Lozärner Cross: Amy Leibundgut rennt mit Lockerheit zum Sieg

Laufsport Amy Leibundgut rennt mit Lockerheit zum Sieg trotz fehlender Trainingskilometer Am Lozärner Cross findet die Obwaldnerin Amy Leibundgut (21) genau das richtige Rezept. Stefanie Meier 14.02.2022, 17.03 Uhr

Amy Leibundgut hat in den letzten Jahren viel in ihre läuferischen Fähigkeiten investiert. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 12. Februar 2022)

Der Cross-Parcours auf der Luzerner Allmend präsentierte sich in hervorragendem Zustand. Nichtsdestotrotz war der zu Beginn harte und dann immer weicher werdende Untergrund im Vergleich zu den schönen Wetterverhältnissen eine grosse Herausforderung für die Startenden. Ein «strenges Rennen, da der Boden sehr weich war», fand auch Amy Leibundgut (LA Alpnach), Siegerin der Kategorie Frauen. Den Blick stur auf den Boden gerichtet, setzte die 21-Jährige kontrolliert einen Fuss vor den anderen – stets bemüht, nicht wegzurutschen.

«Man ist gefühlt bei jedem zweiten Schritt ins Stolpern gekommen. Es brauchte also zusätzliche Kräfte, wieder neu in den Laufrhythmus hineinzufinden.»

Dazu kam, dass Leibundgut infolge Prüfungswoche nicht viele Trainingskilometer auf der Crossstrecke absolvieren konnte. Deswegen war dieser Event für sie mehr ein Training als ein Wettkampf. Doch mit ihrer Lockerheit fand sie genau das richtige Rezept, um die Konkurrenz in Schach zu halten. Mit grossem Vorsprung überquerte sie die Ziellinie. Die Zufriedenheit war ihr ins Gesicht geschrieben, die Freude über diesen gelungenen Saisonauftakt gross.

Auf der Bahn strebt sie weitere Erfolge an

Leibundgut hatte in den letzten vier Jahren viel in ihre läuferischen Fähigkeiten investiert. Unter Trainer Hanspeter Marti hat sie unter anderem ihre Rumpfstabilität verbessert und sich damit eine viel aufrechtere Haltung beim Laufen antrainiert. Sie absolviert heute mehr Laufkilometer und legt auf der anderen Seite viel Wert darauf, Sport, Studium und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Sie sagt:

«In meinem Leben dreht sich nicht alles nur um den Sport. Ich verbringe gerne Zeit mit der Familie und Freunden in der Natur oder gehe Snowboarden. Dieser Ausgleich ist mir sehr wichtig.»

Der Cross ist nicht Amy Leibundguts Lieblingsdisziplin. Sie bevorzug Bahnrennen. «Weil ich mich lieber draussen bewege als in der Halle, bestreite ich im Winter alternativ Crossläufe. Zudem sind sie ein super Training für die Stabilität und die Kraft.» Die aufstrebende Mittelstreckenläuferin über 1500 und 3000 m hat an den letzten Schweizer Meisterschaften gar einen Versuch über die 5000 m gewagt und souverän Bronze gewonnen. Darauf ist die angehende Innenarchitektin besonders stolz. Und wenn nach der Cross- die Bahnsaison startet, strebt sie weitere Erfolge an. Über 3000 m will sie unter 10 Minuten laufen, über 1500 m peilt sie eine Zeit unter 4:30 Minuten an. Für mehr Stabilität und Schnelligkeit in den Beinen absolviert Leibundgut sechs bis sieben Trainings pro Woche.

Flavia Stutz gewinnt überlegen auf Langdistanz

Auf der Langdistanz der Frauen gewann Flavia Stutz (LR Gettnau) überlegen. Die Luzernerin freute sich nach dem Crosslauf in Gettnau bereits über ihren zweiten Saisonsieg. Shirin Kerber (LA Nidwalden) überquerte die Ziellinie als Zweitklassierte der Kategorie U18. Sie vermochte auf der zweiten Runde nicht mit der Genferin Danika Slits (Athlétisme Viseu-Genève) mitzugehen. «Ich habe eine grosse Lücke zugelassen. An diesen mentalen Tiefs will ich arbeiten und umso stärker auf die Bahn zurückkehren», sagt sie.

Leichtathletik

Lozärner Cross. Männer. 6 Rd: 1. Seare Weldezghi (Unterstrass) 20:46,28. 2. Roman Renner (Rotkreuz) 20:53,36. 5. Daniel Lustenberger (Horw) 21:30,02. 7. Yves Cornillie (Gettnau) 22:04,33. 8. Matthias Schöpfer (Sempach) 22:08,34. 9. Sandro Schmid (Zug) 22:10,61. 11. Simon Schüpbach (Gettnau) 22:24,35. 12. Sven Marti (Nidwalden) 22:24,37. – Masters. 6 Rd: 1. Neil Burton (Basel) 21:41,36. 4. Alexander Kerber (Nidwalden) 24:37,87. 10. Roger Burch (Cham) 27:24,41. 12. Andrea Pileggi (Luzern) 28:28,49. 14. Heinz Arnold (Ebikon) 33:11,38. 15. Reto Maissen (Baar) 33:13,47. – U20. 6 Rd: 1. Pascal Schärer (Uster) 21:50,67. 12. Yosief Tewelde (Luzern) 25:08,88. 13. Dominik Niederberger (Hergiswil) 25:25,66. 14. Jonas Gisler (Ballwil) 25:26,43. – U18. 4 Rd: 1. Matthieu Bührer (Fribourg) 13:56,03. 9. Lars Arnet (Zug) 15:20,07. 19. Matthias Bolzern (Beromünster) 17:52,46. – U16. 3 Rd: 1. Michaele Mengistou (Genève) 10:43,45. 4. Noah Lang (Luzern) 11:40,05. 7. Nicholas Cazacu (Luzern) 12:07,62. 10. Niklas Christen (Nidwalden) 12:42,60. 12. Jannes Nowusch (Ebikon) 12:48,77.

