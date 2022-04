American Football Luzern Lions träumen vom Final Es geht wieder los im American Football: Die Luzerner wollen an der Tabellenspitze der Liga B mitmischen. Michael Wyss 04.04.2022, 16.08 Uhr

Sascha Gaveau, Coach Luzern Lions. Bild: Michael Wyss

Sascha Gaveau, Headcoach der Luzern Lions, zeigt sich vor dem Saisonstart kämpferisch. «Letzte Saison erreichten wir den Halbfinal, in dieser Meisterschaft wollen wir wieder an der Tabellenspitze mitmischen», sagt der 42-Jährige. Seine Aussage ist verständlich, denn einen Halbfinal gibt es diese Saison nicht mehr. Nach einer Hin- und Rückrunde (acht Spiele) bestreiten die Teams auf Rang 1 und 2 am 9. Juli das Endspiel um den Liga-B-Meister, der anschliessend um den Aufstieg in die höchste Liga gegen den Tabellenletzten der Nationalliga A spielt. «Wir sind immer noch im Reifeprozess und wollen eine Mannschaft für die Zukunft formen», so Gaveau.