Urner Nachwuchs kämpft um nationale Ringer-Titel

Ringen Urner Nachwuchs kämpft um nationale Titel An den Schweizer Meisterschaften in Altdorf wollen auch die Urner Vertreter glänzen. Caroline Christen 03.04.2022, 16.10 Uhr

Das achtköpfige OK ist stolz, dass die Schweizer Meisterschaften der Jugend A und Junioren im Kanton Uri stattfinden. Bild: PD

Nach fast zehn Jahren Unterbruch werden am kommenden Samstag in der Altdorfer Feldli-Halle wieder Schweizer Meisterschaften im Ringen ausgetragen. In der Stilart Freistil werden die Nachwuchsringer der Alterskategorien Jugend A sowie Junioren die Titel unter sich ausmachen.