Langlauf Mitglieder des Skiklubs Horw dominieren beim Nachtsprint Die Luzerner Talente Nadia Steiger und Philippe Meyer gehören beim Nachtsprint in Engelberg zu den grossen Figuren. Auch Daniel Grätzer vom SC Drusberg kann überzeugen. Roland Bösch 06.02.2022, 18.16 Uhr

Die 17-jährige Nadia Steiger siegt im Rennen der Frauen. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 4. Februar 2022)

Wie die A-Post war Pöstler Daniel Grätzer am Freitagabend beim Finallauf des Nachtsprints in Engelberg unterwegs. Der Mann aus dem Kanton Schwyz deutete als Zweiter des Prologs bereits seine Ambitionen im Rennen der Männer an. Den Viertelfinal entschied er in der Folge für sich, bevor er im Halbfinal Pascal Wolf vom Skiklub Schwendi-Langis den Vortritt liess. Als Zweiter reichte es Grätzer jedoch souverän für den Finallauf. Dort drehte er auf und verwies Wolf, den Nachtsprint-Sieger aus dem Jahr 2017, auf den Ehrenplatz.

Für Grätzer vom Skiklub Drusberg ist es der zweite Podestplatz in Engelberg. Vor zwei Jahren wurde er Zweiter. «Den Nachtsprint nutze ich als Vorbereitung auf die Swiss-Cup-Rennen in Klosters», erklärte Grätzer, der als Spätzünder bezeichnet werden kann. Mit 23 Jahren bestreitet er erst seine zweite Swiss-Cup-Saison. Kurz vor dem Jahreswechsel gelang ihm in Campra mit dem 8. Rang im 15-Kilometer-Rennen in der freien Technik ein erstes Ausrufezeichen, bevor er dann krankheitsbedingt den ersten Teil der Schweizer Meisterschaften auslassen musste. «Mein grosses Ziel ist und bleibt, mindestens einmal beim Weltcup-Sprint in Davos am Start zu stehen», so Daniel Grätzer.

Meyers dritter Sieg in Serie

Für den Weltcup aufdrängen möchte sich früher oder später auch der Horwer Philippe Meyer. Der bald 19-Jährige dominierte beim Nachtsprint das gut besetzte Feld der U18/U20-Kategorie nach Belieben. Im Prolog lieferte er sogar die schnellste Zeit aller Startenden ab. Für den Athleten des Skiklubs Horw ist es am Fusse der grossen Titlisschanze der dritte Sieg in Serie. «Die Strecke in Engelberg liegt mir irgendwie. Ich gehe immer wieder gerne an den Start, denn ein solcher Sieg ist gut für das Mentale», gab Meyer zu Protokoll. Positive Energie kann er nach einem durchzogenen Saisonstart gebrauchen. Zuletzt musste er aufgrund eines Coronafalls im engeren Umfeld auf die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften im Sparenmoos verzichten.

Philippe Meyer (Horw) wird von Matthias Riebli (Schwendi-Langis) verfolgt. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 4. Februar 2022)

Steiger dreht den Spiess um

Sichtlich wohl fühlt sich in Engelberg auch Nadia Steiger. Die 17-jährige Horwerin besucht die Sportmittelschule und redet beim Nachtsprint gerne ein ernstes Wörtchen mit. Als U16-Athletin trat Steiger bereits zweimal die Heimreise als Siegerin an. Im letzten Jahr musste sie sich beim Rennen der U18/U20 nur von Selina Haas geschlagen geben. Nun drehte Steiger im Rennen der Frauen den Spiess um, die Marbacherin Haas wurde hinter Steiger Zweite. Für die zweifache Medaillengewinnerin an den Schweizer Meisterschaften schon fast ein Pflichtsieg? «Diese Frage hat mir auch mein Vater gestellt. Ich gehe jedoch eigentlich nie an den Start mit solchen Gedanken», sagte Steiger. Zu viel Grübeln will sie so oder so nicht, sondern Rennen um Rennen ihr Bestes geben – im Wissen, das gute Resultate die Türe öffnen könnten für einen der bevorstehenden Grossanlässe. «Gerne würde ich die Schweiz vom 21. bis 25. März 2022 an den Europäischen Olympischen Jugendspielen im finnischen Vuokatti vertreten», so Steiger.

Nachtsprint Engelberg. Auszug aus der Rangliste. Frauen (15 Klassierte): 1. Nadia Steiger (Horw). 2. Selina Haas (Marbach). 3. Anja Fischer (Engelberg). 4. Vilde Austad (NOR). – U16 (14): 1. Zoë Felder (Schwendi-Langis). 2. Dunja Walker (Unterschächen). 3. Céline Emmenegger (Flühli). 4. Elin Kiener (Thun). – U14 (10): 1. Elena Frei (Unterschächen). 2. Nina Walker (Unterschächen). 3. Seraina Kempf (Unterschächen) 4. Carina Haas (Marbach).

Männer (17 Klassierte): 1. Daniel Grätzer (Drusberg). 2. Pascal Wolf (Schwendi-Langis). 3. Nicola Müller (Einsiedeln). 4. Pascal Christen (Bannalp-Wolfenschiessen). – U18/U20 (14): 1. Philippe Meyer (Horw). 2. Matthias Riebli (Schwendi-Langis). 3. Janik Joos (Horw). 4. François Mars (Engelberg). 5. Silvan Lauber (Horw). Julian Emmenegger (Flühli). – U16 (11): 1. Vince Vogel (Schwendi-Langis). 2. Lavio Müller (Einsiedeln). 3. Gian-Luca Haas (Marbach). 4. Elias Haas (Marbach). – U14 (11): 1. Marco Lauber (Horw). 2. Nico Briker (Unterschächen). 3. Matteo Gisler (Schattdorf). 4. Fabian Buholzer (Horw).