Laufsport Ob Regen, Wind oder Dunkelheit – Shirin Kerber kneift nie Am Lozärner Cross vom Samstag will die Nidwaldnerin Shirin Kerber ihre Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis stellen. Stefanie Meier 11.02.2022, 07.00 Uhr

Shirin Kerber ist auf der Bahn und auch an den Crossläufen auf der Überholspur. Bild: Hanspeter Roos (Gettnau, 5. Februar 2022)

Die 16-jährige Shirin Kerber sorgt auf den Schweizer Cross-, Strassen- und Bahnstrecken immer wieder für Überraschungen. Erst gerade in die Kategorie U18 aufgestiegen, verwies sie vergangenes Wochenende am Gettnauer Crosslauf die Konkurrenz in die Schranken. Das war definitiv ein Mutmacher-Rennen für den bevorstehenden Cross-Event auf der Luzerner Allmend. Kerber ist sich ihrer guten Ausgangslage durchaus bewusst. Und doch erwartet sie ein hart umkämpftes Rennen. «Der Genferin Danika Slits musste ich bisher in jedem Rennen den Vortritt lassen. Wenn wir beide ein gutes Rennen zeigen, wird es vermutlich ein sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geben.»

6. Lozärner Cross Über 350 Anmeldungen aus 23 Kantonen sind für den 6. Lozärner Cross vom Samstag eingetroffen. Bis heute Freitag sind Anmeldungen online via luzernercross.ch möglich. Nachmeldungen können vor Ort gemacht werden. Die Laufstrecke befindet sich auf der Allmend vor dem Armee Ausbildungszentrum Luzern (AAL). Es gilt einen Rundkurs von einem Kilometer Naturwiese zu absolvieren. Die Wettkämpfe beginnen um 11 Uhr. (stm)

Kerber stammt aus einer polysportiven Familie und hat im Kindesalter die Leidenschaft zur Leichtathletik entdeckt. Normalerweise ist die Mittelstreckenläuferin auf der Bahn anzutreffen. Über den Winter wechselt sie zum Cross-Lauf, um sich fit zu halten. Und das relativ erfolgreich. Drei Mal ist sie bisher am Lozärner Cross angetreten und siegte drei Mal. Und ein weiterer Coup könnte demnächst folgen. In Luzern will sie ihre Fähigkeiten einmal mehr unter Beweis stellen. Kerber weiss, was es braucht, um ganz vorne mitzurennen. Nicht nur Kraft und Ausdauer sind wichtig. Auch muss eine gute Cross-Läuferin Stehvermögen mitbringen und die Strecke gut lesen können. «Für den Ausgang des Rennens ist es entscheidend zu wissen, welche Kurve man wie läuft, wo man schneller rennen kann und welche Passagen mit Vorsicht zu geniessen sind, damit man sich keinen Misstritt holt.»

Elastizität vermindert Verletzungsrisiko

Vorausschauendes Denken ist eine ihrer Stärken. Ausdauer hat sie dank der vielen Wandertouren und Stunden auf der Langlaufloipe zur Genüge. Ihre Frustrationstoleranz ist sehr hoch. Kneifen bei Dunkelheit, Wind und Regen kommt für die junge Athletin nicht in Frage. Auch gerade deswegen hat sie sich zu einer erfolgreichen und starken Cross-Läuferin entwickelt. Verbesserungspotenzial sieht Kerber vor allem in der Beweglichkeit, damit sie künftig Landungen auf holprigem Untergrund besser abfedern und das Verletzungsrisiko minimieren kann. Stabilität im Rumpfbereich und vor allem in den Fussgelenken sind zwar wichtig, dennoch braucht es eine gewisse Elastizität und Beweglichkeit für runde Laufbewegungen. Denn Cross-Läufe sind topografisch gesehen keineswegs eben. Der eigens für den Cross ausgestreckte Parcours wird mit Hindernissen wie Heuballen und Baumstämmen gespickt. Die Kurven sind teils eng gesteckt, die Wiese präsentiert sich mal flach, mal holprig, mal schneebedeckt oder sumpfig – genau die Art von Läufen, die Kerber so mag. «Die Sportart ist sehr abwechslungsreich. Keine Strecke ist wie die andere. Jede Route gilt es neu zu analysieren und ist einzigartig mit ihren Kurven, Hindernissen und der Bodenbeschaffenheit. Zudem herrscht auf den Wettkampfplätzen eine sehr angenehme Stimmung. Durchaus ehrgeizig, aber nicht verbissen.» Für ihr zweites Rennen bei den U18 hat Kerber einen Plan. «Ich will das Tempo hochhalten und mit der Konkurrenz mitgehen.»

Langfristig hat sich die Nidwaldnerin zum Ziel gesetzt, auf der Mittelstrecke die Limite für internationale Wettkämpfe zu erreichen. Dafür trainiert sie bis zu sechs Mal die Woche in den Bereichen Laufen, Springen, Kondition, Kraft und Stabilität. Kein Wunder befindet sich Kerber auf der Bahn und auch im Cross auf der Überholspur.