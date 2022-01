Jessica Keiser geht auf Medaillenjagd

Snowboard Jessica Keiser ist sich sicher: «Ich weiss, dass meine Zeit, wo alles aufgeht, kommt» Jessica Keiser steht vor ihren ersten Olympischen Spielen. Die Nidwaldner Snowboarderin träumt vom grossen Coup. Stephan Santschi 31.01.2022, 05.00 Uhr

Jessica Keiser egalisiert in Österreich ihr drittbestes Ergebnis im Parallel-Riesenslalom. Bild: Miha Matavz (Simonhöhe, 14. Januar 2022)

Die Olympia-Hauptprobe verlief zufriedenstellend: Mitte Januar fuhr Jessica Keiser im Parallel-Riesenslalom auf der Simonhöhe in Österreich auf den elften Platz und egalisierte damit ihr drittbestes Karriereergebnis im Weltcup. Mehr noch: Zum zweiten Mal in dieser Saison erfüllte sie die B-Limite und verscheuchte damit auch die letzten Selektionszweifel. Im Februar, wenn in China die Olympischen Winterspiele ausgetragen werden, wird die alpine Snowboarderin erstmals dabei sein. «Eine riesige Freude, ein Kindheitstraum erfüllt sich», schwärmt die bald 28-jährige Nidwaldnerin.

«Vor vier und erst recht vor acht Jahren war ich davon noch weit entfernt.»

Die gute Leistung auf der Simonhöhe war nicht selbstverständlich. Der Auftakt in den Weltcup-Winter gestaltete sich im Dezember mit Klassierungen zwischen den Plätzen 14 und 20 eher unbefriedigend. Und als sie mit grossen Vorsätzen aus der Weihnachtspause kam, setzte sie ein positiver PCR-Test ausser Gefecht. Keiser verpasste Anfang 2022 die Weltcup-Events in Scuol und Bad Gastein, reiste direkt aus der Isolation an den Wettkampf auf der Simonhöhe und fuhr dort aus dem Stegreif in den Achtelfinal. «Zehn Tage reichen, dass ich das Passwort an meinem PC vergesse. Das Snowboarden verlerne ich aber nicht so schnell», erklärt sie mit einem Augenzwinkern.

Um das Risiko einer erneuten Auszeit zu reduzieren, verliess sie vorübergehend das Elternhaus in Oberdorf und zog für eine Woche ins Seehotel Waldstätterhof nach Brunnen. «Stay negative», lautet ihr Motto, der Olympiatraum soll nicht wegen äusserer Umstände platzen, positiv auffallen möchte sie vor allem im Schnee. Mittlerweile trainiert sie seit zwei Wochen mit der Schweizer Elite im Südtirol, liefert sich mit ihren Teamkolleginnen Ladina Jenny, Julie Zogg und der Japanerin Tomoka Takeuchi harte Duelle am Hang. Sonst aber schottet sie sich ab, reist allein, verzichtet beim Essen auf Gesellschaft am Tisch, zieht sich danach in ihr Appartement zurück.

Am Dienstag fliegt Jessica Keiser nach China, eine Woche später, am 8. Februar, steht der olympische Parallel-Riesenslalom auf dem Programm. Die Premiere an einem Grossanlass feierte sie vor einem Jahr, an den Weltmeisterschaften in Rogla. Mit den Plätzen 13 (Riesenslalom) und 15 (Slalom) bestätigte sie die konstanten Leistungen einer Saison, in der sie endgültig den Weltcup-Durchbruch geschafft hatte.

Keisers Vision: Eine Medaille

In der Gesamtwertung des Parallel-Riesenslaloms belegte sie damals den elften Schlussrang, nur ein Platz fehlte, und sie wäre in den Nationalmannschaftsstatus aufgestiegen. Was nicht ist, kann noch werden, und so tritt Keiser an ihren ersten Olympischen Spielen mit grossen Ambitionen an.

«Die Vision einer Athletin sind Medaillen und der Sieg. Wer nicht bereit ist, zu verlieren, kann auch nicht gewinnen»,

sagt sie und unterstreicht damit ihre Risikobereitschaft. Vieles laufe bei ihr über das Mentale – wenn sie im Kopf bereit sei, wenn sie konsequent und entschlossen auftrete, dann sei sie auch schnell im Wettkampf. Vor allem an ihrem Schwungansatz und an der aufrechten Position auf dem Brett habe sie gearbeitet. Grundsätzlich gehe es darum, die kontinuierliche Aufbauarbeit der letzten Jahre fortzusetzen.

Über die Strecke im Genting Snowpark rund 220 Kilometer von Peking entfernt, weiss Keiser noch nicht viel. «Ich bin dort noch nie gefahren, ich werde mir vor Ort ein Bild machen.» Die härtesten Konkurrentinnen ortet sie im eigenen Schweizer Lager, auch die Tschechin Ester Ledecka oder die Deutsche Ramona Hofmeister zählt sie zu den Topfavoritinnen. «An einem Grossanlass herrschen eigene Regeln. Stark sind wir alle, abgerechnet wird am Ende», sagt Jessica Keiser und hoffnungsvoll hält die Nidwaldnerin fest: «Ich werde Vollgas geben. Ich weiss, dass meine Zeit, wo alles aufgeht, kommt.»