Oona Emmenegger aus Rain hat viel Verletzungspech: Reise nach Kanada muss weiter warten Die 20-jährige Eishockeyanerin muss zwischen sechs und zwölf Monaten pausieren. Daniel Monnin 12.10.2020, 16.50 Uhr

Statt in Kanada zu studieren beginnt Oona Emmenegger ihr Studium von zu Hause aus. PD

Oona Emmenegger aus Rain fällt erneut aus: Die 20-Jährige, die coronabedingt noch nicht zu ihrem College-Team in Montréal zurückkehren konnte und sich in den ersten beiden Saisonspielen beim Women’s-League-Club Reinach als Topskorerin etablierte (zwei Tore, zwei Assists), verletzte sich im Training am bereits lädierten rechten Knie. Die MRI-Untersuchung zeigte eine Knorpelabsplitterung, die noch diese Woche in Zürich operativ behoben werden soll.