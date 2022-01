Volley Luzerns Rumpfteam schafft Exploit

Volleyball Luzerns Rumpfteam schafft Exploit und knöpft dem Leader zwei Punkte ab Erstes Heimspiel des Jahres, erste Party in der Bahnhofhalle: Volley Luzern bezwingt NLA-Leader Amriswil mit 3:2. Stephan Santschi 23.01.2022, 21.15 Uhr

Bruno Jukic (Nummer 13) spielt gross auf. Nadia Schärli

Als der Block von Leandro Mejía ins gegnerische Feld donnerte, gab es kein Halten mehr. Volley Luzern, aktuell die Nummer fünf der Liga und mit grossen Personalsorgen konfrontiert, gewann das Tiebreak mit 15:13 und bezwang den NLA-Leader Amriswil mit 3:2-Sätzen. «Huärä guät», fühle sich das an, befand Trainer Marco Fölmli, erst recht mit Blick auf die Umstände.

«Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.»

Die Absenzenliste, die mit Luca Müller, Tim Köpfli und Irian Mika bereits gut bestückt war, erweiterte sich vor dem ersten Heimspiel des Jahres um zwei weitere Namen. Auch der finnische Mittelblocker Henrik Porkka und der zweite Libero Jonas Wigger waren nicht verfügbar, meldeten sich krankheitsbedingt ab. Im Normalfall wehrt sich das Rumpfteam in solchen Fällen nach Kräften, heimst am Ende aber nicht mehr als nette Komplimente des hochkarätigen Kontrahenten ein. Im Optimalfall allerdings wachsen Akteure, die sonst weniger im Zentrum stehen, über sich hinaus und werden zu Hauptdarstellern eines Exploits.

Broch und Jukic fallen auf

Selbstredend, dass sich am Sonntagabend in der Luzerner Bahnhofhalle Zweiteres ereignete. Die Aussenangreifer Nathan Broch und Bruno Jukic spielten gross auf, stellten den Gegner mit Cleverness, Initiative und Kampfgeist vor schwer lösbare Probleme. «Sie haben sich im Verlauf des Spiels gesteigert und sich zu sicheren Werten entwickelt», freute sich Fölmli.

Der erste Satz ging zwar mit 19:25 verloren, der zweite Durchgang entpuppte sich dann aber als Türöffner in diese Partie. Broch war es dabei vorbehalten, den fünften Satzball mit der Hilfe der Netzkante zum 30:28 und damit zum 1:1-Ausgleich zu verwerten.

Leader verliert im vierten Satz die Kontrolle

Ausgerechnet Broch, könnte der Trainer hinterher sagen. Eigentlich liebäugelte er schon mit einem Wechsel, zu gross waren in der Startphase Brochs Probleme in der Annahme. Doch Fölmli liess ihn im Spiel und vermittelte damit jenes Vertrauen, das er schon unter der Woche in Einzelgesprächen forciert hatte. Amriswil entschied den dritten Satz zwar mit 25:21 für sich. Danach allerdings verlor der Favorit definitiv die Kontrolle und musste sich im vierten Durchgang vom unerschrockenen Aussenseiter mit 17:25 abfertigen lassen.

«Wir haben gut serviert und gut geblockt»,

lobte Fölmli.

Buivids brilliert gegen frühere Teamkollegen

Zu einer Leistungssteigerung fand dabei auch Edvarts Buivids, der Topskorer der Luzerner, der letzte Saison in Amriswil eine eher unbefriedigende Saison erlebt hatte. «Er ist kein Profi, der einfach die Kohle abholt. Edi will unbedingt, ist sehr motiviert, macht sich viele Gedanken», sagte Fölmli über den lettischen Diagonalangreifer, dessen harte Aufschläge und Abschlüsse am Netz unverzichtbar waren auf dem Weg zum Exploit gegen den Tabellenführer, der Luzern im Kampf um einen Platz in den Playoffs (Top 4) zwei Bonuspunkte einbringt.

Luzern – Amriswil 3:2

Bahnhofhalle. – SR Schürmann/Fonio. – Spieldauer: 112 Minuten. – Satzergebnisse: 19:25, 30:28, 21:25, 25:17, 15:13. – Luzern: Buivids, Gautschi (Libero), Jukic, Harksen, Häfliger, Broch, Mejía; Schmid, Moser, Osoko. – Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Köpfli (beide verletzt), Porkka, Wigger (beide krank), Mika (Abgang im Winter) und Döös Traagstad (nicht eingesetzt).