Frauen. 4 Rd: 1. Amy Leibundgut (Alpnach) 15:59,43. – Masters. 4 Rd: 1. Nisa Camelo (Genève) 16:46,91. 2. Barbara Jurt (Nidwalden) 17:44,43. 4. Priska Buob (Luzern) 20:57,60. 5. Margrit Bänziger (Ebikon) 21:38,12. 6. Alvarez Bernadette (Kerns) 21:43,86. – U20. 4 Rd: 1. Elena Eichenberger (Langenthal) 15:52,72. 5. Ariane Krummenach (Kerns) 17:02,97. 8. Nina von Atzigen (Alpnach) 18:19,96. 9. Isabelle Gisler (Altdorf) 18:32,00. – U18. 3 Rd: 1. Danika Slits (Genève) 11:27,11. 2. Shirin Kerber (Nidwalden) 11:36,32. 4. Florina Jurt (Beckenried) 12:12,44. 7. Gwen Bucher (Beromünster) 12:25,80. 8. Jurt Katharina (Beckenried) 12:31,84. – U16. 3 Rd: 1. Agathe Pittet (Genève) 11:49,25. 8. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 12:34,53. 9. Livia Estermann (Gettnau) 12:35,17. 11. Seraina Kulli (Gettnau) 12:47,85. – Alle Resultate: luzernercross.ch

Magglingen. Hallenmeeting und Mehrkampf Hallen-SM. Männer. 60 m: 1. William Jeff Reais (Zürich) 6,71. Nico Wyss (Luzern) 7,06.Raphael Huber (Willisau) 7,08. Jonas Luthiger (Luzern) 7,36. Christopher Grossniklaus (Zug) 7,69. Sven Rymann (Nidwalden) 8,22. – 60 m/So: 1. Fabio Luginbühl (Thun) 6,88 (VL 6,86). 6. Nico Wyss 7,17 (VL 7,15). Jonas Luthiger 7,32. Christopher Grossniklaus 7,67. – 200 m/Sa: 1. Felix Svensson (Versoix) 21,28. 10. Wyss Nico 22,14. – 200 m: 1. Arnaud Vergères (Genève) 22,22. 2. Nico Wyss 22,22. – 400 m: 1. Lionel Spitz (Adliswil) 47,63. Colin Zumbühl (Sarnen) 54,42. – 600 m: 1. Filippo Moggi (Zürich) 1:18,42. 9. Andreas Habermacher (Luzern) 1:33,52. – 800 m: 1. Elia Triaca (Zürich) 1:55,93. 7. Sämi Duss (Sarnen) 2:01,13. – 1000 m: 1. Jonas Schöpfer (Sempach) 2:26,38. Andreas Habermacher 2:58,44. – Weit: 1. Benjamin Gföhler (Zürich) 7,81. 5. Raphael Huber 7,16. – Hoch: 1. Andri Oberholzer (Amriswil) 2,01. Sven Rymann 1,63. – Kugel: 1. Andri Oberholzer 15,07. 7. Fabio Kissling (Brunnen) 11,72. – Hallensiebenkampf: 1. Andri Oberholzer 6041. 7. Fabio Kissling 4087. – U20: Weit: 1. Fabio Küchler (Rothenburg) 6,63. 4. Lars Mäsing (Brunnen) 6,33. – Hoch: 1. Andrin Huber (Teufen) 1,92. 2. Lars Mäsing 1,80. 3. Fabio Küchler (Rothenburg) 1,77. – Hallensiebenkampf: 1. Andrin Huber 5259. 2. Fabio Küchler 5070. 5. Lars Mäsing 4954.

Frauen. 60 m: 1. Mujinga Kambundji (Bern) 7,14. Julia Niederberger (Nidwalden) 7,69. Elaine Den Exter (Luzern) 7,74. Céline Schwarzentruber (Willisau) 8,12. – 60 m: 1. Géraldine Frey (Zug) 7,26 (VL 7,25). Selina Odermatt (Nidwalden) 8,50. – 200 m: 1. Niederberger 24,22. 11. Elaine Den Exter 26,69. 14. Odermatt 26,93. – 400 m: 1. Audrey Werro (Belfaux) 53,03. 9. Michelle Liem (Nidwalden) 57,40. – Weit: 1. Alessia Danelli (Zürich) 5,94. Selina Odermatt 5,49. 9. Dafina Zuka (Zug) 5,22. – 1500 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 4:35,67. – Hoch: 1. Livia Odermatt (Luzern) 1,73. 10. Selina Odermatt 1,50. – Männer/Frauen. Stab: 1. Marius Farquet (Martigny) 4,00. 5. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 3,60. 8. Andrin Vonäsch (Brunnen) 3,20. – Kugel: 1. Miryam Mazenauer (Teufen) 14,96. Mia Feer (Hochdorf) 11,63. – Hallenfünfkampf: 1. Sandra Röthlin (Kerns) 4174. – U20. Hallenfünfkampf: 1. Marina Zanoni (Therwil) 3829. 5. Livia Tonazzi (Brunnen) 3462. 7. Karin Vogel (Alpnach) 3009. – U18. 60 m Hürden: 1. Eve Attenhofer (Basel) 8,59. 2. Zuka 8,84. 6. Selina Odermatt 9,26.