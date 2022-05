Nidwaldnerlauf findet zum 25. Mal statt

Laufsport Nidwaldnerlauf feiert 25-Jahr-Jubiläum An Samstag wird in Stans wieder ermittelt, wer zu den Schnellsten im Kanton gehört. Stephanie Blättler 05.05.2022, 14.38 Uhr

Bei den Schülerinnen und Schülern ist der Nidwaldnerlauf sehr beliebt. Bild: Sven Marti

Stöbert man durch die 25 Jahre alten Bilder des Nidwaldnerlaufs, fallen Athletinnen und Athleten in den Kinderkategorien auf, die auch am Samstag wieder am Start stehen werden. Die einen nehmen nun mit ihren Kindern am Familienlauf teil, andere laufen noch aktiv in den Erwachsenenkategorien mit. Und wieder andere finden sich unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ein, in alten Erinnerungen schwelgend. Über die 25 Jahre hat Nidwalden immer wieder neue Lauftalente hervorgebracht, die häufig am Nidwaldnerlauf zu sehen und zu bejubeln waren.

Auch dieses Jahr werden sie wieder da sein, die schnellen, bekannten Nidwaldner Läuferinnen und Läufer wie auch die Athletinnen und Athleten im Breitensportbereich.

Beckenried zeigt sich besonders engagiert

Der Startschuss zum 25. Nidwaldnerlauf fällt um 15 Uhr mit der Familienkategorie, gefolgt von den traditionell grossen Schülerfeldern und Teams. Immer beliebter werden die Klassenstafetten, die um 17 Uhr auf die Strecke gehen. Insbesondere Beckenried zeigt sich sportlich und tritt mit über 50 Schülerinnen und Schülern an. In Sachen Engagement für den Schülerlaufsport ist die Gemeinde Beckenried an diesem Nidwaldnerlauf wohl unschlagbar. Die Jugend- und Erwachsenenkategorien laufen die rund zwei bis zehn Kilometer zwischen 17.15 und 18 Uhr.

Nicht zufällig führt der organisierende Verein LA Nidwalden den diesjährigen Lauf am späteren Samstagnachmittag durch. Damit bleibt für alle Teilnehmenden und Zuschauerinnen und Zuschauer nach dem Lauf die Möglichkeit, im aufgebauten «Village» in Stans zu verweilen und das gesellschaftliche Beieinandersein bis am Abend zu geniessen.

Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. Weitere Informationen: nidwaldnerlauf.ch.