FC Schötz verpflichtet Gabun-Internationalen

Fussball Er war Gabun-Internationaler: Mbangs Odyssee endet beim FC Schötz Mit Gilles Mbang Ondo (35) verpflichtet Erstligist Schötz einen siebenfachen Nationalspieler von Gabun. René Leupi 20.08.2021, 05.00 Uhr

Will beim FC Schötz für Tore sorgen: Gilles Mbang Ondo.

Er war beim Saisonschlussspiel in der abgelaufenen Saison auf der Sportanlage Wissenhusen einer der auffälligsten Spieler, schoss den 2:1-Siegtreffer für Bassecourt und hätte damit den FC Schötz um ein Haar in die 2. Liga inter befördert. Die Rede ist von Gilles Mbang Ondo, dem wuchtigen Mittelstürmer der Jurassier. Dem 35-Jährigen hatte die Atmosphäre, die Sportanlage und die Gegend im Luzerner Hinterland so gut gefallen, dass er in der darauffolgenden Woche Schötz-Coach Reto Purtschert anrief und um ein Probetraining bat. Dabei überzeugte der 1,90 Meter grosse und über 100 kg schwere Angreifer Trainer Roger Felber und Teammanager Edi Iseli. «Er bringt jene Masse auf das Spielfeld, die uns bisher gefehlt hat», sagt Felber.

«Er beschäftigt vielfach zwei oder drei Gegenspieler, hat das Auge für den öffnenden Pass und ist auch in der Box brandgefährlich.»

Imposant wie seine Körpermasse ist auch die fussballerische Vergangenheit. Gilles Mbang wurde in Libreville, der Hauptstadt von Gabun geboren. Als er 10 Monate alt war, zogen seine Eltern nach Paris. In seinen beiden letzten Ausbildungsjahren bei Paris St-Germain (1999–2004) schoss Mbang 39 Tore, worauf er von Auxerre abgeworben wurde. Doch beim französischen Erstligisten schaffte er den Durchbruch als Profispieler nicht. Daraufhin folgte eine fussballerische Odyssee von Österreich, über Island, Norwegen, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman in den Schweizer Jura zum Erstligisten Bassecourt.

Gilles Mbang rechnet mit 10 bis 15 Toren

Aufgrund seiner Nationalität, der Vater ist Ivorer, die Mutter Französin, wäre Mbang auch für die Elfenbeinküste oder Frankreich spielberechtigt gewesen. Während seiner Zeit bei Auxerre buhlten die Elfenbeinküste und Gabun um seine Dienste, woraufhin er sich für sein Geburtsland entschied. Ab 2006 folgten drei Einsätze für das U23- und sieben Spiele für das A-Nationalteam. Unter anderem gelang Mbang ein wichtiges Tor beim 2:0-Sieg gegen Kamerun in der Qualifikation zu den Panafrikanischen Spielen. Dabei spielte er auch mit Arsenal-Star Pierre-Emerick Aubameyang (Ex-Dortmund), mit dem er noch heute regen telefonischen Kontakt pflegt, zusammen.

Beim FC Schötz soll der im grenznahen französischen Huningue wohnhafte Angreifer für jene Tore sorgen, welche die Luzerner Hinterländer in der kommenden Saison aus der Abstiegszone fernhalten sollen. «Ich schiesse 10 bis 15 Tore für den FC Schötz», ist Mbang überzeugt. «Mit Gilles sind wir im Angriff variabler und dank seiner Grösse auf hohe Bälle unberechenbarer», hofft Trainer Felber. Zudem würden sich dank der schnellen Aussenläufer mehrere Alternativen in der Aufstellung ergeben. Felber ist sich aber bewusst, dass der 35-Jährige noch etwas Zeit braucht. Zum einen, um sich die Automatismen anzueignen, zum andern um seine Fitness zu verbessern. Auch charakterlich ist Felber von seinem Mittelstürmer überzeugt:

«Er ist eine Frohnatur und immer für ein Spässchen aufgelegt, er tut dem Team richtig gut.»

Mbang wünschte sich die Rückennummer 99: «Ich bin Fan von Guillaume Hoarau und will bis zum Saisonstart mein Gewicht auf 99 kg senken», begründet der bei einem Basler Pharmakonzern arbeitende Vater eines Kindes diese spezielle Nummernwahl. Dass er in Schötz und nicht bei Dornach oder Old Boys Basel, die auch Interesse am Gabuner zeigten, landete, begründet Mbang so: «Ich wollte unbedingt nochmals in der 1. Liga spielen.»