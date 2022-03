Cyril Fähndrich misst sich nochmals mit seinem Vorbild

Langlauf Noch einmal in der Loipe mit Dario Cologna: Cyril Fähndrich freut sich über «Riesenehre» Langlauf-Star Dario Cologna bestreitet an den Schweizer Meisterschaften sein letztes Elite-Rennen. Für den Luzerner Cyril Fähndrich ist das eine grosse Motivation. Jörg Greb 24.03.2022, 16.46 Uhr

Cyril Fähndrich (22) liebäugelt mit Medaillen an den Schweizer Meisterschaften. Bild: Federico Modica/Freshfocus (Oslo, 6. März 2022)

Es passt zum Charakter von Dario Cologna, dass er seine grosse Karriere im einfachen Rahmen beendet: an den Schweizer Meisterschaften in Sparenmoos ob Zweisimmen. Am Freitag startet der Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und Tour-de-Ski-Rekordsieger im Skiathlon und am Samstag im 50-km-Klassischrennen.

Diese beiden letzten Auftritte bilden nochmals eine Möglichkeit, sich mit dem besten Schweizer Langläufer der Geschichte direkt zu vergleichen, auch für Cyril Fähndrich, den 22-jährigen Aufsteiger dieser Saison. «Für mich ist es eine Riesenehre und eine letzte Chance», sagt der Eigenthaler. Er war zweifacher Tagessieger eines Alpencup-Rennens in diesem Winter und Vierter der U23-Weltmeisterschaften, nun freut er sich aufs «Mitfighten mit Dario» und ist überzeugt, dass der grosse Sportler «nochmals alles geben und zu einem Spektakel beitragen wird».

Fähndrich hat sich selber klare Ziele gesetzt für diese Rennen: eine Medaille oder gar zwei. Nachdem er bei den U20 und U18 sechs Medaillen an Schweizer Meisterschaften hat erkämpfen können, drei davon in Gold, fehlt ihm die Elite-Medaille noch. Dass es im ersten Meisterschaftsteil im Januar nicht zu mehr als einem fünften (Sprint) und einem sechsten Rang (Einzelstart) reichte, kann er sich erklären: «Mein Fokus war damals nicht auf die Meisterschaften ausgerichtet, ich trainierte davor hart und viel.»

Fähndrich stellt sich auf harten Wettkampf ein

Mit Spannung blickt er auf das Rennen über 50 km. «Noch fehlt mir über diese Langdistanz die Erfahrung, noch weiss ich nicht, ob ich durchziehen kann», sagt Fähndrich. Zwei Wettkämpfe über diese Distanz hat er erst bestritten. Gleichwohl weiss er, worauf er bei einer Renndauer von wohl über zwei Stunden besonders zu achten hat: «Energie sparen, mich gut verpflegen und das Richtige in passenden Mengen trinken.» Im Klaren ist sich Fähndrich, dass die selektive Strecke fordern wird. «Ich stelle mich auf ein hartes Rennen ein, und da kein Skiwechsel möglich ist, wird die Wachswahl ebenso von grosser Bedeutung sein.»

Mit gemischten Gefühlen blickt Fähndrich auf sein Topresultat des Winters: Beim vierten Rang an der U23-WM verpasste er Bronze nur um 2 Sekunden. «Das ist Part of the Game» sagt er, «das ist schlicht Glück oder Pech.» Die Konsequenz: «Ich arbeite hart weiter, dass ich bei der Elite bald um die Ränge 1 und 2 kämpfen kann.» Dabei dienen ihm Dario Cologna und seine vier Jahre ältere Schwester Nadine als Vorbilder. Nadine Fähndrich ist in der Weltspitze angelangt und steuert am Wochenende die beiden Einzeltitel bei den Frauen an. «Es ist cool, auch mit ihr unterwegs zu sein», sagt Cyril Fähndrich.