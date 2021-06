Landhockey Neuer Modus in der Meisterschaft sorgt für Kuriosum Der Luzerner SC mit Goalie Lars Kleikemper kämpft um den Meistertitel im Feldhockey – obwohl er am Wochenende abgestiegen ist. Stephan Santschi 07.06.2021, 16.34 Uhr

Mission Meistertitel: LSC-Rückhalt Lars Kleikemper (25) glaubt, dass sein Team jeden Gegner schlagen kann.







Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. Juni 2021)

Absteigen und eine Woche später Meister werden, im Feldhockey der Männer ist dies möglich. Zurückzuführen ist dieses Kuriosum auf den 2019 neu installierten Modus. Die höchste Liga heisst seither NLA Master, umfasst sechs Teams und besteht aus drei Abschnitten, in der jeweils eine Einfachrunde mit fünf Partien gespielt wird. Am Ende jedes Abschnitts steigen zwei Mannschaften ab und werden durch zwei Aufsteiger aus der unterklassigen NLA Challenge ersetzt. Am vergangenen Sonntag stand in Zürich die letzte Runde des dritten Teils auf dem Programm und der LSC, eigentlich ein NLA-Spitzenteam, rutschte nach der dritten Niederlage in Serie auf Rang fünf ab und beendete die Saison auf einem Relegationsplatz. «Dumm gelaufen», ärgert sich Goalie Lars Kleikemper. «Die schlechte Chancenauswertung wurde uns zum Verhängnis. Und dann haben wir auch noch die Defensive vernachlässigt.»

Für den Showdown der Meisterschaft, das Final-Four-Turnier in Genf am nächsten Wochenende, waren die Luzerner, die ein paar angeschlagene Akteure schonten, aber bereits gesetzt. Hierzu qualifiziert man sich nämlich über die Rangliste der gesamten Saison, und da figurieren sie auf dem zweiten Platz. «Diesbezüglich ist der Modus nicht ausgereift», sagt Kleikemper. Nicht auszuschliessen sei aber, dass im Sommer eine Aufstockung der höchsten Liga oder der Verzicht eines Aufsteigers doch noch für den Luzerner Ligaerhalt sorgen könnte. Falls nicht, werden sie nach fünf Partien der neuen Spielzeit bereits wieder aufsteigen können.

Highlight in der vollen Maihofhalle

Wie auch immer: Der LSC will sich nun voll und ganz der Mission Meistertitel widmen, am Samstag trifft man im Halbfinal auf Gastgeber Servette. Im Jahr 2007 gewannen die Luzerner Hockeyaner zum letzten Mal die Goldmedaille auf dem Feld.

«Wenn ich die Fortschritte und den Einsatz unserer Mannschaft im Training sehe, steht für mich fest: Es wird Zeit, dass das Glück in entscheidenden Spielen auf unsere Seite fällt und dass wir Meister werden»,

betont Lars Kleikemper. Der 25-jährige Stadtluzerner brennt auf diesen Saisonhöhepunkt, auch weil er wegen der Coronamassnahmen lange auf solche Alles-oder-Nichts-Spiele warten müssen hat. Im Januar 2020 schaffte er mit dem Schweizer Nationalteam in der proppenvollen Luzerner Maihofhalle den viel umjubelten Aufstieg in die höchste Klasse der Europameisterschaft. Kleikemper reihte damals Parade an Parade, war beim wegweisenden 2:1-Sieg gegen Portugal die Schlüsselfigur. «Ich brauche solche Spiele, sie pushen mich, sorgen für noch mehr Spannung in meinem Körper.»

LSC-Goalie Lars Kleikemper ist Hallen-Europameister mit der Schweiz und spielte drei Jahre lang in Stuttgart.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 3. Juni 2021)

Die Ausgangslage im NLA-Meisterrennen ist ausgeglichen, Wettingen (1.), Luzern (2.), Servette (3.) und Olten (4.) können sich alle gefährlich werden. Auf dem Papier ist Serienmeister Wettingen Favorit, seit 2015 krallte er sich jedes Jahr die Trophäe, doch Kleikemper hält fest: «Vor einer Woche verloren wir zwar mit 0:3, Wettingen war aber nicht besser.» Wenn man das eigene Potenzial ausschöpfe, könne kommen, wer wolle, der LSC sei im Stande, jeden Konkurrenten zu schlagen – so wie im zweiten Saisonabschnitt, als man alle fünf Partien gewann. «Wir spielen schon lange zusammen, viele kennen sich seit dem U12-Alter. Wir verfügen über Erfahrung, haben im Team kein extremes Gefälle und Topspieler, die ihre Linie leiten.» Im Sturm ist dies Nick Schwehr, der zuletzt ein halbes Jahr in Spanien gespielt hat. Im Mittelfeld sind es Martin Greder und Michael Casagrande, in der Abwehr Lars Horvath und Sebastian Schneider, während Lars Kleikemper zwischen den Pfosten für Stabilität sorgt.

Freundin mit LSC-Frauen im Finalturnier

Kleikemper profitiert dabei von den Erfahrungen, die er im Ausland gemacht hat. Drei Saisons spielte der Sohn eines Deutschen und einer Schweizerin bei den Stuttgarter Kickers und arbeitete nebenher als Schreiner. Auf dem Feld stellten die Schwaben ein solides Mittelfeldteam in der 2. Bundesliga, in der Halle glückte vorübergehend sogar der Aufstieg in höchste Spielklasse. «Es war eine stressige Zeit, mein Spiel habe ich aber weiterentwickeln können. Ich bin ruhiger geworden, früher ging ich aggressiver und offensiver in 1:1-Situationen, in Stuttgart habe ich mein Spiel auf der Linie verbessert», berichtet Lars Kleikemper.

Als es zum Trainerwechsel kam, habe er sich nicht mehr wohlgefühlt, und so entschied er sich im März 2020 zur Rückkehr in die Schweiz. Zu ihm nach Luzern zog auch Pauline Bühner, die er in Stuttgart kennen gelernt hat und die am Wochenende mit den Frauen des Luzerner SC ebenfalls am Finalturnier in Genf im Einsatz stehen wird (siehe Kasten).

Landhockey

Genf. Final Four. Männer. Halbfinals. Samstag, 13.00: Luzerner SC (2. Qualifikation) – Servette (3.). – 17.00: Wettingen (1.) – Olten (4.); kleiner und grosser Final am Sonntag (12.00/16.00).

Frauen, Halbfinals. Samstag, 11.00: Wettingen (1. Qualifikation) – Genève (4.). – 15.00: Olten (2.) – Luzerner SC (3.); kleiner und grosser Final am Sonntag (10.00/14.00).

Männer. NLA Master. Letztes Spiel im 3. Abschnitt: GC Zürich – Luzerner SC 3:2 (2:0). – Rangliste (alle 5 Spiele): 1. GC Zürich 12 Punkte. 2. Wettingen 11. 3. Olten 7. 4. Servette 7. 5. Luzerner SC 6. 6. Basler HV 2.

Frauen. NLA: Black Boys Genf – Luzerner SC 0:3 (0:0) n.P. – Rangliste (alle 12 Spiele): 1. Wettingen 34 Punkte. 2. Olten 19. 3. Luzerner SC 11. 4. Black Boys Genf 8.