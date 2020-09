Mit diesen sieben neuen Spielern steigt der SC Kriens in das Abenteuer «Challenge League III» Der SC Kriens startet am Samstag (17.30, Kleinfeld) mit sieben neuen Spielern in die Challenge-League-Saison. Turi Bucher 17.09.2020, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der SC Kriens steigt am Samstag in die dritte Challenge-League-Saison seit dem Wiederaufstieg. In der ersten Saison landete Kriens auf Rang 9, entging knapp und erst in der letzten Runde dem Abstieg. Rang 5 resultierte in diesem Sommer am Ende des zweiten Jahres. Es war eine herausragende, schweizweit beeindruckt registrierte Saison, in welcher der SCK im zweiten Teil des Rennens sogar mit Rang 2 und dem sogenannten Barrageplatz flirtete, am Ende aber wegen akuter Personalnot an der Tabellenspitze abreissen lassen musste.

Und jetzt? Was kommt im dritten Jahr? Kriens hat das verflixte zweite Jahr nach dem Aufstieg souverän gemeistert, nun sind die Ansprüche von aussen womöglich grösser geworden. Gleichzeitig ist aber auch die Konkurrenz nochmals auf ein höheres Niveau gestiegen: Die Absteiger Thun und Neuchâtel Xamax, die Grasshoppers, aber auch Winterthur, Schaffhausen und Aarau müssen in der Prognose vor Kriens eingereiht werden. Wohl darf sich Kriens auf Augenhöhe mit Wil und Stade Lausanne-Ouchy sehen. Selbst der notorische Abstiegskandidat Chiasso bewies am letzten Sonntag mit dem 3:2-Cupsieg gegen den FC Zürich, dass er diesmal mehr sein kann und will als nur Entfesselungskünstler.

Ehemalige Nationalspieler an der Seitenlinie

Im Schaufenster der Liga stehen ausserdem ehemalige Nationalspieler, die in ihren Klubs als Trainer amten: Stéphane Henchoz (Xamax), Murat Yakin (Schaffhausen), Alex Frei (Wil) und natürlich Bruno Berner vom SC Kriens. «So attraktiv war die Challenge League noch nie», sagt Berner.

Die Bestätigung des 5. Schlussranges ist für Kriens erst mal kein realistisches Ziel. «Nichts Neues aus Kriens», sagt Berner, «für uns geht es wieder um den Ligaerhalt.» Da der SCK mit Jan Elvedi (Regensburg), Nico Siegrist (Cham), Daniel Follonier (?) und Sebastian Osigwe (Lugano) einige namhafte Abgänge verzeichnen musste, war er gezwungen, im Transfergeschäft aufmerksam und tüchtig mitzuhalten.

Mit diesen sieben neuen Spielern steigt der SC Kriens also in das Abenteuer «Challenge League III»:

Er ersetzt Osigwe im Tor. Stammtorhüter ist er deswegen aber nicht. «Es wird sowieso keinen Stammtorhüter geben», lanciert Trainer Berner den steten Kampf um den Platz auf der Torlinie, lobt aber zugleich: «Rafael agiert als Goalie aufgeweckt, lebendig, mutig.»

Rafael Zbinden (25), Torhüter. – Geboren in Wahlern BE. – Zuletzt in der 2. Mannschaft des SC Freiburg. – Wohnhaft in Emmenbrücke. – Lieblingsfussballer: Oliver Kahn. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Ich will der Mannschaft als Torhüter Stabilität verleihen, sie von hinten heraus organisieren und mithelfen, keine Gegentreffer zu kassieren.»

Der 1,93-m-Mann soll in der Innenverteidigung den Abgang von Jan Elvedi kompensieren. Keine leichte Aufgabe, spielte Elvedi, der Zwillingsbruder von Nationalspieler Nico Elvedi, in Kriens doch praktisch fehlerlos. Und Chef Berner sagt dazu auch gleich noch: «Dass er von Servette über die Grasshoppers seinen Weg nach Kriens gefunden hat, zeigt, dass er sein Potenzial noch nicht restlos ausschöpfen konnte. Baba braucht noch eine führende Hand.»

Baba Souare (21), Verteidiger. – Geboren in Genf. – Zuletzt bei den Grasshoppers. – Wohnhaft in Luzern. – Lieblingsfussballer: Virgil van Dijk. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Als Abwehrspieler muss ich dafür sorgen, dass wir keine Tore bekommen. Aber es ist auch wichtig, dass ich mich ins Spiel nach vorne einschalte, zum Beispiel bei Freistössen und Eckbällen.»

