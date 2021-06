Luzern Noah Dje will sich für die Europameisterschaften qualifizieren Am Event des Innerschweizer Leichtathletikverbandes (ILV) setzt sich der 18-Jährige vom LC Luzern gut in Szene. Stefanie Barmet 14.06.2021, 16.52 Uhr

Noah Dje bei seinem Rennen über 200 m. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 13. Juni)

Beim zweitägigen ILV-Event für die Nachwuchskategorien auf der Luzerner Allmend konnten mehrere Talente überzeugen. Dazu zählt Noah Dje (18) vom LC Luzern. Auf seiner Heimanlage trat er über 100 und 200 m sowie im Kugelstossen an. In der Wurfdisziplin gewann er mit einer Weite von 13,30 m Gold, über 100 und 200 m wurde mit 10,93 und 22,54 Sekunden jeweils Zweiter. Den Sieg holte sich in beiden Rennen sein Vereinskollege Nico Wyss mit 10,91 und 22,05 Sekunden. Aufgrund eins zu starken Rückenwind gehen die 100-m-Zeiten nicht in die Bestenliste ein. «Das 100-m-Rennen war gut, mein erst zweites 200-m-Rennen geht in Ordnung», so Dje.

«Hintenraus fehlt mir noch das Stehvermögen. Im Kugelstossen blieb ich jedoch deutlich unter meiner persönlichen Bestweite von 14,56 Metern zurück.»

Das Training verlief in den vergangenen Monaten vielversprechend, was sich in den guten Leistungen des Sport-KV-Absolventen widerspiegelt. So konnte er sich in den letzten Wochen im Weitsprung auf 6,95 m und über die Kurzhürden auf 14,45 Sekunden steigern. «Mein grosses Ziel ist ein Start an den Junioren-Europameisterschaften in Tallinn. Wenn möglich möchte ich mich im Dreisprung oder über die Kurzhürden dafür qualifizieren.» Über 110 m Hürden steht die Limite bei 14,25 Sekunden, im Dreisprung bei 15,05 m. Die persönliche Bestleistung von Dje, der acht bis neun Trainingseinheiten pro Woche absolviert, steht bei 14,65 m.

Cyrill Amhof mit geglücktem Comeback

Bis am 4. Juli hat er noch Zeit, um die geforderten Werte zu realisieren. Die Junioren-Gala in Mannheim und die Schweizer Meisterschaft im Nachwuchs bilden weitere Fixpunkte. Dje: «Ende Saison werde ich meinen ersten Zehnkampf und auch über 400 m Hürden ein Rennen bestreiten. Von den körperlichen Voraussetzungen her, habe ich da wohl das grösste Potenzial.»

In der U16-Kategorie gab Cyrill Amhof vom LC Luzern, der sich Ende der vergangenen Saison im Speerwerfen eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte, sein Comeback. Mit 50,61 m im Diskus- sowie 53,90 m im Speerwerfen stellte er Schweizer Saisonbestleistungen auf.