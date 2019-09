Missglückter Saisonstart für Swiss Central Basketball Swiss Central verliert das Auftaktspiel gegen die Starwings Regio Basel mit 66:74. Vor allem in der zweiten Hälfte produzierten die Zentralschweizer zu viele Eigenfehler. Daniel Schriber

Harding Nana hat gegen Basel neun Punkte erzielt. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 28. September 2019)



Nach 5 gespielten Minuten deutete in der Maihofhalle Vieles auf einen – aus Sicht des Heimteams – gelungenen Basketballabend hin: Swiss Central Basketball startete gegen die Starwings fast fehlerfrei in die Partie und führte im Deutschschweizer Derby schon nach kurzer Zeit mit 14:4. Obwohl die Gäste aus dem Baselbiet anschliessend an Fahrt aufnahmen, hielt die Führung des Heimteams zumindest bis Mitte des zweiten Viertels (29:23). Dann jedoch wendete sich das Blatt: Die Gäste übernahmen fortan die Spielkontrolle – und behielten diese bis am Schluss. «Daran sind wir selber schuld», so SCB-Cheftrainer Danijel Eric nach dem Spiel. «Wir brachten die Starwings mit zu vielen unnötigen Eigenfehler zurück ins Spiel.»

Auffällig beim Heimteam: Während die Neuzugänge Ricky Price einen akzeptablen und Laurynas Samenas einen guten Einstand im SCB-Trikot lieferten, kam US-Center Randy Phillips (13 Minuten, 2 Punkte) während der gesamten Partie nie auf Touren. «Von ihm muss deutlich mehr kommen», sprach der SCB-Coach nach dem Spiel Klartext. Wie es auch gehen kann, zeigte auf der anderen Seite Phillips’ Kontrahent im Starwings-Trikot: Mit 17 Punkten, 20 (!) Rebounds und je 5 Assists und Steals, spielte der serbische Starwings-Center Nemanja Calasan am Samstagabend in seiner eigenen Liga – und vermieste den zahlreichen SCB-Fans damit das erhoffte Basketballfest.

Swiss Central – Starwings Regio Basel 66:74 (35:37)

Maihofhalle. – 700 Zuschauer.

SCB: Plüss 7, Mirza Ganic, Früh 3, Leucio, Price 16, Nana 9, Zoccoletti 8, Jusovic 6, Ganic Mirnes, Obim, Phillips 2, Samenas 15. – Coach: Eric / Bär / Cokara. Abwesend: Schärer (verletzt) .