Leichtathletik Olympia-Starter wollen in Nottwil brillieren Die Schweizer Meisterschaften der Altersstufen U23 und U20 leben von grossen Namen. Jörg Greb 03.09.2021, 16.55 Uhr

Der Appenzeller Zehnkämpfer Simon Ehammer ist in Nottwil im Weitsprung, über 100m und 110m Hürden am Start. Bild: Ulf Schiller/ Keystone (Bern, 21. August 2021)

Das tönt am Ende einer langen Saison weder nach Routine noch nach Müdigkeit: «Ich sehe diese Schweizer Meisterschaften als Chance zum Glänzen.» Die Worte kommen aus dem Mund von Simon Ehammer. Dem Zehnkämpfer und amtierenden U23-Europameister im Weitsprung sind Meisterschaftshöhepunkte zuzutrauen – vor allem im Weitsprung. Das sieht der 21-jährige Appenzeller auch selber so: «Ich will meine 8-m-Sprünge bestätigten und traue mir auch zu, dem Schweizer Rekord nahe zu kommen.»

Bei 8,27 m steht dieser Rekord seit 2003 (Julien Fivaz). Ehammer sprang in diesem Jahr schon 8,10 und 8,06 m. Vor einem Jahr landete er bei 8,15 m. Eine Schambeinentzündung hat ihn im Frühling während zwei Monaten zurückgebunden und ihn den Traum von der Olympia-Teilnahme gekostet. Aus der Enttäuschung hat er schnell herausgefunden.

Die Ambitionen und offensiv kommunizierten Absichten unterstreichen nicht nur Ehammers Hunger. Bemerkenswert ist auch die Weitsicht des 21-Jährigen und seines Betreuerteams. Auf die letzten Startmöglichkeiten im Zehnkampf wird er in den kommenden Wochen verzichten. Stattdessen setzt er konsequent auf seine bevorzugte Einzeldisziplin. Aber bereits jetzt kündigt er an: «Ich habe meine Ambitionen im Hallensiebenkampf.» Der Aufbau in diese Richtung läuft bereits zielgerichtet – also mit einem konsequenten Mehrkampftraining. Nicht zuletzt in Ehammers weiteren Starts in Nottwil zeigt sich das: über 100 m und 110 m Hürden. Realistische Chancen auf Medaillengewinne bringt er auch da mit.

Die Zugerin Silke Lemmens (links) nach der Stabübergabe im 4x400m-Staffelrennen an den Olympischen Spielen in Tokio. Bild: Laurent Gillieron/ Keystone (Tokio, 5. August 2021)

Erfolgreich an den Europameisterschaften

Die Klasse und die Breite in den Altersstufen U23 und U20 widerspiegeln sich in Nottwil. Auf der Leichtathletikanlage des Schweizerischen Paraplegikerzentrums wird ein Hauch von internationaler Meisterschaftsluft mitwehen – dank einiger Olympia-Teilnehmer: Der in Kriens lebende William Reais (200 m), Jason Joseph (110 m Hürden), die Baarerin Silke Lemmens (400 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden) und Yasmin Giger (400 m Hürden) stehen am Start. Sie alle hatten vor Olympia bereits an den U23- oder U20-Europameisterschaften Mitte Juli in Tallinn ihr Können demonstriert. Joseph, Reais und Kambundji als Europameister, Lemmens und Giger als Dritte über 400 respektive 400 m Hürden. Ebenfalls im Einsatz steht Delia Scalabas, die in der Vergangenheit ebenfalls schon verschiedentlich für Medaillenfreuden gesorgt hat.

Erwähnung verdienen aber auch jene Aushängeschilder, deren Namen noch etwas weniger geläufig klingen in den Ohren der Leichtathletik-Begeisterten, die aber an den U20-Weltmeisterschaften in Nairobi Anfang August mit Medaillengewinnen brillierten: Sprinterin Melissa Gutschmidt, 800-m-Spezialistin Valentina Rosamilia, Hochspringerin Margithe Engondo und Kugelstösser Jephté Vogel.

Hinweis: Die Wettkämpfe in Nottwil finden ohne Publikum statt. Interessierten bietet sich aber die Möglichkeit, die Entscheidungen unter ubs-athletics.fans mitzuverfolgen. Die Wettkämpfe in Nottwil dauern am Samstag von 12 bis zirka 19 Uhr, am Sonntag von 10 bis zirka 16.15 Uhr.