Zwei Nidwaldner Siege am Kanu-Marathon

Kanu-Marathon Paddelfest in der Buochser Bucht Der 6. Kanu-Marathon auf dem Vierwaldstättersee sorgt gleich beim Start für ein kleines Spektakel. Auch danach reisst die Stimmung nicht ab. 27.09.2021, 17.12 Uhr

Der Hergiswiler Roger Grütter gewann bei den Standup-Paddlern.

Das Starthorn ertönte – von zu diesem Zeitpunkt an fiel es schwer, beim Buochser Hafen die Übersicht zu behalten. Über Hundert Kajaks, Standup-Paddels (SUP) und Kanus legten am vergangenen Samstagmorgen gleichzeitig los für die Halb- respektive Marathondistanz. Wenige Sekunden nach dem Start des Kanu-Marathons auf dem Vierwaldstättersee rief im Getümmel ein Paddler: «Achtung!» Einen Moment später stiess er bei einem Tempo von knapp 20 km/h mit einem Kontrahenten zusammen. Das Geräusch vom Karbon der Paddel und Boote, die aufeinanderprallten, ist im ganzen Feld zu hören. Danach stand ein Kajak quer, rund zehn nachfolgende Boote verwickelten sich dabei in die Kollision. Ein Teilnehmer in einem schmalen Rennkajak kenterte.

Das blieb die einzige brenzlige Situation – fast schon etwas unerwartet: «Ich hätte gedacht, dass der Zieleinlauf nicht so reibungslos abläuft», sagte der Stuttgarter Henning Müller nach dem Rennen. Er startete im mit 50 Teilnehmenden stark besetzten Feld der Kajakherren über 21 Kilometer und wurde schliesslich Dritter. Der Grund für seine Skepsis war eine Neuerung, die sich die Organisatoren für die sechste Austragung einfallen liessen. Das Ziel wurde neu ans Land verlegt, gleich bei der Buochser Hafenmole. Einige Kanuten sorgten sich im Vorfeld um ihre Boote, da sie übermüdet und unter Zeitdruck ausstiegen und 20 Meter ins Ziel rennen mussten. Wie sich herausstellte, war diese Sorge unbegründet. Stürze oder Materialschäden gab es keine. Dafür konnten die zahlreichen Zuschauer gleich neben der Festwirtschaft den Zieleinlauf verfolgen.

Zwei Siege für Nidwaldner

Gewonnen wurde die Halbmarathon-Kategorie im Kajak überlegen vom 32-jährigen Fabio Wyss, er ist ein in Buochs aufgewachsener Kanute. Dies war der einzige Sieg für den organisierenden Kanuclub Nidwalden. Einige heimische Athleten verzichteten aufgrund der laufenden internationalen Saison im Kanuwildwasser auf einen Start am Marathon. So fehlte etwa die Buochserin Hannah Müller, die an der Wildwasser-WM in Bratislava weilte.

Einen zweiten Heimsieg gab es aus Nidwaldner Sicht dennoch zu bejubeln: Der Hergiswiler Roger Grütter gewann mit einer guten Minute Vorsprung in der immer stärkeren Konkurrenz der Standup-Paddler. Gut 1500 Kilometer absolviert Grütter jährlich auf dem Vierwaldstättersee. Am Samstag schwärmte er von den nahezu perfekten Paddelbedingungen: «Da kein Wind blies und fast kein Wellengang herrschte, konnten wir mit den SUP schnelle Zeiten aufstellen.» Auch OK-Chef Reto Wyss freute sich über die guten Wetterbedingungen mit spätsommerlichen Temperaturen: «Wir wurden entschädigt für das letzte Jahr, als wir wegen einer Sturmwarnung absagen mussten.»

Kanuten aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland traten am Marathon an. Mit 150 Teilnehmenden konnten Werte wie vor der Pandemie erreicht werden. Übertroffen gegenüber früheren Austragungen wurde aus Sicht von Rennleiter Wyss die Stimmung. Die Buochser Swiss Powerbrass Band untermalte den Anlass musikalisch. Als der Friedrichshafener Gernot Willscheid nach 42 strapaziösen Kilometer als erster Marathonfahrer das Ziel erreichte, ertönte passend das Lied «We will rock you» in einer Blasmusikinterpretation. (pd)

Rangliste: kanu-marathon.ch