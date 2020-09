Porträt Die Zuger Eishockeyanerin Noemi Ryhner will mit Lugano um den Titel spielen Die 20-jährige Zugerin Noemi Ryhner stürmt neu für die Ladies Lugano – und freut sich über eine Ausnahmekönnerin. Daniel Monnin 22.09.2020, 05.00 Uhr

Die Ausgangslage in der obersten Frauen-Liga ist spannender geworden, die Stärkeverhältnisse haben sich in einem turbulenten Transfersommer leicht verschoben. Neben den Dauerbrennern ZSC Lions und Ladies Lugano könnte mit den neugegründeten Thurgau Indien Ladies eine dritte Kraft ins Titelrennen eingreifen. Auch der letztjährige Finalist Neuchâtel Hockey Academy will wieder vorne mitmischen. Bomo Thun und Reinach kommt die Rolle des Spielverderbers zu. Bedeutende Abgänge melden einerseits die ZSC Lions, aber auch Reinach, das Team mit den meisten Zentralschweizerinnen, hat deutlich an Durchschlagskraft eingebüsst.

Für Noemi Ryhner, die 20-jährige Stürmerin aus Baar, ist vieles neu. Einerseits gehört sie dem neuen Förderpool des Frauen-Nationalteams an und trainiert dreimal die Woche in der Swiss Women’s Hockey Academy im Spitzensportzentrum On your Marks (OYM) in Cham. Andererseits wird sie nach drei Jahren in Reinach nun für die Ladies Lugano stürmen. Das hat ihr Eishockeyleben – neben ihrem 60-Prozent-Job in Sihlbrugg – völlig neu getaktet.

Noemi Ryhner trainiert dreimal pro Woche im OYM. Bild: Manuela Jans-Koch (Cham, 17. September 2020)

Sie schwärmt von den Trainings in Cham: «Das ist schon etwas anderes, als ich es mir bisher gewohnt war. Dreimal die Woche, jeweils von 16 bis 21 Uhr, eine solche Belastung kannte ich bisher noch nicht.» Die Intensität sei hoch, jede der «jeweils 18 bis 20 Spielerinnen ist bis in die Fingerspitzen motiviert, alle verfolgen die gleichen Ziele und alle sind ungefähr auf dem gleichen Level». Ryhner kommt entgegen, dass mit Evelina Raselli und Nicole Bullo zwei weitere Lugano-Spielerinnen teilweise in Cham trainieren. «Wir haben mit Lugano jeweils nur ein einziges Training am Freitagabend, in dem teamspezifische Sachen angeschaut werden können. Das muss kein Nachteil sein, denn wir kennen uns schon länger, und mit Raselli oder Bullo spiele ich auch in der Nati zusammen.»

Europas beste Stürmerin in den eigenen Reihen

Freudig überrascht wurde Ryhner und ihre Teamkolleginnen vom Transfer der finnischen Ausnahmekönnerin Michelle Karvinen. Sie gelte nicht zu Unrecht als beste Stürmerin in Europa. Die Karrierewerte der 30-Jährigen sind beeindruckend: In fünf Jahren in der schwedischen Liga kam sie mit Lulea in 187 Spielen auf 163 Tore und 210 Assists, in 13 Jahren mit dem finnischen Nationalteam brachte sie es in 300 Spielen auf 320 Punkte (154 Tore, 166 Assists) und holte an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen eine Silber- und sechs Bronzemedaillen. Wie schwer es ist, gegen die Topstürmerin zu spielen, hat die Ryhner in Duellen gegen Finnland bereits mehrfach miterlebt. Das sei es schon besser, die Finnin in den eigenen Reihen zu wissen, sagt sie lachend. Zudem sei es möglich, dass sie zusammen mit Raselli und Karvinen in einer Linie spielen werde. Lugano nur aufgrund der Verpflichtung Karvinens in die Rolle des Kronfavoriten zu drängen, lässt Ryhner aber nicht zu: «Die Meisterschaft wird etwas ausgeglichener werden. Die ZSC Lions, das neue Thurgau-Team, aber auch Neuenburg und wir werden vorne mitmischen wollen.»

Eher nicht zu den Meisterkandidaten zählt Reinach, das neben Rahel Enzler und Ryhner mit den Bräm-Zwillingen (zu den ZSC Lions) und Lena-Marie Lutz (zu Bomo Thun) gleich fünf Nationalspielerinnen verloren hat. Nichtsdestotrotz gibt sich Nadine Hofstetter, eine von drei verbliebenen Zentralschweizerinnen im Aargauer Team, kämpferisch. Die Schwyzer Nationalverteidigerin sieht ihr Team «im Mittelfeld. Wir nehmen Spiel für Spiel und versuchen das Beste aus der speziellen Situation zu machen». Reinach wird mit dem B-Team aus Sursee zusammenarbeiten «und den jungen Sursee-Spielerinnen Einsatzmöglichkeiten auf höchstem Level bieten».

Oona Emmenegger wartet weiter auf Visum

Neben Hofstetter, die neu auch im OYM trainiert, spielen Luisa Waser, Mara Frey und möglicherweise auch Oona Emmenegger für Reinach. Die 20-jährige Waser aus Engelberg steigt in ihre zweite Saison bei den Aargauerinnen, die 18-jährige Frey ist zwar für den B-Verein Langenthal lizenziert, wird nach eigenen Angaben aber auch für Reinach spielen. Ähnliches gilt für Emmenegger: Die 20-Jährige aus Rain wartet nach wie vor auf das kanadische Visum und wird die Saison bei Reinach beginnen, falls sie nicht doch noch vor Meisterschaftsstart nach Montreal fliegen kann. Für ihre letzte College-Saison hat sie Schule und Eishockeyteam gewechselt und wird für das Dawson College spielen.

In der SWHL B stehen mit den beiden 17-jährigen Schwyzerinnen Aurela Thalmann und Jil Aschwanden von den GCK Lions zwei weitere Zentralschweizerinnen vor Einsätzen in der Women’s League: Beide dürften im Verlaufe der Saison auch im Fanionteam der Lions-Organisation, dem sechsfachen Schweizer Meister ZSC Lions, auflaufen.