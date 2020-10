Nach dem Unterbruch der Unihockey-Saison gibt es mehr Fragezeichen als Lösungen Auch im Unihockey wird der Betrieb heruntergefahren. Doch spielen die NLA-Teams von Zug United und Ad Astra Sarnen bald wieder? Ruedi Burkart 29.10.2020, 19.10 Uhr

Die Unsicherheit in der Unihockeyszene ist gross. Auch bei Ad Astra Sarnen mit Basil von Wyl (rechts). Bild: André Düsel (Winterhur, 5.Oktober 2020)

Patrick Trachsel hat es vorausgesehen. Schon am Abend vor der Bekanntgabe der neuen Massnahmen gegen die Coronapandemie am Mittwoch orakelte der Präsident von Zug United: «Wir werden einen erneuten sportlichen Lockdown erleben. Bei diesen hohen aktuellen Zahlen von Infizierten hat der Bundesrat gar keine andere Möglichkeit, als hart durchzugreifen.» Trachsels Vorahnung bewahrheitete sich. Ab sofort sind Teamtrainings verboten – eigentlich. Doch laut der Medienmitteilung vom Donnerstagabend von Swiss Unihockey gelten die NLA-Teams der Männer und Frauen als Profimannschaften. Doch was ist mit der U21? Die dient ja per Definition als Reservoir für das Fanionteam.

Die Unsicherheit bei Zug und in der Unihockeyszene generell ist gross. So wurden am Abend nach den bundesrätlichen Informationen die Zuger Vereinsmitglieder mit einer E-Mail dahin gehend informiert, dass bis Ende dieser Woche nicht mehr trainiert werden darf. Auch die eigentlich vom Kontaktsport-Verbot ausgenommenen U14- und U16-Teams müssen den Hallen fernbleiben. Grund: Es bestünden «noch einige Unsicherheiten und es müssen weitere Abklärungen getroffen werden». Man werde in den nächsten Tagen das weitere Vorgehen kommunizieren.

Finanziell mit einem blauen Auge davon gekommen

Bruno Schelbert, Zugs Sportchef, zur «Profi-Frage»: «Natürlich gehört NLA-Unihockey in diesem Zusammenhang zum Profisport, ähnlich wie beispielsweise Handball oder Volleyball.» Dies sehen das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das Bundesamt für Sport (Baspo) und Swiss Olympic gleich und haben am Donnerstag entschieden, dass die Nationalliga A der Männer und der Frauen im Unihockey als Profiligen gelten.

Was dies für eine allfällige Wiederaufnahme der bis Ende November unterbrochenen Meisterschaft bedeutet, war gestern Abend jedoch noch unklar. Es wird nun die Option geprüft, ob die NLA-Saison bereits früher den Spielbetrieb wieder aufnehmen kann. Zuschauer an den Spielen wären maximal 15 erlaubt. Der Verband klärt die offenen und kommuniziert, sobald Klarheit herrscht.

Finanziell sei man aus der ersten Coronawelle mit einem blauen Auge gekommen, lässt Trachsel wissen. «Wir konnten Kurzarbeit anmelden, zudem wurden wir von Stadt und Kanton unterstützt.» Doch jetzt kommt die zweite Welle, und dies viel früher in der Saison als die erste. Trachsel sagt:

«Es ist frustrierend für alle. Ich gebe es zu: Momentan sehen wir mehr Fragezeichen als Lösungen.»

Ein solches steht beispielsweise auch hinter der Durchführung der äusserst beliebten «X-Mas Floorball Days», an welchen in den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester Dutzende von Mädchen und Knaben das Unihockey-ABC lernen.

Irritationen beim Sarnen-Präsidenten

Bei Ad Astra Sarnen, dem zweiten Zentralschweizer NLA-Verein, ist man in einer ähnlichen Lage wie in Zug. Präsident André Küchler stellt sich ebenfalls die Profi-Frage. Und er zeigt sich ein wenig irritiert davon, dass Swiss Unihockey vor einer Woche per sofort alle Meisterschaftsspiele bis Ende November abgesagt hatte. «Am Vorabend hiess es von offizieller Seite noch, dass man spielen wolle. Ein paar Stunden später kam die Meldung, dass der Meisterschaftsbetrieb unterbrochen ist», so Küchler.

Auf die Teamtrainings verzichteten die Obwaldner in den Tagen darauf allerdings nicht, einfach unter Einhaltung der allgemeingültigen Auflagen. Küchler fragt rhetorisch:

«Was nützt es, wenn die Kinder statt in der Halle spielen, draussen herumhängen?»

Apropos: Die Sarner Nachwuchsabteilung ist sportliche Heimat von 250 Mädchen und Knaben, total führt Ad Astra sieben Nachwuchsteams und eine Unihockeyschule. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat laut Küchler in den vergangenen Tagen niemand einen Trainingsbesuch abgesagt.

Mitglieder zeigen sich solidarisch

Aus dem Lockdown im vergangenen Frühling, als zeitweise überhaupt kein Sport mit Körperkontakt mehr erlaubt war und die Mitglieder wochenlang nicht mehr in der Halle ihrem Hobby frönen durften (Küchler: «Diese Zeit war vor allem für unsere Nachwuchsspieler ein Horror»), sind die Sarner aus finanzieller Sicht bis jetzt halbwegs glimpflich davongekommen. «Ich darf unseren Mitgliedern ein Kompliment machen. Sie haben sich in dieser schwierigen Zeit sehr solidarisch verhalten», so der Präsident. Niemand habe einen Teil des Jahresbeitrags zurückgefordert, so konnte die Kasse einigermassen im Lot gehalten werden. André Küchler sagt:

«Die Lage hat sich aber wieder entsprechend verschlechtert und wird nicht besser werden, da uns ohne Spiele die Einnahmen fehlen.»

Im Frühling vergingen vom Saisonabbruch Mitte März bis zum ersten Teamtraining unter strengen Auflagen mehr als zwei Monate. Wie lange es diesmal dauern wird, bis alle Unihockeyaner wieder dem löchrigen Ball nachrennen dürfen? Eine Prognose abzugeben, wagt derzeit niemand.