Luzerner Curling-Senioren holen den Meistertitel

Das Team der Luzerner Junioren mit Skip Lukas Arnold eroberte an den B-Schweizer- Meisterschaften in Baden die Goldmedaille. Mit einem beachtlichen Schlussspurt und vier Siegen in Folge erkämpften sich die Luzerner in der Qualifikationsrunde einen Platz in der Finalrunde der besten vier Teams. Mit entsprechendem Selbstvertrauen gelang in Baden eine weitere makellose Serie von vier Siegen. Nach dem souveränen 8:2-Startsieg gegen Neuenburg folgten zwei nervenaufreibende Spiele, in den die Luzerner erst mit den jeweils letzten Steinen den Sieg erringen konnten. Taktisch schlauer und variantenreicher geworden Im Finalspiel gegen Emmental-Zug schien der Sieg für Luzern zur Halbzeit mit einem 4:0-Vorsprung sehr nahe, doch Emmental-Zug konnte bis zum vorletzten End auf 4:4 aufholen. Mit dem letzten Stein im 8. End musste Luzern einen leicht verdeckten gegnerischen Stein aus dem Haus entfernen. Skip Lukas Arnold blieb ruhig und konzentriert, platzierte den Stein wie geplant und ermöglichte somit seinem Team einen 7:4-Sieg zum B-Meistertitel. Coach Simon Eugster freute sich darüber sehr: «Das Team konnte sich über die ganze Saison hinweg kontinuierlich steigern und holte den Titel letztlich verdient. Die Jungs sind vor allem taktisch schlauer und variantenreicher geworden und bewiesen am Schluss starke Nerven.» (ee)

Baden. Schweizer B-Juniorenmeisterschaften. Schlussrangliste (4 Teams): 1. Luzern. 2. Emmental-Zug (Sebastian Keiser). 3. Thun-Gstaad (Pascal Matti). 4. Neuenburg-Morges (Simon Hanhart). Resultate Luzern (Lukas Arnold, Silvan Estermann, Nicola Hügi, Yves Kurmann, Coaches Simon Eugster und Stefan Heer): s. Neuenburg-Morges (Simon Hanhart) 8:2, s. Emmental-Zug 8:7, s. Thun-Gstaad 7:6, s. Emmental-Zug 7:4.