ersten Girls Icehockey Day hat Lara Stalder nun ein Projekt angeschoben, das für sie eine Herzensangelegenheit ist. Sie erhofft sich, dass in Zukunft auch Klubs mehr investieren, um das Fraueneishockey zu fördern.

EVZ-CEO Lengwiler: Selbstkritische Töne

Klubs wie beispielsweise der EV Zug. 2007 wurde das Frauenteam aufgelöst, «weil es vor allem an Spielerinnen aus der Region mangelte», sagt EVZ-CEO Patrick Lengwiler.

Aber das Thema ist deswegen für ihn nicht erledigt. Er versichert, dass hinter den Kulissen intensive Bestrebungen laufen, beim EV Zug auch mehr Mädchen zu fördern. «Diese Investitionen lohnen sich», sagt er, «wir stellen fest, dass sich immer mehr Mädchen und junge Frauen fürs Eishockey interessieren. Ihnen müssen und wollen wir gerecht werden.» Dann merkt er selbstkritisch an:

«Wir haben bis jetzt nicht genügend getan. So offen müssen wir sein.»

Wann der EVZ wieder ein Frauenteam stellt, lässt sich derzeit nicht abschätzen. «Es liegt ein weiter Weg vor uns und es müsste eine Bewegung im ganzen Schweizer Eishockey hierzu entstehen. Es gibt einiges aufzuarbeiten und aufzugleisen», sagt Lengwiler. Umso mehr schätzt er das Engagement einer Lara Stalder: «Sie ist eine herausragende Botschafterin.»

Den jüngsten Beweis dafür hat sie am vergangenen Sonntag im Eiszentrum Luzern erbracht. «Dieser Tag war ein voller Erfolg», sagt sie am Abend. «Das wichtigste Ziel haben wir erreicht: Die Kinder hatten riesigen Spass.» Womit eines so gut wie sicher scheint: Die Veranstaltung soll 2023 erneut durchgeführt werden.