Er konnte sich beim FC Luzern im Mittelfeld nicht durchsetzen, hätte zum Aussenverteidiger umfunktioniert werden sollen. Ein Irrtum. Jetzt verstärkt er Kriens, und zwar im Mittelfeld. Trainer Berner sagt über ihn: «Energisch, aufstrebend. Er hat zweifelsfrei das Profil eines zukünftigen Super-League-Spielers.»

David Mistrafovic (19), Mittelfeld. – 19 Jahre. – Geboren in Luzern. – Zuletzt beim FC Luzern. – Wohnhaft in Emmen. – Lieblingsfussballer: Sergio Busquets und Luka Modric. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Ich bin noch nicht lange im Kleinfeld, habe mich aber schnell und gut eingelebt. Für mich geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, viel Spielpraxis zu erhalten und mit meinem Spiel der Mannschaft zu helfen.»

Er hat die spielerischen Qualitäten, um zwischen Mittelfeld und Sturm einen entscheidenden Pass, etwas Kreatives, etwas Überraschendes auf den Krienser Kunstrasen zu zaubern. «Genau», sagt der Trainer, «und mehr gute Schüsse aus der Distanz.» Mulaj hat übrigens in sechs U20-Länderspielen für die Schweiz zwei Tore erzielt.

Liridon Mulaj (21), Mittelfeld. – Geboren in Biel. – Zuletzt bei Xamax Neuchâtel. – Wohnhaft in Biel. – Lieblingsfussballer: Cristiano Ronaldo. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Ich will offensiv in Erscheinung treten, für Torgefahr sorgen, ob mit Pässen oder selber mit Torabschlüssen.»

Siehe oben bei Mulaj – dasselbe gilt nämlich auch für den Offensivmann mit nordmazedonischen Wurzeln. «Izer soll dem SCK genauso wie Liridon Mulaj im Mittelfeld beziehungsweise im Drittel vor dem gegnerischen Tor das bieten, was uns letzte Saison etwas gefehlt hat», sagt Berner. Was? Eben, siehe oben bei Mulaj.

Izer Aliu (20), Mittelfeld. – Geboren in Adliswil. – Zuletzt beim FC Zürich. – Wohnhaft in Adliswil. – Lieblingsfussballer: Lionel Messi. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Als Mittelfeldspieler muss ich mich an der Spielgestaltung beteiligen und defensiv gut arbeiten. Ich hoffe, dass wir zusammen erfolgreich Fussball spielen.»

Ibrahima Dieng pd Roger Keller

Was dem FCL sein Ibrahima Ndiaye, ist dem SCK sein Ibrahima Dieng. Beide stammen sie aus dem Senegal. Dieng schoss zuletzt Tore in der dritthöchsten spanischen Liga. Weil in Spanien aber die Coronaeinschränkungen sehr streng gehandhabt werden mussten, bekundet er noch einen Rückstand im Fitnessbereich. Wer unterdessen wissen will, was der 1,92-m-Angreifer draufhat, kann sich mal via facebook.com/diengoal klug machen, auch wenn dort im Moment noch von «Krienz» die Rede ist:

Ibrahima Dieng (23), Stürmer. – Geboren in Thiaroye, Senegal. – Zuletzt bei Haro Deportivo (3. spanische Liga). – Wohnhaft in Kriens. – Lieblingsfussballer: Didier Drogba. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Ich muss an mir arbeiten und mich weiterentwickeln. Ich will meine Stärken bestmöglich einbringen – und, logisch, möchte ich für den SC Kriens Tore schiessen.»

«Ein Talent mit feiner Technik», sagt Berner. «Mir gefallen seine Dynamik und seine Spielintelligenz.» Rustemoski demonstrierte sein Können am vergangenen Sonntag beim Cupsieg gegen Xamax, als er, eben erst eingewechselt, den Ball zum 3:1 auf Liridon Berisha zurücklegte.

Amel Rustemoski (20), Stürmer. – Geboren in Baden. – Zuletzt bei den Grasshoppers. – Wohnhaft in Neuenhof AG. – Lieblingsfussballer: Messi. – Das ist meine Aufgabe in Kriens: «Ich möchte natürlich viel spielen und beim SC Kriens einen Schritt weiterkommen. Als Offensivspieler sehe ich meine Aufgabe darin, für Torgefahr zu sorgen und Chancen herauszuspielen.»

Gut möglich, dass in Kriens sehr bald noch ein achter Spieler dazu kommt. Die Verhandlungen mit dem deutsch-kosovarischen Mittelstürmer Progon Maloku (20) sind aber noch nicht abgeschlossen.